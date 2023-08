Berghofer macht den Unterschied gegen Mitterdorf - Schönegg gewinnt mit 3:1

Details Sonntag, 20. August 2023 23:34

USV Mitterdorf an der Raab hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:3-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Dabei hat man in Schönegg brav mitgespielt und kam auch zu guten Gelegenheiten. Vor allem Mario Berghofer hatte aber in diesem Spiel etwas dagegen, dass Mitterdorf drei Punkte aus Schönegg mitnimmt. Die Saison ist gerade gestartet und die Gäste werden noch ihre Punkte holen.

Emmanuel Atangana feiert mit seinem Team einen Sieg im ersten Heimspiel der Saison

Berghofer macht in einem ausgeglichenen Spiel den Unterschied

Mario Berghofer brachte die Gäste ins Hintertreffen, als er in der 40. Minute vollstreckte. Seemann zog durch die Abwehr und spielte einen perfekten Querpass in die Mitte, Berghofer setzte sich gegen die Defensive durch und traf das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen. Nur vier Minuten später war es erneut Berghofer, der zum 2:0 vollstreckte.

Diesmal macht es Berghofer im Alleingang, er setzt sich auf der linken Seite durch, läuft auf den Tormann zu und bringt das Leder im langen Eck unter. Berghofer macht in der ersten Hälfte den Unterschied aus. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Mit der Führung für UFC Schönegg ging es in die Halbzeitpause - nach einem ausgeglichenen Spiel mit einem Doppelpacktorschützen.

In der Nachspielzeit war dann alles entschieden

Marcel Stampler traf zum 1:2 zugunsten von USV Mitterdorf/R. (84.) - da war die Abwehr der Gastgeber unkonzentriert und so wurde es noch einmal spannend. Schönegg baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Tobias Bauernhofer in der 94. Minute traf und somit war mit diesem 3:1 dann alles klar.

Schlussendlich verbuchte UFC Schönegg gegen Mitterdorf einen überzeugenden Heimerfolg. Schönegg rehabilitierte sich für die Auftaktniederlage und sicherte sich dank zweier Treffer von Berghofer und einem von Bauernhofer die ersten drei Punkte. Der Zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Mitterdorf war auch, wenn sie in der Schlussphase mächtig Druck gemacht haben, letztlich zu wenig.

So steht es um Mitterdorf und Schönegg

Für Schönegg steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. Durch die drei Punkte verbesserte sich die Heimmannschaft im Tableau auf die siebte Position.

20 Punkte und Platz 13 – so lautete die Ausbeute von USV Mitterdorf an der Raab nach 26 Spielen in der vergangenen Spielzeit. Das ist alles Vergangenheit - am nächsten Wochenende geht es schon weiter.

Am kommenden Freitag trifft UFC Schönegg auf SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, USV Mitterdorf/R. spielt am selben Tag gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch.

Aufstellungen:

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Lorenz Rechling, Michael Lebenbauer, Christoph Kielnhofer (K), Michael Seemann, Marcell Matzer, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Philipp Kielnhofer, Fabian Halper, Jonas Pössinger, Patrick Kielnhofer, Matias Kielnhofer, Marco Reiböck



Trainer: Emmanuel Atangana

Mitterdorf/R.: Markus Staudacher - Stefan Ederer, Moritz Heuberger - Paul Lankmair, Vincent Walter (K), Jonas Traussnig, Oliver Leitgeb, Christoph Wilhelm - Manuel Sauseng, Tobias Pregartner, Daniel Strobl



Ersatzspieler: Lukas Rahm, David Friess, Simon Moser, Michael Schellnegger , BSc, Marcel Stampler, Mario Zierler



Trainer: Josef Stachel Bericht Florian Kober Foto RIPU

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – USV Mitterdorf an der Raab, 3:1 (2:0)

94 Tobias Bauernhofer 3:1

84 Marcel Stampler 2:1

44 Mario Berghofer 2:0

40 Mario Berghofer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.