St.Kathrein zerlegt Naintsch auswärts mit 4:0

SU Naintsch hatte am Samstag gegen den USV St.Kathrein/Offenegg mit 0:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Das Gästeteam von Trainer Czadil musste erneut auf einige Stammkräfte verzichten, verfügt aber mittlerweile über einen Kader, der die verletzten Spieler kompensieren kann. Es ist mir St.Kathrein zu rechnen in dieser Saison.

Vorentscheidung nach 45 Minuten

Vor 120 Zuschauern war Daniel Fuchsbichler mit der Führung zur Stelle (18.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Daniel-Andreas Ponsold das 2:0 nach (42.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Markus Walcher seine Chance und schoss das 3:0 (45.) für USV St. Kathrein. Die Gäste gaben in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

In der 83.Minute stellte Kreimer den Endstand her und das war es dann

Philipp Kreimer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Tabellenprimus (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte St. Kathrein am Samstag einen ungefährdeten Erfolg im Derby gegen SU Naintsch. Man verabschiedete sich als Tabellenführer und fuhr mit den zahlreichen Auswärtsfans wieder nachhause.

So geht es für beide Teams in der nächsten Woche weiter

Der zwölfte Platz und 23 Punkte lautete die Bilanz von Naintsch am Ende der vergangenen Saison. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht das Heimteam derzeit auf dem achten Rang.

Der dritte Platz, den USV RB Fb Industry St.Kathrein/Offenegg mit den Leistungen in der Vorsaison erreichte, ist in dieser Spielzeit womöglich noch zu toppen. Es entsteht was unter dem Trainer Franz Czadil. Man kann dem Verein nur wünschen, dass er bei anderen Vereinen nicht zu viele Begehrlichkeiten weckt.

SU Schotterwerke Christandl Naintsch tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Mitterdorf an der Raab an. Zwei Tage später empfängt USV St. Kathrein den USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch. Der Aufsteiger wird eine harte Nuss für die Gastgeber - man darf durchwegs von einem Spitzenspiel der Gebietsliga sprechen.

Stimme zum Spiel

Franz Czadil - Trainer St.Kathrein

" Wir mussten die Mannschaft wieder umstellen, verloren dann frühzeitig Sebastian Reiner - nächste Woche spielt wieder eine andere Mannschaft. Es geht aber eh nur im Kollektiv, man muss zusammenhalten und Ziele haben. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Albersdorf - mit diesem Verein verbindet uns eine Freunschaft und es wird ein Fest!"

Aufstellungen

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Markus Kulmer - Lukas Kreimer (K), Stefan Nistelberger, Paul Sallegger, Manuel Glössl - Bruno Kovacko, Niklas Kulmer, Julian Karrer - Marijan Marković, Manfred Dunst, Paul Ederer



Ersatzspieler: Stefan Wetzelhütter, Clemens Raith, Christoph Baumegger, Oliver Paier, Leo Johannes Tandl, Florian Pirkopf



Trainer: Ing. Andreas Köhler

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Großegger, Manuel Rigler, Sebastian Rainer - Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Nico Marcel Sallegger, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel-Andreas Ponsold, DI Daniel Fuchsbichler



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Philipp Pretterhofer, Florian Brandtner, Lukas Greiner, Jeremias Matzer



Trainer: Franz Czadil Bericht und Foto Florian Kober / St.Kathrein

Gebietsliga Ost: SU Schotterwerke Christandl Naintsch – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 0:4 (0:3)

83 Philipp Kreimer 0:4

45 Markus Walcher 0:3

42 Daniel-Andreas Ponsold 0:2

18 Daniel Fuchsbichler 0:1

