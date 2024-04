SC Weiz II vergibt 2:0-Führung - Tabellenletzter St.Lorenzen holt drei Punkte

Details Sonntag, 07. April 2024 19:17

Durch ein 4:2 holte sich USV St. Lorenzen drei Punkte bei der Reserve von SC BauerBikes Weiz. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SC Weiz II, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte im Herbst nach einem 3:1 auch schon auf das Konto von USV St. Lorenzen gegangen.

St.Lorenzen, hier im Duell mit dem anderen Aufsteiger Albersdorf, überzeugte gegen die Reserve aus Weiz nach der Pause

Nur ein Tor vor der Pause - aber ein gefälliges Spiel

Für die 1:0-Führung war Shtendil Ahmeti verantwortlich. Vor 120 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. In den nächsten Minuten hatten die Gäste zwei Möglichkeiten den Ausgleich zu erzielen, man scheiterte jedoch an Keeper Hierzer oder an sich selbst.

Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Im zweiten Durchgang fielen dann die Tore wie die Äpfel vom Baum

Paul Strobl erhöhte den Vorsprung von Weiz II nach 58 Minuten auf 2:0. Es lief somit alles nach Plan für die favorisierte Truppe - aber im Laufe der nächsten Viertelstunde gab man den sicher geglaubten Sieg aus der Hand,

Domen Kosnik witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für St. Lorenzen/W ein (65.). Kapitän Fellinger hatte ihn zuvor optimal angespielt und so war man wieder in der Partie.

Rok Smid glich nur wenig später per Elfmeter für den Tabellenletzten aus (70.).

Philipp Spitzer machte in der 75. Minute mit einem platzierten Schuss das 3:2 des Gasts perfekt. Der Underdog hatte nun das Ergebnis gedreht. Weiz machte nun auf - es war Platz für die Prenner Truppe und Christoph Tromayer beförderte das Leder willensstark zum 4:2 von USV St. Lorenzen über die Linie (83.). Es sprach beinahe alles dafür, dass der Favorit das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab SC BauerBikes Weiz II die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Gastgeber führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Man verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen.

USV St. Lorenzen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte St. Lorenzen im Klassement keinen Boden gut. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel ist deutlich zu hoch. 52 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Das Team bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Weiz II tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Holzbau-Shop Kaindorf an. Einen Tag später empfängt St. Lorenzen den USV St.Kathrein.

Stimme zum Spiel

Dietmar Prenner - Trainer St.Lorenzen

"Weiz hat eine richtig gute junge Truppe. Nach der letzten Niederlage wollte ich mein Team wieder aufbauen und ihm zeigen, dass wir als Einheit was erreichen können. Das ist uns gelungen, darauf bin ich sehr stolz - für mich geht dieser Sieg in Ordnung, er ist verdient!"

Aufstellungen: Weiz: Kai - Lorenz Hierzer - Jeremiah Heuberger, Zeyad Abdelrahman, Lukas Schellnegger (K), Stephan Allemann, Peter Ebner - James Rauscher, Nico Baranja, Patrick Durlacher - Robert Schmerleib, Shtendil Ahmeti



Ersatzspieler: Daniel Schütter, Tobias Jurak, Michael Purkarthofer, Paul Alexander Strobl



Trainer: Mario Schalk

St. Lorenzen/W.: Marcel Robert Spandl, Jan Glatz, Jonas Josef Fellinger (K), Philipp Tauchner, Domen Kosnik, Andreas Schuh, Markus Hofer, Rok Smid, Lukas Stögerer, Philipp Spitzer, Gregor Kern



Ersatzspieler: Sebastian Karner, Marco-Elias Fellinger, Michael Feiner, Martin Kaiser, Christoph Tromayer, Michael Wilfinger



Trainer: Dietmar Prenner

Gebietsliga Ost: SC BauerBikes Weiz II – USV St. Lorenzen/W, 2:4 (1:0)

83 Christoph Tromayer 2:4

75 Philipp Spitzer 2:3

70 Rok Smid 2:2

65 Domen Kosnik 2:1

58 Paul Alexander Strobl 2:0

5 Shtendil Ahmeti 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.