FC Oberes Feistritztal feiert Heimsieg unter neuem Trainer- Stubenberg unterliegt in Birkfeld

Ein Tor machte den Unterschied – Oberes Feistritztal siegte mit 2:1 gegen USV Stubenberg. In diesem mit Spannung erwarteten Spiel konnte der FCOF unter der Leitung des neuen Trainers Lukas Wurm einen wichtigen Heimsieg einfahren. Im Hinspiel hatte das Heimteam nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Die junge Mannschaft aus Birkfeld spielt eine solide Saison und kämpft um den Aufstieg

Die Heimmannschaft wollte endlich wieder Punkte im eigenen Stadion holen

Dies war das erste Spiel für den FCOF unter der Führung von Trainer Lukas Wurm, nachdem das bisherige Trainerteam, bestehend aus Didi Lechner und Ted Höfer, den Verein verlassen hatte. Der Wechsel erfolgte in einer für den Verein entscheidenden Phase um die Rückkehr in die Unterliga Ost.

Die Atmosphäre im Stadion war gespannt, als die beiden jungen Mannschaften auf den Platz traten. Der FCOF war entschlossen, den ersten Heimsieg seit dem 20. Oktober zu erringen, und begann das Spiel mit viel Energie und Motivation.

Schon früh gelang es den Gastgebern in Führung zu gehen, als Gregor Doppelreiter in der 12. Minute das 1:0 erzielte, was für Jubelrufe der Fans sorgte. Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite- Oliver Mock mit Querpass in die Mitte und der 15- jährige Debütant, Gregor Doppelreiter, verwertete eiskalt aus 5 Meter. In der Folge rettete Gästekeeper Deutsch sein Team mehrfach vor einem höheren Rückstand.

Doch die Stubenberger gaben nicht auf und konnten in der 39. Minute durch Andreas Hofer den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielen: Stubenberg kommt mit einem schönen Spielzug und perfekten Querpass zu einem Latten Treffer. Den Eckball aus der entstehenden Situation wird an der ersten Stange eingeköpft - Torschütze Andreas Hofer.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit diesem 1:1 Gleichstand in die Kabinen.

Siegtreffer in der 77.Minute - gelungenes Debut für Jungtrainer Wurm

In der zweiten Halbzeit kämpfte der FCOF weiterhin hart und war entschlossen, den Heimsieg zu erringen. Ein spielerisches Übergewicht konnte man jedoch nicht verzeichenen, denn Stubenberg hielt energisch dagegen.

In der 77. Minute gelang es Stipo Simunovic, das entscheidende Tor zum 2:1 zu erzielen, was für Jubel und Erleichterung auf den Rängen sorgte. Etwa 150 Zuschauer verfolgten das spannende Spiel im Stadion und feuerten ihre Mannschaft enthusiastisch an. Der Treffer von Simunovic zum Endstand erweckte letztlich die Hoffnung, dass FC Oberes Feistritztal im kommenden Jahr eine Etage höher spielt.

Trotzder massiven Bemühnungen der Gäste konnte die Mannschaft den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen und den ersten Heimsieg unter Trainer Lukas Wurm feiern.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

FC Oberes Feistritztal behauptet nach dem Erfolg über USV Stubenberg den zweiten Tabellenplatz. An der Verteidigung gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 18-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Gebietsliga Ost. Die bisherige Spielzeit von FC Oberes Feistritztal ist weiter von Erfolg gekrönt. Man verbuchte insgesamt elf Siege und drei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Trotz der Niederlage belegt Stubenberg weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, ein Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 36 Zählern befindet sich FC Oberes Feistritztal voll in der Spur. Die Formkurve von USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg dagegen zeigt momentan nach unten.

Oberes Feistritztal tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von SC BauerBikes Weiz an. Einen Tag später empfängt USV Stubenberg UFC Schönegg.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal

"Keine einfache Woche für den Verein mit dem überraschenden Trainer Abgang. Umso mehr freut es mich, dass wir heute endlich daheim voll punkten konnten. Stubenberg geht auch den jungen Weg, somit hat das Duell heute super gepasst. Wir hatten heute fünf U18 Spieler in der Startelf und unser 15 -jähriger Startelf-Debütant hat das 1:0 gemacht. Das ist schon richtig cool und da kann ich dem Coach und den Jungs nur gratulieren. Klar wird’s Schwankungen geben, aber dafür haben wir unsere top Routiniers, die wirklich vorbildliches Verhalten zeigen.“

Aufstellungen: FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, Lukas Elmleitner, Daniel Windhaber, Martin Hofbauer - Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Matthias Doppelreiter, Lukas Pöttler - Patrick Riegler



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Stipo Simunovic, Simon Dornhofer, Manuel Mock, Felix Geßlbauer, Marko Krajcer



Trainer: Lukas Wurm

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Matteo-Maximilian Deutsch, Stefan Rechberger, Jan Hofer, Alexander Rechberger, Daniel Brunner, Lukas Stelzer (K), Andreas Hofer, Nico Gruber, Herbert Großschedl, Olivér Nyári, Fabio Schneider



Ersatzspieler: Philipp Meister, Lukas Wiedenegger, Peter Gyepes, Simon Breitenbrunner, Philipp Schmallegger



Trainer: BSc Mario Schöberl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: FC Oberes Feistritztal – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 2:1 (1:1)

77 Stipo Simunovic 2:1

39 Andreas Hofer 1:1

11 Gregor Doppelreiter 1:0

