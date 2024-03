Oberes Feistritztal gewinnt in Hirnsdorf und springt an die Tabellenspitze

Details Samstag, 23. März 2024 20:40

FC Oberes Feistritztal errang am Samstag einen 4:2-Sieg über SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf. Das Hinspiel hatte Oberes Feistritztal mit 2:0 für sich entschieden. Diese Liga bietet momentan einen komplett spannenden Kampf um die besten Plätze am Tableau.

Es gibt in dieser Saison viel zu jubeln bei der Mannschaft - Oberes Feistritztal möchte zurück in die Unterliga

Drei Tore in zwanzig Minuten - beide Teams offensiv unterwegs

Vor über 200 Zuschauern markierte Patrick Riegler das 1:0 (6.) - was für ein Auftakt für die Gäste in dieser Spitzenbegegnung in der Gebietsliga Ost.

Ecke Simunovic, Riegler wird im Fünfer allein gelassen und drückt die Kugel über die Linie. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Der Gast beherrschte diese Begenung nun und es folgte recht bald der zweite Nackenschlag für die Eggler - Truppe:

Daniel Windhaber beförderte das Leder per Kopf zum 2:0 von FC Oberes Feistritztal über die Linie (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Adrian Laszlo Pentek in der 20. Minute - das war das dritte Tor seit dem Anpfiff und das 1:2 aus Sicht des HSV. Nun entwickelte sich ein offener Schlagsabtausch - es ging flott von einem Tor zum anderen. Es wurde auch robuster in Hirnsdorf und so zeigte der Referee in der Folge binnen zehn Minuten vier gelbe Karten.

Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs durch Schiedsrichter Grozdanovic wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Am Ende holt der FCOF die drei Punkte und lacht von der Tabellenspitze

Man kam auf beiden Seiten motiviert aus der Umkleide und spielte auf Sieg. Riegler schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.) nun führte der Gast mit 3:1.

Für das 4:1 von Oberes Feistritztal sorgte Jaka Kuhar, der in Minute 66 per Kopf zur Stelle war.

Eckball Simunovic, Kuhar springt am höchsten und haut die Kugel per Kopf ins Kreuzeck zum 1:4. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Mit dem zweiten Treffer von Pentek rückte SV Hirnsdorf wieder ein wenig an FC Oberes Feistritztal heran (70.). Immer noch hatte die heimstarke Hirnsdorfer Elf dieses Spiel aufgegeben. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Oberes Feistritztal gegen Hirnsdorf und holte in diesem "Sechs - Punkte- Spiel" einen wichtigen Auswärtssieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf den vierten Platz in der Tabelle ein. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Gastgeber allerdings ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

FC Oberes Feistritztal siegte und sprang auf die Pole Position.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SV Hirnsdorf auf UFC Schönegg, Oberes Feistritztal spielt tags zuvor gegen USC RB Schäffern.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - FC Oberes Feistritztal

„Der Druck war, nach der Auftaktpleite enorm für unser Team. Verlieren absolut verboten und dann geht’s gegen die extrem starke Mannschaft von Norbert Eggler, die daheim normal nichts anbrennen lassen. Aufgrund der schwierigen Bedingungen war es kein Leckerbissen, aber heute waren wir einfach gnadenlos effizient. Der HSV hat nie aufgegeben, so war es bis zum Schluss sehr eng.“

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Christoph Simon, Martin Kleinhappl (K), Matthias Zaff, Julian Neuhauser - Stephan Gschanes, Manuel Gruber, Matthias Artauf, Rainer Rath - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Dominic Kuschetz, Alexander Mauerhofer, Peter Paierl, Alexander Josef Grabmayer, Stefan Schwarz



Trainer: Norbert Eggler

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - David Reitbauer, Simon Dornhofer, Daniel Windhaber, Martin Hofbauer, Marko Krajcer - Gregor Weissensteiner, Stipo Simunovic, Michael Windhaber - Patrick Riegler, Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Adam Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, Lukas Elmleitner, Lukas Pöttler



Trainer: Harald Lechner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – FC Oberes Feistritztal, 2:4 (1:2)

70 Adrian Laszlo Pentek 2:4

66 Jaka Kuhar 1:4

59 Patrick Riegler 1:3

20 Adrian Laszlo Pentek 1:2

18 Daniel Windhaber 0:2

6 Patrick Riegler 0:1

