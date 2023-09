Stubenberg gewinnt in Schönegg mit 2:0

Details Samstag, 16. September 2023 11:57

USV Stubenberg gewann das Freitagsspiel gegen UFC Schönegg mit 2:0. In einer mit Spannung erwarteten Partie der Gebietsliga Ost trafen am Freitagabend die Tabellennachbarn aufeinander. Runde sechs der Meisterschaft versprach ein aufregendes Aufeinandertreffen, da beide Teams in der Tabelle dicht beieinander standen. Schönegg belegte den achten Tabellenplatz, während Stubenberg nur einen Rang davor auf Position sieben rangierte. Für beide Mannschaften lautete die Devise klar: Punkte sammeln, um sich in der Tabelle zu verbessern.

Nach zwölf Minuten führte die Schöberl Truppe - Geypes traf zur Führung Das Spiel begann, und die Fans fieberten gespannt mit ihren Teams mit - Die Gäste haben mittlerweile eine treue Fangemeinde bei ihren Auswärtsspielen vor Ort. Schon in der 12. Minute setzte Gyepes von Stubenberg den ersten Treffer des Spiels, als er den Ball gekonnt ins linke Eck des Schönegg-Tores platzierte. Dieser frühe Treffer gab den Gästen einen perfekten Start. USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg blieb gefährlich und hatte weitere vielversprechende Chancen. Doch der herausragende Torhüter von Schönegg, Feiner, zeigte einmal mehr sein Können und vereitelte mehrere Angriffsversuche der Gäste. In der 22. Minute erhielt Schönegg einen Elfmeter, den Marco Reiböck jedoch nicht im Tor unterbringen konnte, da auch der Keeper auf der anderen Seite, Philipp Schmallegger einen großartigen Abend hatte. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 0:1-Rückstand für Schönegg. Beide Mannschaften boten ein technisch ansprechendes Spiel, doch herausragende Torwartleistungen verhinderten weitere Tore. Tatsächlich hatte Maximilian Feiner einen großartigen Tag im Schönegger Tor. Mit Beginn der zweiten Halbzeit ging es munter weiter Rechberger hatte gleich zu Wiederbeginn den zweiten Treffer am Fuß. Er bekam einen langen Ball in den Strafraum, seine direkte Abnahme ging knapp an der Stange vorbei. Nach einem Abspielfehler und einen guten Schuss vom Stürmer muß abermals Feiner im Tor von Schönegg mit einer unglaublichen Reaktion einen weiteren Treffer verhindern. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter Feiner, der Schlussmann von Schönegg, zeigte erneut großartige Reflexe und verhinderte weitere Tore. Doch in der 63. Minute gelang Stubenberg ein weiterer Treffer, der die Gäste auf 2:0 erhöhte. Meister kann nach einem Eckball den Ball an der kurzen Stange über die Line drücken.Eine zwei Tore Führung ist wohl schon der halbe Sieg. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter Schönegg kämpfte tapfer, konnte jedoch keine effektiven Angriffe entwickeln. Stubenberg kontrollierte das Spiel und behielt die Oberhand. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für den USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg. Mit diesem Sieg verbessert sich Stubenberg vorläufig auf Platz vier in der Tabelle, während Schönegg nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen heute als Verlierer das Spielfeld verließ. Trotz einer vielversprechenden ersten Halbzeit konnte Schönegg seine Chancen nicht nutzen, und der herausragende Torhüter von Stubenberg verhinderte einen höheren Sieg der Gäste. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für den USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg und markiert einen wichtigen Schritt für das Team in der laufenden Meisterschaft. Stimme zum Spiel Mario Schöberl - Trainer Stubenberg "Von Beginn weg bis zum Ende ein sehr intensives Spiel mit vielen Torraumszenen und schönen Spielaktionen. Ich möchte noch hervorheben, dass meine Mannschaft sehr mutig gespielt, aggressiv gepresst und sich viele Torchancen erspielt hat. Einzig in der Chancenauswertung haben wir einiges ausgelassen (auch durch einen großartigen Tormann der Heimmannschaft!. Schönegg zeigt, dass sie Fußball spielen wollen und mit dem Trainer und Umfeld, dass sie haben, schlagen sie auch einen super Weg ein."

So steht es um Schönegg und Stubenberg - so geht es nächste Woche weiter

Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist Schönegg eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gastgeber im Mittelfeld der Tabelle. UFC Schönegg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Stubenberg kehrt nach der Niederlage in der Vorwoche auf die Siegerstraße zurück und hat nun einen Platz in der oberen Tabellenhälfte fest im Blick. Bei USV Stubenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Stubenberg ist auswärts noch ohne Punktverlust.

USV Stubenberg setzte sich mit diesem Sieg von Schönegg ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den vierten Rang ein, während UFC Schönegg weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Schönegg ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von SC BauerBikes Weiz (Samstag, 16:00 Uhr). Stubenberg misst sich am gleichen Tag mit SU Schotterwerke Christandl Naintsch.

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Lorenz Rechling, Christoph Kielnhofer (K), Michael Seemann, Marco Reiböck, Marcell Matzer, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Jonas Pössinger, Patrick Kielnhofer, Matias Kielnhofer, Nicolas Auerböck



Trainer: Emmanuel Atangana

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger (K), Jan Hofer, Philipp Meister, Alexander Rechberger, Peter Gyepes, Lukas Stelzer, Lukas Jandl, Andreas Hofer, Herbert Großschedl, Mathias Grabner, Olivér Nyári



Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Lukas Wiedenegger, Tobias Becker-Tonnerer, Bruno Chirean, Daniel Brunner, Nico Gruber



Trainer: Mario Schöberl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 0:2 (0:1)

62 Philipp Meister 0:2

11 Peter Gyepes 0:1

