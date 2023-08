Gruber trifft – SV Hirnsdorf siegt mit 1:0

Details Samstag, 26. August 2023 00:58

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf und UFC Schönegg, die mit 1:0 endete. Die beiden Halbzeiten waren recht unterschiedlich, da die Gäste nach der Pause deutlich stärker wurden. Einen Punkt nahmen sie jedoch aus Hirnsdorf trotzdem nicht mit.

Hirnsdorf holte drei Punkte und hält nun bei sechs Punkten nach drei Spielen

Zur Pause führte der Gastgeber mit 1:0

Hirnsdorf versuchte vor 300 Zuschauern mit einem schnellen direkten Spiel in die Spitzen zum Erfolg zu kommen. Schöneggs Marschplan war es mit Ballbesitz das Match kontrollieren. Die Heimelf war in der Anfangsphase mit ihrer Taktik gefährlicher.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Manuel Gruber das 1:0 zugunsten von SV Hirnsdorf (40.).

Gruber setzt sich auf der linken Seite durch und schließt ins lange Eck ab. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause hatte Manuel Pöttler den Ausgleich auf dem Fuß, jedoch vereitelte Keeper Yanik Hödl diesen. Insgesamt waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit spielbestimmender.

Am Ende holte Hirnsdorf drei Punkte

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Schönegg hatte sich nämlich massiv gesteigert und kam zu einigen Gelegenheiten durch Mario Berghofer und Lorenz Rechling.

Schönegg war erste Hälfte relativ passiv unterwegs und Hirnsdorf überlegen. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und haben zahlreiche Chancen kreiert allerdings blieb der Torjubel aus. In der Nachspielzeit wurde Benedikt Feiner nach Foulspiel mit einer Ampelkarte vom Platz gestellt - irgendwie ein gebrauchter Abend für die Gäste. Die drei Punkte blieben letztlich in Hirnsdorf.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Hirnsdorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. In dieser Saison sammelte SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Schönegg wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht.

SV Hirnsdorf tritt am kommenden Samstag bei SU Schotterwerke Christandl Naintsch an, UFC Schönegg empfängt am selben Tag USC RB Schäffern.

Stimme zu Spiel

Christoph Girardelli (CoTrainer) - SV Hirnsdorf

""Eine hart, aber fair umkämpfte Partie bei der schlussendlich der eiserne Siegeswille und bedienungsloser Einsatz unserer Mannschaft den Unterschied ausgemacht hat!

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Dominic Kuschetz, Julian Neuhauser, Matthias Zaff - Manuel Gruber, Matthias Artauf, Hannes Wallner - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Christoph Simon, Alexander Mauerhofer, Peter Paierl, Stefan Schwarz, Daniel Krämer



Trainer: Norbert Eggler

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Manuel Pöttler, Lorenz Rechling, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Michael Seemann, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Philipp Kielnhofer, Fabian Halper, Patrick Kielnhofer, Marco Reiböck



Trainer: Emmanuel Atangana Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – UFC Schönegg, 1:0 (1:0)

40 Manuel Gruber 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.