St.Lorenzen verliert gegen Hirnsdorf - emotionales Match in der Gebietsliga Ost

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:41

In einer intensiven Begegnung der 22. Runde der Gebietsliga Ost trennten sich USV St. Lorenzen und SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf mit einem 1:2. Trotz einer frühen Führung durch St. Lorenzen drehte Hirnsdorf das Spiel dank entscheidender Treffer in der zweiten Halbzeit und sicherte sich so die drei Punkte.

Drei Punkte geholt - ein umkämpftes Spiel endete mit dem besseren Ende für die Gäste

Früher Vorsprung und schnelle Antwort - zur Pause stand es 1:1

Das Match begann furios für die Heimmannschaft USV St. Lorenzen, die bereits in der 11. Minute durch einen Kopfball von Marco-Elias Fellinger in Führung ging. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn SV Hirnsdorf reagierte schnell. Alexander Josef Grabmayer glich das Spiel in der 15. Minute mit einem präzisen Schuss zum 1:1 aus, was die Partie wieder offen gestaltete.

ein sehr ausgeglichenes Spiel jan_notter, Ticker-Reporter

Trotz weiterer guter Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeitpause beim Unentschieden.

Intensive zweite Halbzeit mit entscheidendem Tor - Gruber als Torschütze des Tages

Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Teams den Druck, was zu zahlreichen Chancen führte. Besonders bemerkenswert war eine Glanzparade des Torwarts von St. Lorenzen in der 78. Minute, die das Team vor einem Rückstand bewahrte.

Doch der Druck von Hirnsdorf hielt an und wurde schließlich in der 72. Minute belohnt, als Manuel Gruber nach einer präzisen Flanke zum 2:1 für die Gäste traf. Diese Führung konnte St. Lorenzen trotz Bemühungen nicht mehr egalisieren.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt. In der Schlussphase kam es zu reichlich Diskussionen auf dem Platz, die schließlich in der 90. Minute mit einer roten Karte für Trainer Didi Prenner ihren Höhepunkt fanden.

Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem 2:1-Sieg für SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, die damit Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln konnten. Für USV St. Lorenzen hingegen war es eine bittere Niederlage, vor allem nach der starken Anfangsphase und der zwischenzeitlichen Hoffnung auf einen Heimsieg.

Beide Teams zeigten während des gesamten Spiels eine engagierte Leistung, und die Zuschauer konnten ein spannendes und ereignisreiches Fußballspiel erleben, das letztendlich mit einem Sieg für die Gäste endete.

Aufstellungen:

St. Lorenzen/W.: Marcel Robert Spandl, Jan Glatz, Marco-Elias Fellinger, Jonas Josef Fellinger (K), Domen Kosnik, Andreas Schuh, Christoph Tromayer, Markus Hofer, Rok Smid, Philipp Spitzer, Gregor Kern

Ersatzspieler: Sebastian Karner, Michael Pferschy, Kevin Stögerer, Lukas Stögerer, Michael Wilfinger, Elias Tauchner

Trainer: Dietmar Prenner

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Martin Kleinhappl (K), Stephan Gschanes, Christoph Simon, Matthias Zaff - Manuel Gruber, Alexander Mauerhofer, Alexander Josef Grabmayer, Matthias Artauf - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar

Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Rene Riegerbauer, Dominic Kuschetz, Emir Reisenhofer, Peter Paierl, Stefan Schwarz

Trainer: Norbert Eggler

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Lorenzen/W : Hirnsdorf - 1:2 (1:1)

72 Manuel Gruber 1:2

15 Alexander Josef Grabmayer 1:1

11 Marco-Elias Fellinger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.