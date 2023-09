Nach 0:1: Schönegg überrollt USV Kaindorf mit 5:1 - Spiel gedreht und wie!

Details Samstag, 30. September 2023 00:03

Bei Schönegg holte sich USV Kaindorf/H. eine 1:5-Schlappe ab. Kaindorf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Die Höhe ist dann aber schon überraschend.

Zur Pause führte die Atangana - Truppe mit 2:1

Die Gäste gingen durch Karoly Bogyo in der achten Minute in Führung. Die passende Antwort hatte Jakob Narrnhofer parat, als er in der zwölften Minute zum Ausgleich traf.

Reiböck Pass in die Box wo Narrnhofer den Ball direkt am Tormann vorbei im Tor unterbringt. Narrnhofer schreibt im zweiten Spiel nach seinem Comeback bereits wieder an. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Tobias Bauernhofer brachte den Ball via Stange zum 2:1 zugunsten von UFC Schönegg über die Linie (36.). Wenige Minuten vor der Pause trafen die Gastgeber noch per Kopf die Latte. Die Heimmannschaft nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit legte man weitere drei Tore nach und gewann mit 5:1

Kainbach gab nun aber nicht auf und agierte über weite Strecken auf Augenhöhe.

Für das 3:1 von Schönegg zeichnete Mario Berghofer verantwortlich (72.).

Berghofer bekommt den Ball im Strafraum er kann sich den Ball mitnehmen und knallt ihn eiskalt in die Maschen. Saisontreffer Nummer neun im achten Match für den Top Scorer von Schönegg. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Für das 4:1 von UFC Schönegg sorgte Bauernhofer, der in Minute 84 mit einem Schuss aus 50 (!) Metern zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Michael Seemann, der das 5:1 aus Sicht von Schönegg perfekt machte (88.). Am Ende kam UFC Schönegg gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf zu einem verdienten Sieg.

Zwei kompakt gute Hälften sicherten Schönegg letztlich einen klaren 5:1 Erfolg. Kaindorf konnte nach der schnellen Führung mit den spielfreudigen Schöneggern nicht mehr mithalten. Mit diesem Sieg kommt Schönegg vorläufig bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze heran.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Schönegg liegt im Klassement nun auf Rang fünf. Offensiv konnte UFC Schönegg in der Gebietsliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 19 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UFC Schönegg. In den letzten fünf Partien rief Schönegg konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

USV Kaindorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. Trotz der Niederlage fiel Kaindorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Mit erschreckenden 24 Gegentoren stellt USV Holzbau-Shop Kaindorf die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von USV Kaindorf momentan alles andere als positiv. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Kaindorf etwas bescheiden daher. Lediglich zwei Punkte ergatterte USV Holzbau-Shop Kaindorf.

.Auch bei der klaren Niederlage gegen UFC Schönegg offenbarte Kaindorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Die junge Mannschaft wird aber aus alldem ihre Lehren ziehen und Trainer Syla wird sie wieder aufbauen.

Während Schönegg am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei FC Oberes Feistritztal gastiert, duelliert sich USV Holzbau-Shop Kaindorf am gleichen Tag mit SU Schotterwerke Christandl Naintsch.

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Lorenz Rechling, Jakob Narrnhofer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck, Marcell Matzer, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Jonas Pössinger, Michael Seemann, Patrick Kielnhofer, Matias Kielnhofer



Trainer: Emmanuel Atangana

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing (K), Mateusz Sebastian Swiader, Ardonis Gashi, Krijon Alijaj, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Daniel Wilfing, Benjamin Prenrecaj, Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Fabian Koch, Kay Konrath, Sakir Neziroski, Kevin Letonja



Trainer: Jeton Syla Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – USV Holzbau-Shop Kaindorf, 5:1 (2:1)

88 Michael Seemann 5:1

84 Tobias Bauernhofer 4:1

72 Mario Berghofer 3:1

36 Tobias Bauernhofer 2:1

12 Jakob Narrnhofer 1:1

8 Karoly Bogyo 0:1

