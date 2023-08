Naintsch holt den ersten Saisonsieg - Mitterdorf ohne Chance im zweiten Abschnitt

Details Samstag, 26. August 2023 14:34

USV Mitterdorf/Raab hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 1:4 lautete das Ergebnis gegen SU Naintsch am Ende. Letztes Jahr waren beide Teams bis zum Schluss im Abstiegskampf, weswegen dies ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften wurde. Am Ende gab es einen klaren Sieger und ein Team, das nun vier Punkte in der Meisterschaft erzielt hat und eine Mannschaft ohne Zähler nach drei Runden.

Mitterdorf verfügt über treue Fans, die momentan Geduld mit ihrer Mannschaft haben müssen

Bereits nach zwei Minuten hatten die Gastgeber die erste Möglichkeit, jeodch konnte David Friess die Kugel nicht im Netz unterbringen. Die Führung der Gäste ist wohl zu den Toren der Marke "Kurios" zu zählen. Christoph Baumegger war es, der vor 143 Zuschauern für Naintsch den Führungstreffer besorgte (12.).

Tor, Toor, Tooor für SU Schotterwerke Christandl Naintsch zum 0:1 - Patzer des USV Goalie. Nach einem Rückpass spielt der Torhüter der Mitterdorfer Baumegger Christoph in die Füße und der muss nur mehr ins leere Tor einpassen. MC First, Ticker-Reporter

Nunmehr wirkte das Team von Trainer Andreas Köhler überlegen und dennoch kämpfte sich die Heimmanschaft wieder ins Spiel. Das 1:1 von Mitterdorf/R. bejubelte Tobias Pregartner (30.) mit einem herrlichen Distanzschuss. Nunmehr sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie.

Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war, als Schiedsrichter Dieter Seifert die Spieler zur Abkühlung in die Kabinen holte.

Manfred Dunst sorgt dann für die Vorentscheidung

Manfred Dunst brachte USV Mitterdorf an der Raab per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 59. und 66. Minute. vollstreckte. Zunächst flog der Ball nach einem Pressball über Gästekeeper Lukas Rahm ins Tor, dann kam die Vorentscheidung in dieser Partie.

Tor, Toor, Tooor für SU Schotterwerke Christandl Naintsch zum 1:3Nr. 24 Dunst Manfred. Abermals Dunst. Innerhalb von 2 Minuten ebnen die Naintscher den Weg für den Auswärtssieg. Die Nr. 24 passt überlegen ein. MC First, Ticker-Reporter

Mit dem 4:1 sicherte Baumegger aus kurzer Distanz SU Schotterwerke Christandl Naintsch nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Am Schluss siegte SU Naintsch gegen USV Mitterdorf.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

In der Defensivabteilung von Mitterdorf knirscht es, neun Gegentore in drei Spielen sprechen aktuell eine klare Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte das von Trainer Florian Tödling hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Naintsch reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der Gast rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem sechsten Platz, zumindest am Freitagabend. Nach einem Unentschieden und einer Niederlage steht endlich der erste Saisonsieg für SU Schotterwerke Christandl Naintsch.

Am nächsten Samstag reist USV Mitterdorf an der Raab zu USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, zeitgleich empfängt SU Naintsch SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf. Dies sind für beide Teams Herausforderungen - aber die Saison ist ja noch jung und es wird noch viel passieren.

Bericht Florian Kober

Mitterdorf/R.: Lukas Rahm - Moritz Heuberger, David Friess - Sambath Kapfer, Jonas Traussnig, Oliver Leitgeb (K), Christoph Wilhelm - Daniel Strobl, Michael Schellnegger , BSc, Tobias Pregartner, Manuel Sauseng



Ersatzspieler: Josef Egger , MEd, Anton Forstner, Daniel Hechtl, David Reisinger, Simon Moser, Marcel Stampler



Trainer: Florian Tödling

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Markus Kulmer - Stefan Nistelberger, Paul Sallegger, Oliver Paier, Manuel Glössl - Christoph Baumegger, Bruno Kovacko, Niklas Kulmer, Julian Karrer - Marijan Marković, Manfred Dunst (K)



Ersatzspieler: Stefan Wetzelhütter, Stefan Sallegger, Bernd Kreimer, Paul Ederer, Florian Pirkopf



Trainer: Ing. Andreas Köhler

Gebietsliga Ost: USV Mitterdorf an der Raab – SU Schotterwerke Christandl Naintsch, 1:4 (1:1)

84 Christoph Baumegger 1:4

61 Manfred Dunst 1:3

59 Manfred Dunst 1:2

30 Tobias Pregartner 1:1

12 Christoph Baumegger 0:1

