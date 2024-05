Schäffern sichert knappen Sieg gegen USV St. Kathrein - Klassenerhalt endgültig gesichert

Details Montag, 06. Mai 2024 00:29

In einem packenden Fußballmatch, das bis zur letzten Minute Spannung versprach, setzte sich USC Schäffern mit einem knappen 3:2 gegen USV St. Kathrein durch. Das Spiel, das eine Achterbahn der Emotionen für beide Teams und ihre Anhänger darstellte, bot von Beginn an intensiven Fußball, bei dem sich Schäffern letztendlich von den Abstiegsrängen verabschieden konnte.

St.Kathrein hatte in dieser Saison viele Gründe zum Jubeln - in Schäffern ging man leer aus

Schäffern legt massiv los und schockt St.Kathrein

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag von USC Schäffern, als Emir Garibovic in der 8. und erneut in der 13. Minute das Ruder übernahm und seine Mannschaft mit zwei Toren in Führung brachte. Die frühe Dominanz von Schäffern schien das Spiel frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Doch USV St. Kathrein zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Daniel Rigler wurde zum Schlüsselspieler für St. Kathrein, als er in der 30. Minute per Freistoß den Anschlusstreffer erzielte und kurz vor der Halbzeitpause in der 40. Minute den Ausgleich erzwang. Die erste Halbzeit endete mit einem ausgeglichenen Spielstand von 2:2, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch erhöhte. Mit zunehmender Spieldauer kam der Favorit besser in die Partie und hatte bis zum Pausentee das Spiel mit 2:2 wieder im Plan und nahm sich für die 2.Halbzeit den Sieg vor - aber es kam anders.

Am Ende holt Schäffern drei Punkte - Abstieg nun kein Thema mehr

Die zweite Halbzeit blieb ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen hatten, in Führung zu gehen. USC Schäffern und USV St. Kathrein lieferten sich ein intensives Duell, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 55.Minute sah sich die Czadil Truppe einer weiteren Möglichkeit entgegen - noch hielt die Abwehr in der 2:Halbzeit.

Nur vier Minuten später bot sich USV St. Kathrein/Off. eine große Chance, als Unstimmigkeiten in Schäfferns Hinterreihe fast zur Führung der Gäste führten. NUn trafen beide Teams binnen Minuten die Stange.

In der 65. Minute gelang es Gregor Pammer von Schäffern, nach einem direkten Eckball und einem darauffolgenden Abstauber, den entscheidenden Treffer zum 3:2 zu erzielen. Trotz hitziger Schlussminuten und eines Freistoßes am 16er für St. Kathrein, der in der Mauer endete, konnte Schäffern die knappe Führung über die Zeit retten und sich wichtige drei Punkte sichern.

Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für USC Schäffern, ein Ergebnis, das ihnen ermöglicht, sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Beide Teams zeigten eine leidenschaftliche Leistung, die die Fans bis zum Schlusspfiff in Atem hielt. In der Tat war das Spiel erst mit dem Schlusspfiff wirklich entschieden.

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer (K), Benjamin Höfler, Anze Zorc, Daniel Schneider, Nico Lind, Marco Pürrer, Maximilian Hofer, Raphael Franz Hammer, Gregor Pammer, Attila Csiszar, Emir Garibovic

Ersatzspieler: Stefan Schneider, Patrick Wieser, Stefan Zingl, Albert Valentincic, Manuel Treitler, Lukas Feitl

Trainer: Martin Lind

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Florian Schwaiger, Jeremias Matzer, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel Fuchsbichler

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Christoph Schweiger, Florian Brandtner, Lukas Greiner, Alexander Feiertag

Trainer: Franz Czadil

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Schäffern : St. Kathrein - 3:2 (2:2)

65 Gregor Pammer 3:2

40 Daniel Rigler 2:2

30 Daniel Rigler 2:1

13 Emir Garibovic 2:0

8 Emir Garibovic 1:0

