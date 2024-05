Schäffern siegt in Mitterdorf - der Gastgeber strauchelt in Richtung 1. Klasse

Details Samstag, 11. Mai 2024 00:13

In einer einseitig geführten Partie konnte USC Schäffern einen beeindruckenden 4:1 Sieg gegen USV Mitterdorf in der 22. Runde der Gebietsliga Ost einfahren. Während die Heimmannschaft sich tapfer wehrte, zeigte sich der Gast aus Schäffern von Beginn an überlegen und ließ kaum Zweifel an seinem Siegeswillen aufkommen.

Zur Pause führt der Gast knapp mit 1:0 - Mitterdorf wehrt sich tapfer

Bereits in den ersten Minuten des Spiels wurde deutlich, dass USC Schäffern die Kontrolle übernehmen wollte. Sie kamen besser ins Spiel und hatten die ersten nennenswerten Abschlüsse. USV Mitterdorf fand erst nach etwa einer Viertelstunde besser in die Partie und konnte einige Gegenangriffe starten, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Beide Teams kämpften um den ersten Treffer, wobei Schäffern die aktivere Mannschaft blieb.

In der 44. Minute nutzte Emir Garibovic einen Ballverlust von Mitterdorf im Aufbauspiel. Trotz einer fast verpassten Chance konnte Garibovic den Ball vom linken Flügel ins lange Eck schlenzen und so die verdiente Führung für die Gäste erzielen. Mit einem 0:1 Rückstand ging USV Mitterdorf in die Halbzeit - die Stachel Truppe bekam zum ungünstigsten Zeitpunkt den Gegentreffer.

Nach der Pause: Schäffern macht alles klar und holt weitere drei Punkte

Nach der Pause erhöhte USC Schäffern den Druck weiter. In der 53. Minute war es Albert Valentincic, der nach einem langen Pass die Abwehr von Mitterdorf überwand, einen Verteidiger umspielte und den Ball souverän zum 0:2 einschob.

Tor, Toor, Tooor für USC RB Schäffern zum 0:2. Mot einem langen Pass wird die Mitterdorfer Abwehr ausgehebelt, Nr. 15 Valentincic bleibt ganz cool , lässt einen Verteidiger aussteigen und schiebt locker ein MC First, Ticker-Reporter

Die Gäste blieben am Drücker und nur zwanzig Minuten später, in der 73. Minute, folgte das 0:3 durch Nico Lind. Nach einem starken Konter und einer Parade des Mitterdorfer Torwarts Rahm gegen den ersten Schuss, war es wieder Lind, der im Nachsetzen erfolgreich war.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 77. Minute, als Nico Lind erneut für Schäffern traf und seinen zweiten Treffer des Abends markierte. Das 0:4 schien das Spiel zu entscheiden, doch die Heimmannschaft gab nicht auf. In der 85. Minute gelang Markus Staudacher ein Ehrentreffer für USV Mitterdorf - er schob den Ball gekonnt zum 1:4 Endstand ein.

Tor, Toor, Tooor für USV Mitterdorf an der Raab zum 1:4 Traumtor des Ersatztormann der Mitterdorfer. So kommen sie zum Ehrentreffer. Abgeklärt schiebt die Nr.15 Staudacher ein. MC First, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren Sieg für USC Schäffern, die ihre Überlegenheit über die gesamten 90 Minuten unter Beweis stellten und weitere Punkte im Frühjahr sammeln.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz des späten Gegentores zeigte Schäffern eine solide Leistung und setzte ein deutliches Zeichen im Kampf um gute einen guten Platz im Mittelfeld. Die Bilanz der Gäste ist nun komplett ausgeglichen, man verlor neun Spiele, gewann neun Spiele und holte vier Unentschieden. Mitterdorf rettete sich letzte Saison in letzter Sekunde, ob das heuer auch gelingen wird, steht immer mehr in den Sternen.

Nächste Woche empfängt Schäffern den SV Hirnsdorf. Mitterdorf fährt nach St.Jakob zu einem "Sechs - Punkte - Spiel."

Aufstellungen

MITTERDORF - RAAB: Lukas Rahm - Stefan Ederer, Moritz Heuberger (K), David Friess, Daniel Hechtl - Paul Lankmair, Kilian Schinagl, Jonas Traussnig, Marcel Stampler, Christoph Wilhelm - Tobias Pregartner

Ersatzspieler: Vincent Walter, David Reisinger, Markus Staudacher

Trainer: Josef Stachel

USC SCHÄFFERN: Stefan Schneider, Anze Zorc, Daniel Schneider, Nico Lind, Marco Pürrer, Philipp Wiedner (K), Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Emir Garibovic, Manuel Treitler

Ersatzspieler: Michael Pfeffer, David Lind, Patrick Wieser, Stefan Zingl, Attila Csiszar, Lukas Feitl

Trainer: Martin Lind

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Mitterdorf/R. : Schäffern - 1:4 (0:1)

85 Markus Staudacher 1:4

77 Nico Lind 0:4

73 Nico Lind 0:3

53 Albert Valentincic 0:2

44 Emir Garibovic 0:1

