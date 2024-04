Mitterdorf holt einen verdienten Punkt gegen Albersdorf - Walter trifft in der 94.Minute

Details Freitag, 05. April 2024 23:59

Am Freitag kam USV Albersdorf-Prebuch bei USV Mitterdorf nicht über ein 2:2 hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war USV Mitterdorf an der Raab mitnichten. Die Heimmannschaft kam gegen Albersdorf-Prebuch zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten auch schon mit einer Punkteteilung und dem selben Ergebnis auseinandergegangen.

Der Aufsteiger holte letzte Woche einen Punkt in der Nachspielzeit, diese Woche gab man zwei ab!

Wenig los in der ersten halben Stunde - und zur Pause war es auch noch torlos

Beide Teams mühten sich, man wollte Punkte holen - aber wirklich viel passierte auf dem Rasen noch nicht. Nach einer halben Stunde sahen die knapp 200 Zuschauer zunächst eine gute Möglichkeit für die Gastgeber, dann kam Albersdorf vor dem Pausenpfiff noch zu zwei Chancen. Es blieb torlos.

Zur Pause stand somit ein 0:0 Unentschieden - für beide Mannschaften war noch alles drin.

Nach der Pause fielen dann endlich die Tore

Vincent Walter brachte sein Team in der 47. Minute mit einem platzierten Schuss im Strafraum nach vorn - somit führte die Stachel Truppe mit 1:0. Nun musste der Gast das Spiel öffnen, kam zu einigen Gelegenheiten - die Gastgeber wiederum versuchten auf 2:0 zu erhöhen - die Chancen waren auf beiden Seiten aber eher mittelmäßig.

Schlussviertelstunde mit drei Toren

Albunit Berbatovci beförderte das Leder zum 1:1 von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch in die Maschen (76.).

USV Mitterdorf musste zehn Minuten später dann den Treffer zum 2:1 der Gäste hinnehmen (86.) Markus Boejtoes ließ Keeper Rahm keine Chance und der Aufsteiger hatte das Spiel gedreht.

Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Walter mit einem strammen Treffer für die Heimmannschaft zum 2:2 traf (94.). - das war dann auch der Endstand. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Stimme zum Spiel

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"In einem allgemeinen schwachen Spiel beiderseits ein gerechtes Unentschieden, so möchte ich das zusammenfassen. Diesmal haben wir in der Nachspielzeit den für uns bitteren Ausgleich bekommen. Natürlich wollten wir gewinnen, aber momentan soll es einfach nicht sein!"

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mitterdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von USV Mitterdorf an der Raab derzeit nicht. Man schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 46 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat die Mannschaft derzeit auf dem Konto. USV Mitterdorf an der Raab überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Das Remis brachte USV Albersdorf-Prebuch in der Tabelle voran. Die Gäste liegen nun auf Rang sieben. Sechs Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat Albersdorf-Prebuch momentan auf dem Konto. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch kann momentan einfach nicht gewinnen.

Am kommenden Freitag tritt USV Mitterdorf bei SV Teubl St. Johann/Haide an, während USV Albersdorf-Prebuch einen Tag später SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf empfängt.

Aufstellungen: Mitterdorf/R.: Lukas Rahm - Stefan Ederer, Moritz Heuberger, David Friess - Paul Lankmair, Kilian Schinagl, Vincent Walter, Jonas Traussnig, Oliver Leitgeb (K), Christoph Wilhelm - Daniel Strobl



Ersatzspieler: Markus Staudacher, David Reisinger, Michael Schellnegger, Marcel Stampler, Valentin Maria Ziesler



Trainer: Josef Stachel

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier (K) - Sebastian Schmiedhofer, Uros Stojkovic, Sebastian Posch, Rafael Fink - Manuel Gassenburger, Albunit Berbatovci, Oliver Fladerer - Markus Böjtös, Michael Simut, Rene Gragger



Ersatzspieler: Marvin-Michael Etienne Deutsch, Dennis Ober, Moritz Haberhofer, Manuel Kulmer, Leon Andreas Berger, Markus Ehrenreich



Trainer: Erich Klug Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Mitterdorf an der Raab – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 2:2 (0:0)

94 Vincent Walter 2:2

86 Markus Boejtoes 1:2

76 Albunit Berbatovci 1:1

47 Vincent Walter 1:0

