USV Albersdorf-Prebuch sichert sich einen Zähler durch Simut - St.Johann Haide mit Chancenplus

Am Freitag trennten sich St. Johann/Haide und USV Albersdorf-Prebuch unentschieden mit 1:1. Albersdorf-Prebuch zog sich gegen St. Johann achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Die Klug - Truppe hatte im Herbst in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Es war ein umkämpftes Spiel am Freitagabend zweier spielstarker Teams

Der Gastgeber dominiert die 1. Halbzeit - Tore fallen keine

Der Aufstiegsaspirant legte von Beginn an offensiv los und kam zu diversen großen Chancen in der ersten halben Stunde. Entweder scheiterte man an sich selbst oder an Keeper Baier.

Im Gegenschlag Zsolt lässt den Torhüter aussteigen und schießt dann am Tor vorbei - was eine Chance Kerni, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Am Ende teilt man sich die Punkte - Ausgleich durch Simut

Nach der Pause wurde es robuster in diesem unterhaltsamen Match - insgesamt zeigte Schiedsrichter Ruck sechs gelbe Karten und verwies Kapitän Manuel Gassenburger in der Nachspielzeit noch des Feldes. Er wird den Gästen nächste Woche gegen St.Kathrein fehlen.

Thomas Bruckner brachte SV Teubl St. Johann/Haide nach 67 Minuten die 1:0-Führung.

Adam Balla steckt den Ball tief und dann Bruckner, der mit dem 2ten Kontakt einschiebt Kerni, Ticker-Reporter

Michael Simut beförderte das Leder zum 1:1 von USV Albersdorf-Prebuch in die Maschen (77.) - mit einem wahren Traumtor via Innenstange aus spitzem Winkel sicherte Simutt seinem Team den Punkt.

Am Ende verbuchte St. Johann/Haide gegen den Gast einen Punkt.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt St. Johann am Freitagabend den ersten Platz in der Tabelle ein. Die Offensivabteilung des Heimteams funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 40-mal zu. Neun Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Allerdings ließ die Mannschaft in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Albersdorf-Prebuch in der Tabelle auf Platz acht. Sechs Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war USV Albersdorf-Prebuch in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg - man spielt jedoch für einen Aufsteiger eine tolle Saison.

Nächster Prüfstein für St. Johann ist der USV St. Lorenzen (Samstag, 16:00 Uhr). Albersdorf-Prebuch misst sich am selben Tag mit USV St.Kathrein (12:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"Schlussendlich ein vielleicht entscheidender Punkt für die nächsten Wochen, denn das Herz und die Leidenschaft wurden belohnt. Allerhöchste Anerkennung dem Gastgeber aus St.Johann, denen man diesmal nur die Chancenauswertung vorwerfen kann - ansonsten für mich ein Aufstiegsfavorit!"

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer, Kevin Gremsl, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Raphael Ernst (K), Adam Balla



Ersatzspieler: Christoph Goger, Thomas Bruckner, Alexander Freitag, Manuel Allmer, Thomas Handler, Maurizio Dietrich



Trainer: Ewald Frey

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Sebastian Schmiedhofer, Manuel Gassenburger (K), Uros Stojkovic, Sebastian Posch, Rafael Fink - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Michael Simut, Oliver Fladerer - Dennis Ober



Ersatzspieler: Harald Böjtös, Jorge Lucas Silva Soares, Moritz Haberhofer, Rene Gragger, Manuel Kulmer, Christian Edlinger



Trainer: Erich Klug Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 1:1 (0:0)

77 Michael Simut 1:1

67 Thomas Bruckner 1:0

