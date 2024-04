USC Schäffern schießt Naintsch auswärts mit 6:1 vom Platz

Details Samstag, 13. April 2024 18:50

In einem einseitigen Fußballspiel trafen SU Schotterwerke Christandl Naintsch und USC RB Schäffern aufeinander, als Schiedsrichter den Anpfiff ertönen ließ. Auf dem Papier ging USC Schäffern als Favorit ins Spiel gegen SU Naintsch – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Naintsch hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Traumstart für die Gäste - Führung in der 1. Minute

Schäffern zeigte von Beginn an eine beeindruckende Leistung und ging bereits in der 1. Minute in Führung. Eine präzise Flanke von Albert Valentincic fand Hammer, dessen Volley abgeblockt wurde, aber Garibovic verwertete souverän zum 0:1.

Riesenausgleichschance für Naintsch!!! , Dunst 2 m vor dem Tor drüber!!! Und wie !! Dom Kager, Ticker-Reporter

Das Gastteam behielt den Druck aufrecht und in der 17. Minute gelang ihnen ein weiteres Tor. Wieder war es Valentincic, der den Ball vor das Tor brachte, und nach einer abgewehrten Aktion von Naintsch schob Garibovic zum 0:2 ein - Doppelpack nach einer guten Viertelstunde.

Nur zwei Minuten später erhöhte Schäffern auf 3:0, als ein unglücklicher Verteidiger den Ball ins eigene Netz lenkte - das Tor wurde jedoch dem Schützen Albert Valentincic zugeschrieben.

Naintsch kämpfte tapfer, aber Schäffern behielt die Kontrolle über das Spiel. Die erste Halbzeit endete mit einem klaren 3:0 für die Gäste. Vor der Pause war die starke Leistung von Schäffern und insbesondere von Valentincic und Garibovic hervorzuheben.

0:4 kurz nach Wiederbeginn - am Ende sahen die 120 Zuschauer sieben Tore

Der Beginn der zweiten Halbzeit sah Schäffern erneut am Zug, und bereits in der 46. Minute erhöhte Valentincic auf 0:4. Naintsch versuchte zu antworten und hatte in der 50. Minute Pech, als ein Weitschuss an die Stange krachte.

In der 59. Minute erhielt Schäffern einen Elfmeter, den sie sicher durch Hammer zum 0:5 verwandelten. Das Gastteam ließ trotzdem nicht nach und erzielte in der 86. Minute das 0:6, als Attila Csiszar mit einem Solo gleich vier Gegenspieler überwand und souverän abschloss.

Naintsch gelang in der 88. Minute noch ein Ehrentreffer zum 1:6, aber das Spiel endete schließlich mit einem klaren Sieg für USC RB Schäffern. Mit einer beeindruckenden Leistung auf dem Platz sicherte sich Schäffern verdient die drei Punkte und ließ Naintsch keine Chance.

Am Ende fuhr Schäffern einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte USC Schäffern bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Naintsch in Grund und Boden spielte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SU Schotterwerke Christandl Naintsch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen der Heimmannschaft sind nach der klaren Niederlage größer geworden. SU Naintsch schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 43 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Naintsch schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SU auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Für USC RB Schäffern ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. USC Schäffern ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag tritt SU Naintsch bei UFC St. Jakob im Walde / Festenburg an, während Schäffern einen Tag später USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch empfängt.

Aufstellungen: SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Julian Pfeiffer - Lukas Kreimer, Paul Sallegger, Manuel Glössl - Leonard Vrancic, Michael Hack, Bernd Kreimer, Matthias Schmid, Julian Karrer - Marijan Markovic, Manfred Dunst (K)



Ersatzspieler: Markus Kulmer, Stefan Wetzelhütter, Carmine Saporito, Christoph Baumegger, Leo Johannes Tandl, Paul Ederer



Trainer: Ing. Andreas Köhler

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer (K), Benjamin Höfler, David Lind, Anze Zorc, Daniel Schneider, Nico Lind, Philipp Wiedner, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Emir Garibovic



Ersatzspieler: Marcel Anton Dorner, Patrick Wieser, Stefan Zingl, Gregor Pammer, Attila Csiszar, Manuel Treitler



Trainer: Martin Lind Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SU Schotterwerke Christandl Naintsch – USC RB Schäffern, 1:6 (0:3)

88 Carmine Saporito 1:6

86 Attila Csiszar 0:6

60 Raphael Franz Hammer 0:5

47 Albert Valentincic 0:4

19 Albert Valentincic 0:3

17 Emir Garibovic 0:2

1 Emir Garibovic 0:1

