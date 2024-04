Oberes Feistritztal hat viel Mühe in Weiz, holt am Ende drei Punkte

Details Samstag, 20. April 2024 18:30

Am Freitag verbuchte Oberes Feistritztal einen 2:0-Erfolg gegen die Reserve von SC Weiz. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Oberes Feistritztal wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den Gast beim Stand von 3:0 zum Sieger gemacht.

Die Birkfelder spielen eine konzentrierte Saison und sind im Aufstiegsrennen dabei

Frühe Wechsel bei den Gästen - keine Tore zur Pause

Die junge Weizer Truppe legte gleich los wie die Feuerwehr und beherrschte das Spielgeschehen. Man kam zu einigen Möglichkeiten, scheiterte jedoch an sich selbst oder am starken Keeper der Gäste Sascha Harrer. Es war nur dem Kapitän des Aufstiegsaspiranten zu verdanken, dass die Weizer nicht in Führung gingen.

Trainer Wurm sah sich das alles an und reagierte bereits nach einer knappen halben Stunde zwei neue Spieler aufs Feld. Lukas Pöttler und Oliver Mock hatten einen kurzen Arbeitstag und wurden durch Manuel Mock und Stipo Simunovic ersetzt. Es war nun mehr Stabilität im Spiel der Gäste vorhanden und man war zunehmend auf Augenhöhe.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Weiz II und Oberes Feistritztal ohne Torerfolg in die Kabinen.

Am Ende stand ein 2:0 Sieg des Auswärtsteams

Die Gäste kamen nun engagierter aus der Kabine und nach zehn Minuten zu einer Topgelegenheit. Schiedsrichter Ibrahim Adel entschied auf Penalty für die Birkfelder. Hierzer im Tor der Weizer hielt den Elfer großartig. Man blieb willensstark - beide Teams kämpften um die drei Punkte, aber dann ging es schnell im großen Weizer Stadion:

Matthias Doppelreiter brachte FC Oberes Feistritztal in der 63. Spielminute in Führung. Der Treffer von Patrick Riegler in der 67. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Jetzt war der Kuchen gegessen.

In den 90 Minuten war Oberes Feistritztal im gegnerischen Strafraum erfolgreicher und fuhr somit einen hart erkämpften 2:0-Sieg gegen mutig aufspielende junge Weizer ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SC Weiz II führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt FC Oberes Feistritztal auf Platz zwei. Wer dieses Team besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 18 Gegentreffer kassierte FC Oberes Feistritztal. Man sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Mit insgesamt 39 Zählern befindet sich FC Oberes Feistritztal voll in der Spur. Die Formkurve von Weiz II dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Freitag trifft SC BauerBikes Weiz II auf UFC Schönegg, Oberes Feistritztal spielt am selben Tag gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter FCO

„Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Mit Glück und einem überragenden Sascha Harrer im Tor, sind wir mit 0:0 in die Pause. Zweite Halbzeit waren wir dann besser und trotz verschossenen Elfer, haben wir Gott sei Dank die Partie in unsere Richtung gezogen.“

Aufstellungen:

Weiz: Kai - Lorenz Hierzer - Zeyad Abdelrahman, Lukas Schellnegger (K), Jeremiah Heuberger, Stephan Allemann - James Rauscher, Nicky Fatayi Brown Ugo, Patrick Durlacher, Fabio Hönneger - Andrew Ighoohwo Ucho, Robert Schmerleib



Ersatzspieler: Marcel Schreck, Shtendil Ahmeti, Peter Ebner, Stefan Harb, Matthias Parz, Nico Baranja



Trainer: Mario Schalk

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, Simon Dornhofer, Lukas Elmleitner, Marko Krajcer - Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Matthias Doppelreiter, Lukas Pöttler - Patrick Riegler



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Jaka Kuhar, Stipo Simunovic, Manuel Mock, Andre Kölbl, Arthur Hutter



Trainer: Lukas Wurm Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SC BauerBikes Weiz II – FC Oberes Feistritztal, 0:2 (0:0)

67 Patrick Riegler 0:2

63 Matthias Doppelreiter 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.