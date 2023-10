Siegesserie von USV Stubenberg hält - Albersdorf verliert daheim

Details Samstag, 30. September 2023 23:53

In einem spannenden Fußballspiel trafen der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch und der USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg aufeinander. Das Spiel begann vielversprechend, entwickelte sich jedoch zu einer knappen Partie. Am Ende behielt Stubenberg die Nerven und siegte mit 1:0.

Trainer Klug musste mit dem Aufsteiger eine Heimniederlage hinnehmen

Torlos ging es in Albersdorf in die Kabinen

Das Spiel begann mit dem Anpfiff und versprach eine aufregende Partie zwischen den beiden Teams. In der Anfangsphase gab es einige Versuche von Albersdorf-Prebuch, darunter Uros Stojkovic, der bereits in der 7. Minute sein Bestes gab. Die Gäste aus Stubenberg ließen jedoch nicht lange auf sich warten und hatten in der 12. Minute ihre erste Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

Und die erste Chance für Stubenberg, der schnelle Flügelflitzer paced sich am Innenverteidiger vorbei, findet in der Mitte einen Mitspieler der die Chance jedoch nicht verwerten kann. Alex Witting, Ticker-Reporter

Das Spiel gestaltete sich in der ersten Halbzeit als zäh, und beide Mannschaften fanden nur schwer die Räume für einen freien Abschluss.

In der 30. Minute erlebten die Zuschauer einen Lichtblitz, als Albersdorf-Prebuch durch einen Einwurf eine kleine Chance erarbeitete, aber der Lupfer über das Tor ging.

Die erste Halbzeit endete schließlich torlos mit einem Pausenstand von 0:0.

Entscheidung kurz vor Schluss - Stubenberg holt drei Punkte

Der Beginn der zweiten Halbzeit wurde von den 150 Zuschauern herbei gesehnt - man wollte Tore sehen. Das Spiel selbst bot jedoch weiterhin nur wenig Torgefahr.

Kurzer Wetterbericht denn über das Spiel kann man derzeit nichts bis wenig Tickern. Das Wetter in Albersdorf ist Sonnig mit einigen Wolken. Angenehme 23 Grad können wir angeben. Alex Witting, Ticker-Reporter

In der 64. Minute gab es einen Wechsel bei Albersdorf-Prebuch, als der Kapitän Manuel Gassenburger das Spielfeld verließ und durch Rene Gragger ersetzt wurde.

Die Partie blieb weiterhin geprägt von wenigen Torchancen, bis Stubenberg in der 82. Minute den Bann brach. Peter Gyepes erzielte das entscheidende Tor zum 1:0 mit einem abgefälschten Freistoß.

Albersdorf-Prebuch reagierte sofort und wechselte in der 83. Minute Sebastian Posch ein.

In der Schlussphase des Spiels gab es noch einige Gelbe Karten für beide Teams, aber das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für Stubenberg.

In einem Spiel, das von durchschnittlichen Phasen geprägt war, behielt Stubenberg die Oberhand und feierte einen wichtigen Auswärtssieg gegen Albersdorf-Prebuch.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV Albersdorf-Prebuch verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Eine gute Bilanz für einen Aufsteiger.

Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Stubenberg. Zuletzt lief es erfreulich für USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

USV Stubenberg setzte sich mit diesem Sieg von Albersdorf-Prebuch ab und belegt nun mit 18 Punkten den zweiten Rang, während die Heimmannschaft weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch auf die Reserve von SC BauerBikes Weiz, Stubenberg spielt am selben Tag gegen SV Teubl St. Johann/Haide.

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Hannes Sauseng - Harald Böjtös, Sebastian Schmiedhofer, Manuel Gassenburger (K), Rafael Fink, Uros Stojkovic - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Christian Mayer, Max Pilz - Michael Simut



Ersatzspieler: Sebastian Posch, Rilind Syla, Rene Gragger, Christian Edlinger, Rene Krenn, Markus Ehrenreich



Trainer: Erich Klug

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger (K), Jan Hofer, Philipp Meister, Alexander Rechberger, Peter Gyepes, Lukas Stelzer, Lukas Jandl, Nico Gruber, Herbert Großschedl, Mathias Grabner, Olivér Nyari



Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Lukas Wiedenegger, Johannes Stachl, Simon Breitenbrunner, Fabio Schneider



Trainer: Mario Schöberl

Gebietsliga Ost: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 0:1 (0:0)

83 Peter Gyepes 0:1

