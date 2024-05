3:2 Heimsieg für USV Stubenberg gegen St. Kathrein - vier Tore vor der Pause

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:57

Am Freitagabend erlebten die Zuschauer im Seestadion ein Fußballspiel, das bis in die Nachspielzeit sehr spannend blieb. Der USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg sicherte sich in einem offenen Schlagabtausch einen knappen 3:2-Sieg gegen den USV RB Fb Industry St.Kathrein. Das Spiel zeigte wieder einmal wie ausgeglichen die Gebietsliga Ost heuer ist. Beinahe jede Mannschaft kann alle anderen Teams herausfordern. Der Herbstmeister aus St. Kathrein ließ im Frühjahr doch einige Punkte liegen und wird auch in de nächsten Saison wieder in der Liga spielen.

Trotz des starken Regens hatte Stubenberg einen tollen Support gegen St.Kathrein

Frühe Führung und rasche Antwort - Diskussionen um vermeintliches Abseitstor

Der Start in das Spiel verhieß Gutes für die Heimmannschaft. Schon in der 12. Minute brachte Peter Gyepes den USV Stubenberg mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Freude der Heimfans war jedoch nur von kurzer Dauer, denn nur zwei Minuten später erzielte Daniel Rigler den Ausgleich für die Gäste aus St. Kathrein In der 18. Minute drehte Fabian Josef Neuhold das Spiel sogar komplett, indem er nach einer umstrittenen Entscheidung, bei der der Schiedsrichter kein Abseits pfiff, für St. Kathrein zum 2:1 traf.

Trotz widriger Wetterbedingungen, die das Spielfeld rutschig und das Spiel schnell machten, ließen sich die Stubenberger nicht entmutigen. In der 38. Minute zeigte Peter Gyepes erneut seine Klasse, als er aus rund 25 Metern Entfernung den Ball genau ins Kreuzeck setzte und damit den spektakulären Ausgleich zum 2:2 erzielte. Dieses Tor begeisterte die 120 Fans und setzte neue Energie frei. Es blieb beim Unentschieden vor dem Gang in die Kabine.

Spannende Schlussphase und entscheidender Treffer

Nach der Pause kamen die Stubenberger entschlossen aus der Kabine. Olivér Nyári sorgte in der 47. Minute mit einem schnellen Tor für die erneute Führung. Sein Treffer zum 3:2 gleich nach der Halbzeit zeigte, dass Stubenberg den Sieg unbedingt wollte. Trotz einiger guter Chancen, unter anderem durch Chirean in der 67. Minute, die der Kathreiner Torhüter Schweighofer jedoch souverän entschärfen konnte, blieb es bei der knappen Führung der Heimmannschaft.

Die letzten Minuten des Spiels waren von großer Spannung geprägt. Die Gäste aus St. Kathrein versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen, während Stubenberg mit allen Mitteln verteidigte. Die Hektik auf dem Spielfeld spitzte sich zu, und der Schiedsrichter hatte viel zu tun. Nach sieben Minuten Nachspielzeit, in denen noch jedes Ergebnis möglich schien, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte den 3:2-Sieg für USV Stubenberg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das dramatische Ende eines hart umkämpften Spiels im Seestadion bestätigte einmal mehr, wie knapp es in der Gebietsliga Ost zugeht. Mit diesem Sieg festigte der USV Stubenberg seine Position in der Liga, während St. Kathrein wichtige Punkte im Kampf um den dritten Platz liegen ließ.

St.Kathrein empfängt am nächsten Wochenende die junge Mannschaft aus Weiz. Stubenberg reist nach Mitterdorf.

"Wir gewinnen die Regenschlacht gegen den USV St. Kathrein/Off. mit 3:2! In einer rasanten Partie mit schwierigen Platzverhältnissen durch die starken Regenfälle wollte unsere Mannschaft den Sieg einfach mehr und konnte sich am Ende durch die kämpferische Leistung durchsetzten und das Spiel für sich entscheiden! "- Statement USV Stubenberg

Aufstellungen:

USV Stubenberg: Philipp Schmallegger, Stefan Rechberger, Jan Hofer, Philipp Meister, Alexander Rechberger, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Andreas Hofer (K), Nico Gruber, Herbert Großschedl, Olivér Nyári

Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Bruno Chirean, Lukas Stelzer, Simon Breitenbrunner, Mathias Grabner, Fabio Schneider

Trainer: Mario Schöberl

USV St.Kathrein: Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Florian Schwaiger, Jeremias Matzer, Markus Walcher - Daniel-Andreas Ponsold, Daniel Fuchsbichler

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Christoph Schweiger, Nico Marcel Sallegger, Lukas Greiner, Alexander Feiertag, Philipp Kreimer

Trainer: Franz Czadil

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Stubenberg : St. Kathrein - 3:2 (2:2)

47 Olivér Nyári 3:2

38 Peter Gyepes 2:2

18 Fabian Josef Neuhold 1:2

14 Daniel Rigler 1:1

12 Peter Gyepes 1:0

