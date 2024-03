SV Hirnsdorf gewinnt das B54 Derby gegen USV Kaindorf !

Details Samstag, 16. März 2024 14:40

Gegen SV Hirnsdorf holte sich der USV Kaindorf eine 0:4-Schlappe ab. Auf dem Papier ging Hirnsdorf als Favorit ins Spiel gegen den Rivalen auf der legendären Bundesstraße – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Zur Pause führten die Gäste mit 2:0 - Kaindorf spielte jedoch passabel mit

Das Spiel begann ausgeglichen und beide Teams kamen zu ihren Gelegenheiten. Die Syla - Truppe scheiterte jedoch mit großer Regelmäßigkeit am starken Hirnsdorfer Keeper Hödl.

Adrian Laszlo Pentek brachte den Gast in der 24. Minute nach vorn. Das Tor zum 0:1 entstand aus einem Konter, der Ball kam zu Hannes Wallner und seine Flanke fand den Kopf des Schützen zur Führung der Gäste.

Durch ein Eigentor von USV Holzbau-Shop Kaindorf verbesserte SV Hirnsdorf den Spielstand auf 2:0 für sich (35.). Pentek zog ab, Gergö Hahn versuchte den Ball zu klären und traf dabei unglücklich in die eigenen Maschen.

Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Am Ende wurde es für die Kaindorfer richtig bitter - 0:4 in der Nachspielzeit

Nach der Pause drehten die Hausherren vor über 250 Zuschauern richtig auf und drängten auf den Anschlusstreffer. In der 60.Minute scheiterte man am überragenden Keeper der Gäste, der einen Elfer der Kaindorfer abwehrte.

Für das 3:0 von Hirnsdorf sorgte Manuel Gruber, der in Minute 80 mit einem präsisen Treffer in die Ecke zur Stelle war. Der Ligaprimus baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Hannes Wallner in der 91. Minute aus spitzem Winkel traf. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Kaindorf.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 38 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Hirnsdorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 38-mal zu. Man sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Hirnsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Kaindorf stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei USC RB Schäffern vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf FC Oberes Feistritztal.

Stimme zum Spiel

Norbert Eggler, Trainer Hirnsdorf

"Es war das erwartet schwere Spiel zum Rückrundenstart, das wir verdient gewonnen haben.

Kaindorf setzte immer wieder Nadelstiche, aber der Sieg geht völlig in Ordnung, da wir noch einige gute Chancen liegen gelassen haben.

Lob an meine Mannschaft, die wieder sehr viel umgesetzt hat was wir uns vorgenommen haben!"

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing (K), Gergö Hahn, Krijon Alijaj, Antonius Auner, Balint Gecse, Matija Petrak, Mohammad Azim Hazara, Jan Ali Nazari, Sakir Neziroski, Domenik Prenrecaj, Marcus Karner



Ersatzspieler: Philipp Narath, Hashim Halimi, Daniel Wilfing, Benjamin Prenrecaj, Kevin Letonja, Patrik Richardo Novak



Trainer: Jeton Syla

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Christoph Simon, Julian Neuhauser, Martin Kleinhappl - Stephan Gschanes, Manuel Gruber, Matthias Artauf, Rainer Rath, Hannes Wallner (K) - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Dominic Kuschetz, Alexander Mauerhofer, Peter Paierl, Alexander Josef Grabmayer, Emir Reisenhofer



Trainer: Norbert Eggler Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, 0:4 (0:2)

91 Hannes Wallner 0:4

80 Manuel Gruber 0:3

35 Eigentor durch Gergoe Hahn 0:2

24 Adrian Laszlo Pentek 0:1

