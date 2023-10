Vier Tore, doch kein Sieger - Naintsch-Weiz endet 2:2

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:10

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SU Schotterwerke Christandl Naintsch und die Reserve von SC BauerBikes Weiz mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Die Partie hatte bereits in der ersten Minute einen Elfmeter für die Gäste zu bieten und blieb bis zum Schlusspfiff intensiv.

Zur Pause stand es 1:1 Unentschieden

Das Spiel begann mit einem schnellen Anpfiff und schon in der ersten Minute gab es einen Elfmeter für die Gäste aus Weiz. Ugo von Weiz II trat an und verwandelte souverän zum 1:0.

Die Anfangsphase des Spiels war von wenig Aufregung geprägt, und bis auf den Elfmeter in der ersten Minute gab es kaum Torchancen. Stattdessen gab es viele Spielunterbrechungen, die den Spielfluss beeinträchtigten.

Erst in der 25. Minute hatte die Heimmannschaft, Naintsch, ihren ersten nennenswerten Torabschluss nach einem Eckball, aber der Kopfball ging zu zentral auf das Tor. Die 150 Zuschauer auf der Tribüne forderten ein Tor von Paul Ederer, doch bis dahin hatte die Offensivrakete von Naintsch wenig Gelegenheit, sich in Szene zu setzen.

Nach einer halben Stunde gab es einen Elfmeter für Naintsch, den sie zum Ausgleich nutzen konnten. Kapitän Dunst, traf links unten und stellte den Gleichstand auf 1:1 her. Die erste Halbzeit endete mit einem Unentschieden von 1:1.

Am Ende stand es 2:2 Unentschieden

Die zweite Halbzeit begann mit einem erneuten Treffer für Weiz II in der 48. Minute. Nach einem Eckball herrschte Verwirrung im Strafraum von Naintsch und Theodor Wlattnig von Weiz II staubte ab und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung.

Naintsch reagierte sofort und wechselte in der 48. Minute zwei Spieler aus. In der 53. Minute gab es erneut einen Elfmeter für Naintsch, den die Nummer 24, Dunst, erneut links unten versenkte und den Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Sehr kuriose Entstehung dieses Strafstoßes. Anfangs eine Flanke der Heimmannschaft auf den Rücken des Weizer Verteidigers, die in den Lauf des Stürmers abprallt. Dieser schiebt die Kugel am Weizer Schlussmann vorbei, der den Angreifer der Naintscher verräumt. Noch bevor der Ball die Torlinie überschreitet zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Zum Glück -aus Sicht des Schiedsrichters und der Naintscher- trifft die Nr. 24 der Gastgeber zum 2:2 Ausgleichstreffer. Juls, Ticker-Reporter

Die Partie war geprägt von vielen Freistößen aus dem Halbfeld, die jedoch nicht immer gefährlich wurden. I

Die Schlussphase des Spiels war spannend, da beide Teams Chancen hatten, den Siegtreffer zu erzielen, aber letztendlich gelang keinem der beiden Teams der entscheidende Treffer.

Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten 2:2 Unentschieden. Die erste Hälfte gehörte den Gästen aus Weiz, während die zweite Hälfte mit etwas mehr Spielanteilen an die Heimmannschaft aus Naintsch ging

Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SU Schotterwerke Christandl Naintsch und SC BauerBikes Weiz II spielten unentschieden.

So steht es um Naintsch und die Weiz Reserve - so geht es nächste Woche weiter

SU Naintsch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Remis brachte die Gastgeber in der Tabelle voran. Naintsch liegt nun auf Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von SU Schotterwerke Christandl Naintsch bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen ausbaufähig. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SU Naintsch in dieser Zeit nur einmal gewann.

SC Weiz II führt mit elf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Offensiv konnte den Gästen in der Gebietsliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 18 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Weiz II bei. Vom Glück verfolgt war SC BauerBikes Weiz II in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Naintsch tritt am Freitag, den 06.10.2023, um 19:30 Uhr, bei USV Holzbau-Shop Kaindorf an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SC Weiz II USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch.

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Markus Kulmer - Lukas Kreimer, Stefan Nistelberger, Paul Sallegger, Manuel Gloessl - Michael Hack, Bernd Kreimer, Niklas Kulmer, Julian Karrer - Manfred Dunst (K), Paul Ederer



Ersatzspieler: Marco Mauerhofer, Clemens Raith, Marijan Markovic, Oliver Paier, Bruno Kovacko



Trainer: David Katzer Weiz: Kai - Lorenz Hierzer - Jeremiah Heuberger, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann, Peter Ebner - Lukas Melnizky, Nicky Fatayi Brown Ugo, Fabio Hönneger, Theodor Wlattnig - Stefan Harb (K), Andrew Ighoohwo Ucho



Ersatzspieler: Pascal Legat, Tobias Jurak, Michael Purkarthofer, Shtendil Ahmeti, Eren Avci, Mehmet Sen



Trainer: Mario Schalk Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SU Schotterwerke Christandl Naintsch – SC BauerBikes Weiz II, 2:2 (1:1)

54 Manfred Dunst 2:2

48 Theodor Wlattnig 1:2

33 Manfred Dunst 1:1

2 Nicky Fatayi Brown Ugo 0:1

