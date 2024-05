USV St. Kathrein sichert sich mit Doppelschlag gegen St. Jakob drei Punkte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 17:21

In einer vom Gastgeber souverän geführten Begegnung der 22. Runde in der Gebietsliga Ost konnte sich USV St. Kathrein mit einem klaren 2:0 gegen die Gäste von UFC St. Jakob Festenburg durchsetzen. Die Heimmannschaft nutzte ihre Chancen effektiv und ließ in der zweiten Halbzeit keine weiteren Gegentore zu, was den Weg zum Sieg ebnete. Kathrein ist Tabellendritter, während der Gegner im Abstiegskampf ist.

St. Kathrein spielt eine starke Saison und hat sich im Spitzenfeld der Liga etabliert

Frühe Dominanz und entscheidende Tore von St. Kathrein - zur Pause führt man 2:0

Das Spiel begann energisch mit einem frühen Schussversuch der Heimmannschaft in der zweiten Minute, der den Willen von USV St. Kathrein zeigte. Trotz einer sehr guten Chance für die Gäste in der 7. Minute, die über das Tor ging, gelang es St. Kathrein das Spielgeschehen größtenteils zu kontrollieren. Ein ausgeglichenes Match entwickelte sich, und beide Teams hatten ihre Chancen, den Führungstreffer zu erzielen.

In der 30. Minute änderte sich das Blatt, als ein Hand - Elfmeter für St. Kathrein gepfiffen wurde, diesen verwandelte Daniel Fuchsbichler sicher und so führte die Czadil Truppe mit 1:0.

Kurz darauf verdoppelte Jeremias Matzer in der 33. Minute den Vorsprung mit einem weiteren Tor für USV St. Kathrein was die 100 Zuschauer jubeln ließ. Nach einem perfekten Lochpass, fand der junge Torschütze den Weg in Richtung Tor und traf perfekt an Keeper Pfleger vorbei zur Vorentscheidung.

Vor der Pause sorgte ein vermeintliches Foul an einem Kathreiner für Diskussionen - der junge und sichere Schiedsrichter Prosen pfiff richtigerweise nicht und es änderte sich nichts am Halbzeitstand von 2:0.

Zweite Halbzeit: Vergebliche Bemühungen der Gäste - Kathrein verwaltet und spielt die Partie runter

Nach der Pause kam UFC St. Jakob stärker aus der Kabine und zeigte in der zweiten Halbzeit mehr Initiative, was sich in einem leichten Vorteil auf dem Spielfeld widerspiegelte. Trotzdem schafften es die Gäste nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die Defensive von St. Kathrein stand sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne nennenswerte Ereignisse. Die Gäste aus bemühten sich zwar um den Anschlusstreffer, konnten aber die solide Verteidigung der Heimmannschaft nicht überwinden. Mit Ende des Spiels durch den Schlusspfiff nach 94 Minuten bestätigte sich der Endstand von 2:0 zugunsten von USV St. Kathrein.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dieser Sieg stärkt die Position von USV St. Kathrein in der Tabelle der Gebietsliga Ost - man hält bei aktuell 39 Punkten auf dem hervorragenden 3.Platz.

UFC St. Jakob hat die Aufgabe nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, um in den kommenden Spielen Punkte zu sammeln. Man ist auf dem vorletzten Tabellenplatz gereiht und holte bisher 19 Punkte. Nächste Woche fährt St.Kathrein nach Schäffern. St.Jakob empfängt den Tabellenletzten aus Mitterdorf.

Stimme zum Spiel

Franz Czadil - Trainer St. Kathrein

"Wir haben gespielt, was wir gebraucht haben. Zwei gute Aktionen haben meiner Mannschaft gereicht. Es war uns klar, dass der Gegner die Punkte im Abstiegskampf braucht, wir haben mit dem Ergebnis den dritten Platz gesichert, dieser ist unser Ziel. Ich bin stolz auf mein Team und freue mich, dass auch ein junger Spieler getroffen hat. Wir haben einen kompletten Kader, keine wesentlichen Verletzungssorgen und auch keine gesperrten Spieler. Wir sind auf einem guten Weg."

Aufstellungen:

USV St.Kathrein: Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Florian Brandtner, Lukas Kreimer, Florian Schwaiger, Jeremias Matzer - Daniel-Andreas Ponsold, Daniel Fuchsbichler

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Christoph Schweiger, Nico Marcel Sallegger, Alexander Feiertag, Markus Walcher, Philipp Kreimer

Trainer: Franz Czadil

UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Maximilian Pfleger - Sebastian Payerhofer, Marco Stögerer, Marcell Wallner, David Meisterhofer, Manuel Arzberger - Alexander Gremsl, David Friesenbichler (K), Mario Kager - Christof Wetzelberger, Nikola Trstenjak

Ersatzspieler: Daniel Ellmeier, Paul Anton Mayer, Sebastian Johannes Königshofer, Armin Eggbauer

Trainer: Martin Zettl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Kathrein : St. Jakob/W. / Festenburg - 2:0 (2:0)

33 Jeremias Matzer 2:0

32 Daniel Fuchsbichler 1:0

