Gyepes schießt USV St. Lorenzen ab - fünf Tore in einem Spiel

Details Montag, 21. August 2023 19:09

USV Stubenberg erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen USV St. Lorenzen/Wechsel. Das Spiel wurde von einem Spieler dominiert, der dieses Match sicherlich nicht so schnell vergessen wird. Dabei fand er ihm gegnerischen Keeper Christian Stögerer immer wieder einen Gegenspieler vor, der sein Team vor einer noch höheren Niederlage bewahrte.

Der Gastgeber legte ein optimistisches Spiel auf den Platz

Der Gastgeber spielte wie in der 1.Runde in Albersdorf aktiv mit und kam auch zu Torgelegenheiten. So in der 14.Minute als Jonas Fellinger an einer Großtat von Gästekeeper Deutsch scheiterte. Man war in dieser Phase mehr als ein ebenbürtiger Gegener.

USV St. Lorenzen musste dann doch den ersten Treffer von Peter Gyepes nach einem Konter zum 1:0 hinnehmen (38.). Der Aufsteiger hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Kevin Wiedner den Ausgleich nach einer wunderbaren Kombination über die Flanke (40.).

Tor, Toor, Tooor für USV St. Lorenzen/W. zum 1:1, postwendend der Ausgleich !! Fredl, Ticker-Reporter

Die Freude bei den Fans wehrte nicht lange. Kurz vor der Pause traf erneut Gyepes für Stubenberg (44.). Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Am Ende hatte Gyepes fünf Mal getroffen

Der Offensivspieler hatte nicht nur die beiden Tore in der ersten Häfte erzielt - Es war wiederum Gyepes, der einen lupenreinen Hattrick markierte (47./88./92.) und St. Lorenzen/Wechsel einen schweren Schlag versetzte. Am Schluss siegte USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg gegen die Heimmannschaft.

Tor, Toor, Tooor für USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg zum 1:5 jetzt wird es bitter. Toll ausgespielter Konter und Geypes netzt wieder ein Fredl, Ticker-Reporter

So steht es um die beiden Teams

Die insgesamt 26 Matches bescherten Stubenberg in der vergangenen Saison 38 Punkte und den siebten Platz. Das ist die Vergangenheit, jetzt machte USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder. Sobald Trainer Dietmar Prenner wieder alle seine Jungs gesund hat, wird sich das Team auch erfolgreicher zeigen. Die Anlagen sind in dieser Mannschaft absolut vorhanden.

Der USV St. Lorenzen stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Teubl St. Johann/Haide vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV Stubenberg die Reserve von SC BauerBikes Weiz.

Aufstellungen:

St. Lorenzen/W.: Christian Stögerer, Borna Rezo, Marco-Elias Fellinger, Jonas Josef Fellinger, Matej Debeljak, Philipp Tauchner, Andreas Schuh, Markus Hofer, Philipp Spitzer, Jan Glatz, Kevin Wiedner (K



Ersatzspieler: Sebastian Karner, Kevin Stögerer, Martin Kaiser, Sebastian Stögerer, Christoph Tromayer, Lukas Stögerer



Trainer: Dietmar Prenner

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Matteo-Maximilian Deutsch, Jan Hofer, Philipp Meister, Johannes Stachl, Peter Gyepes, Lukas Stelzer, Lukas Jandl (K), Nico Gruber, Mathias Grabner, Olivér Nyári, Fabio Schneider



Ersatzspieler: Tobias Becker-Tonnerer, Bruno Chirean, Daniel Brunner, Andreas Hofer, Herbert Großschedl



Trainer: Mario Schöberl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV St. Lorenzen/W. – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 1:5 (1:2)

92 Peter Gyepes 1:5

88 Peter Gyepes 1:4

47 Peter Gyepes 1:3

44 Peter Gyepes 1:2

40 Kevin Wiedner 1:1

38 Peter Gyepes 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.