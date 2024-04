UFC St. Jakob verliert daheim gegen Oberes Feistritztal - Platzverweis in der Nachspielzeit für Kuhar

Details Sonntag, 07. April 2024 16:35

FC Oberes Feistritztal erreichte einen 2:0-Erfolg bei UFC St. Jakob im Walde / Festenburg. Der Gast ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel war es beim 0:0 keiner der beiden Mannschaften gelungen, einen Treffer zu erzielen. Für beide Teams war es eigentlich verboten zu verlieren - am Ende jubelte nur die Lechner Truppe.

In den letzten Wochen suchte man die Form beim Aufstiegsaspiranten - nun scheint sie wieder zu kommen

Wenige Chancen vor der Pause - keine Tore und zwei verletzte Spieler

Vor knapp 200 Zuschauern merkte man beiden Teams an, dass sie zuletzt nicht in bester Form waren und man merkte auch die Verunsicherung bei den Akteuren auf dem Platz. Man sah ein paar kleinere Möglichkeiten auf beiden Seiten, wirklich aufregend wurde es jedoch noch nicht.

Schon vor der Pause mussten die Akteure Friesenbichler (St.Jakob) und Krajcer (FCOF) verletzt ausgewechselt werden. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Der Gast kommt motiviert aus der Kabine

Es war dem Trainer der Gäste offensichtlich gelungen die richtigen Worte in der Pause zu finden. Denn nun begann der Aufstiegsadspirant tatsächlich wieder an sich zu glauben und konnte sein Spiel aufziehen.

FC Oberes Feistritztal ging nun in Führung. Patrick Riegler war es, der in der 60. Minute nach schönem Kombinationsfußball zur Stelle war. Der Spitzenreiter erzielte in der 88. Minute das 2:0 - wieder baute der Gast das Spiel effizient auf und der Pause eingewechselte Lukas Pöttler traf sicher zur endgültigen Entscheidung.

Ärgerlich für den Gewinner der Partie: in der Nachspielzeit kassierte Jaka Kuhar von den Gästen die Gelb-Rote Karte (91.) - gelb und dann die Ampelkarte binnen Sekunden. Der Offensivspieler wird in dernächsten Partie gegen Stubenberg fehlen.

Mit dem Ende der Spielzeit strich Oberes Feistritztal gegen UFC St. Jakob/W. / Festenburg die volle Ausbeute ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Niederlage fiel St. Jakob in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Das Heimteam musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Das Team taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nachdem FC Oberes Feistritztal hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Oberes Feistritztal weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Man knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Oberes Feistritztal zehn Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Oberes Feistritztal allerdings nur sechs Zähler.

Am kommenden Samstag trifft St. Jakob auf UFC Schönegg, FC Oberes Feistritztal spielt tags zuvor gegen USV Stubenberg.

Stimme zum Spiel

Robert Schafferhofer - FC Oberes Feistritztal

"In der ersten Halbzeit merkte man, dass für beide Mannschaften verlieren verboten war! Es war kein gutes Spiel mit Halbchancen hüben und drüben! In der zweiten Halbzeit konnte man bei uns eine deutliche Leistungssteigerung erkennen und auch zwei wunderschön herausgespielte Tore erzielen! Im Endeffekt geht für mich der Sieg in dieser Höhe für uns in Ordnung!"

Aufstellungen: UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Daniel Ellmeier - Toni Maricevic, Marcell Wallner, David Meisterhofer - Mario Kager, Patrick Eichtinger, Marcel Arzberger (K), David Friesenbichler, Niklas Ziegerhofer - Christof Wetzelberger, Miroslav Baksaj



Ersatzspieler: Philipp Hermann Feiner, Alexander Gremsl, Christoph Inschlag, Manuel Arzberger

Trainer: Martin Zettl

FC Oberes Feistritztal: Moritz Reisenhofer - Adam Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, Simon Dornhofer, Daniel Windhaber, Martin Hofbauer, Marko Krajcer - Gregor Weissensteiner (K), Stipo Simunovic - Patrick Riegler, Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Simon Gaulhofer, Matthias Doppelreiter, Lukas Elmleitner, Manuel Mock, Lukas Pöttler

Trainer: Harald Lechner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: UFC St. Jakob im Walde / Festenburg – FC Oberes Feistritztal, 0:2 (0:0)

88 Lukas Poettler 0:2

60 Patrick Riegler 0:1

