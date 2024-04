Schönegg verliert das Derby zum 6. Mal in Folge - Stubenberg gewinnt mit 2:1

Details Sonntag, 21. April 2024 14:41

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die USV Stubenberg mit 2:1 gegen Schönegg für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Derby erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte Stubenberg bei UFC Schönegg einen 2:0-Sieg eingefahren.

Trainer Schöberl führte sein Team zum Derbysieg vor über 200 Zuschauern

Frühe Führung der Gäste - dann fällt der Ausgleich

Die Bilanz schaut ernüchternd für Schönegg aus, gingen doch die letzten fünf Partien in Serie gegen Stubenberg verloren, das wollte die Atangana Truppe am Samstagabend ändern. Beide Teams kämpften vor über 200 Zuschauern um jeden Ball und das erste Tor in der Begegnung feierte der Gast. Lorenz Rechling brachte sein Team in der sechsten Minute nach vorn.

Perfekt gespielter Pass in den Lauf, Rechling nimmt sich den Ball mit und schiebt ihn am Tormann vorbei so als ob er nie was anderes gemacht hätte.Optimaler Start für Schönegg. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Schönegg hatte bis dahin mehr Spielanteile, verteidigte aus einer kompakten Defensive heraus und ließ die Kugel durch die eigenen Reihen rollen. Stubenberg versuchte geschickt Nadelstiche zu setzen und noch vor der Pause war man damit erfolgreich.Stefan Rechberger beförderte das Leder aus kurzer Distanz zum 1:1 von USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg in die Maschen (34.).

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand - vier gelbe Karten hatte Schiedsrichter Passat in der ersten Hälfte schon gezeigt.

Siegtreffer nach einer Stunde - das war es dann

Für das 2:1 von USV Stubenberg zeichnete Peter Gyepes verantwortlich (60.).

Zweimal haben sie das Spiel schnell gemacht und zwei Tore daraus erzielt. Das hat ihnen Schönegg sehr einfach gemacht. War allerdings auch schön gespielt. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Unfreiwillig frühen Feierabend machte Philipp Meister vom Heimteam, der in der 67. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Nun war man mit einem Mann weniger auf dem Platz und Schönegg verteidigte nun mit allen Mitteln den Vorsprung. In der 83.Minute hatte dann der eingewechselte Michael Seemann eine tolle Chance zum Ausgleich, jedoch pfiff sein Schuss knapp am Tor vorbei.

Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Stubenberg einen dreifachen Punktgewinn gegen Schönegg. Wieder war für Schönegg in Stubenberg nicht zu holen - nach starkem Beginn der Gäste drehen die Gastgeber letztlich die Partie und sichern sich drei Punkte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach dem errungenen Dreier hat Stubenberg Position fünf der Gebietsliga Ost inne. Mit dem Sieg baute das Team die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte USV Stubenberg zehn Siege, ein Remis und kassierte erst acht Niederlagen.

Trotz der Niederlage fiel UFC Schönegg in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging Schönegg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag trifft USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg auf SU Schotterwerke Christandl Naintsch, UFC Schönegg spielt tags zuvor gegen die Zweitvertretung von SC BauerBikes Weiz.

Stimme zum Spiel: Mario Schöberl - Trainer Stubenberg "Wir sind nach den, zuletzt weniger glücklichen Ergebnissen, über diesen Derbysieg gegen Schönegg sehr erfreut. Schönegg spielt einen tollen Fußball und hätte mehr verdient gehabt. Insgesamt war es ein sehr umkämpftes Spiel. Wir wollen nun für die kommenden Aufgaben einen guten Schwung mitnehmen und hoffen, dass die verletzten Spieler rasch zurückkehren." Aufstellungen: USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger, Stefan Rechberger, Jan Hofer, Philipp Meister, Alexander Rechberger, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Andreas Hofer (K), Nico Gruber, Herbert Großschedl, Fabio Schneider

Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Lukas Wiedenegger, Bruno Chirean, Christopher Großschädl

Trainer: Mario Schöberl

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Rene Kainz, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Lorenz Rechling, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck, Mario Berghofer

Ersatzspieler: Matias Kielnhofer, Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Michael Seemann, Patrick Kielnhofer

Trainer: Emmanuel Atangana Bericht Florian Kober Foto KK

Gebietsliga Ost: USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg – UFC Schönegg, 2:1 (1:1)

60 Peter Gyepes 2:1

34 Stefan Rechberger 1:1

6 Lorenz Rechling 0:1

