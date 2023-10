Kreimer glänzt als dreifacher Torschütze- Kathrein setzt Erfolgslauf fort

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 22:12

USC RB Schäffern verlor am Sonntag deutlich gegen USV RB Fb Industry St.Kathrein. Der Gastgeber war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Die Fans in St.Kathrein waren Zeugen eines aufregenden Spiels, das mit einem klaren 5:2-Heimsieg für die Gastgeber endete. Das Spiel begann furios und bot zahlreiche Tore, darunter ein beeindruckender Hattrick von Lukas Kreimer.

Zur Pause führte die Heimmannschaft mit 2:1

Schon in der 5. Minute brachte Lukas Kreimer seine Mannschaft in Führung, als er das erste Tor des Spiels erzielte. Das Publikum kam kaum zum Durchatmen, denn in der 10. Minute legte Kreimer erneut nach und versenkte den Ball ins lange Eck zum 2:0 für St. Kathrein.

Der USC RB Schäffern konnte in der 24. Minute zurückschlagen, als Lovre Petrovic einen Kopfball im Fünf-Meter-Raum erfolgreich verwandelte und den Anschlusstreffer markierte.

Während Schäffern in der ersten Halbzeit stärker wurde und dem Ausgleich näher kam, gab es auf beiden Seiten einige vergebene Chancen. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem knappen 2:1-Vorsprung für die Gastgeber.

Die Festung St.Kathrein wurde am Ende gehalten

In der zweiten Halbzeit zeigte St. Kathrein eine deutlich bessere Leistung und erhöhte den Druck auf Schäffern. In der 59. Minute gelang den Gastgebern das 3:1, als Fabian Neuhold den Ball ins Tor schob.

Kurz darauf, in der 63. Minute, setzte sich Kreimer erneut in Szene und erzielte seinen dritten Treffer des Spiels, womit er einen eindrucksvollen Hattrick vollendete.

In der 69. Minute gab es einen weiteren Grund zur Freude für den Gastgeber, als sie das 5:1 erzielten. Lukas Kreimer war erneut an der Entstehung des Tors beteiligt, und Fabian Neuhold schob den Ball am Torwart vorbei ins Netz.

Der USC RB Schäffern gab jedoch nicht auf und erzielte in der 89. Minute durch Lovre Petrovic einen sehenswerten Treffer zum 5:2.

Das Spiel endete schließlich mit diesem klaren Sieg für St. Kathrein, wobei Lukas Kreimer als überragender Akteur mit seinem Hattrick maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Die Schiedsrichterleistung von Michael Riedel wurde als sehr gut bewertet und die Zuschauer sahen ein packendes Duell. Besonders bemerkenswert war auch die Leistung der Aushilfespieler, die in Abwesenheit verletzter Spieler eine wichtige Rolle spielten. Für Franz Czadil saß Christian Kogler auf der Bank und unterstützte das Team von der Bank.

So steht es um Kathrein und Schäffern - so geht es nächste Woche weiter

USV St. Kathrein behauptet nach dem Erfolg über USC RB Schäffern den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe der Heimmannschaft lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 20 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Kathrein.

USC Schäffern holte auswärts bisher nur einen Zähler. Mit nur drei Zählern auf der Habenseite ziert Schäffern das Tabellenende der Gebietsliga Ost. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte USC Schäffern deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist USC RB Schäffern in diesem Ranking auf.

Nächster Prüfstein für USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. ist UFC St. Jakob im Walde / Festenburg auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:30). Schäffern misst sich zur selben Zeit mit USV Mitterdorf an der Raab.

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Großegger, Manuel Rigler, Lukas Greiner - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Florian Brandtner, Lukas Kreimer, Florian Schwaiger, Markus Walcher, Philipp Kreimer -



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Philipp Pretterhofer, Wolfgang Czadil, Elias Rainer, Bernhard Pöllabauer, Benjamin Graf



Trainer: Christian Kogler

USC RB Schäffern: Stefan Schneider, DI Benjamin Höfler , BSc, David Lind, Anze Zorc, Daniel Schneider, Patrick Wieser, Lovre Petrovic, Stefan Zingl, Raphael Franz Hammer, Attila Csiszar, Manuel Treitler (K)



Ersatzspieler: Kevin Heißenberger, Nico Lind, Marcel Anton Dorner, Philipp Wiedner, Gregor Pammer, Daniel Gremsl



Trainer: Dietmar Zingl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – USC RB Schäffern, 5:2 (2:1)

89 Lovre Petrovic 5:2

68 Lukas Kreimer 5:1

63 Bernhard Poellabauer 4:1

59 Fabian Josef Neuhold 3:1

23 Lovre Petrovic 2:1

7 Lukas Kreimer 2:0

3 Lukas Kreimer 1:0

