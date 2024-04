USV St. Lorenzen holt drei Punkte in Kaindorf - vermeintlicher Absteiger in der Erfolgsspur

Details Samstag, 20. April 2024 18:02

Die Differenz von einem Treffer brachte USV St. Lorenzen gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte für St. Lorenzen mit einem 2:2-Teilerfolg geendet.

St.Lorenzen stieg im Sommer auf und sah lange Zeit wie ein Absteiger aus

Schnelle Führung für Kaindorf - 1:1 zur Pause

Vor wenigen Wochen war der Gast schon komplett abgeschrieben und galt für viele Fans als sicherer Absteiger in die 1.Klasse. Nun ist man im Aufwind und ging auch optimistisch in die Partie in Kaindorf - die Euphorie hielt jedoch nur kurz an:

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Karoly Bogyo nach sechs Minuten USV Kaindorf vor 120 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Im Gegensatz zur Herbstrunde ist nun aber auch das Spielglück für die Gäste wieder da. Weiterhin war jedoch Kaindorf sehr präsent am Platz, es fehlten halt die Tore.

Anton Gissing lenkte den Ball nach einem Freistoß von Tauchner ins eigene Tor und bescherte USV St. Lorenzen den 1:1-Ausgleich (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand als der junge Schiedsrichter zur Pause pfiff.

Siegtreffer durch Feiner und zwei Platzverweise

Das 2:1 von USV St. Lorenzen bejubelte der junge Spieler Michael Feiner (67.). Kaindorf legte nun alles in die Offensive und drückte auf den Ausgleich. Das Heimteam traf die Stange - es sollte nicht sein für die Gastgeber.

Spandl hält die Führung eli08, Ticker-Reporter

Die Gäste konnten sich bei ihrem Keeper bedanken, dass man immer noch in Führung lag. In der Schlussphase wurde es dann zunehmend hektisch auf dem Platz. Schiedsrichter Cenanovic verteilte acht gelbe Karten - es wurde aber noch aufregender. Lukas Stögerer von den Gästen wurde nach einer Beleidigung mit glatt Rot vom Platz geschickt, der Kaindorfer Mohammad Hazara sah ebenso den roten Karton nach einer Tätlichkeit. Am Ende punktete St. Lorenzen dreifach bei Kaindorf und ist weiterhin im Frühjahr gut unterwegs.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV Holzbau-Shop Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den neunten Tabellenplatz bei. Man verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Kaindorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

USV St. Lorenzen machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zwölften Platz. Mit erschreckenden 54 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga - aber das scheint schon Vergangenheit zu sein. Man bessert weiterhon seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten. St. Lorenzen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Auf 14. Rang hielt sich USV St. Lorenzen in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne.

USV Holzbau-Shop Kaindorf stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei FC Oberes Feistritztal vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV St. Lorenzen USV Mitterdorf an der Raab zu einem Schlager im Abstiegskampf.

Stimme zum Spiel

Dietmar Prenner - Trainer St.Lorenzen

"Natürlich hätte Kaindorf den Ausgleich machen können - aber wir haben jetzt scheinbar das Spielglück, das uns im Herbst fehlte. Meine Mannschaft hat toll gekämpft und wir haben die drei Punkte geholt. Jetzt geht es gegen Mitterdorf und wir sind voll konzentriert."

Aufstellungen:

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing (K), Mateusz Sebastian Swiader, Gergö Hahn, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Mohammad Azim Hazara, Jan Ali Nazari, Daniel Wilfing, Benjamin Prenrecaj



Ersatzspieler: Hashim Halimi, Florent Zymeri, Domenik Prenrecaj, Marcus Karner



Trainer: Jeton Syla

St. Lorenzen/W.: Marcel Robert Spandl, Jonas Josef Fellinger (K), Michael Feiner, Philipp Tauchner, Domen Kosnik, Andreas Schuh, Michael Kapfer, Markus Hofer, Rok Smid, Philipp Spitzer, Gregor Kern



Ersatzspieler: Sebastian Karner, Jan Glatz, Marco-Elias Fellinger, Martin Kaiser, Christoph Tromayer, Lukas Stögerer



Trainer: Dietmar Prenner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – USV St. Lorenzen/W, 1:2 (1:1)

67 Michael Feiner 1:2

41 Eigentor durch Anton Gissing 1:1

7 Karoly Bogyo 1:0

