Machtdemonstration im Lokalderby: FC Oberes Feistritztal dominiert gegen SU Naintsch

Ein Fußballfest für die über 300 Heimfans bot der FC Oberes Feistritztal, als sie in der 23. Runde der Gebietsliga Ost die Mannschaft von SU Naintsch mit einem beeindruckenden 5:0 besiegten. Das Spiel, das im Robert-Almer-Stadion ausgetragen wurde, zeigte von Beginn an, wer die spielbestimmende Mannschaft war. Das Spiel begann aufgrund der Unwetter in der Oststeiermark mit Verspätung.

Es läuft nach einer kurzen Krise im Frühjahr wieder in Birkfeld

Früher Führungstreffer - der Aufstiegsaspirant setzt das erste Zeichen des Spiels

Bereits in der 6. Minute nutzte Patrick Riegler eine perfekt getimte Flanke von rechts, um den Ball unhaltbar für den Torwart Julian Pfeiffer ins Netz zu befördern und den FC Oberes Feistritztal früh in Führung zu bringen. Die Dominanz des Heimteams wurde weiterhin durch konstanten Ballbesitz und präzise Angriffe deutlich, während SU Naintsch Mühe hatte, ins Spiel zu finden.

Aktuell eine Chancenarme Partie, Feistritztal aber weiterhin mit mehr Ballbesitz. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Der FCOF setzte dann seinen Druck fort, und obwohl Gregor Weissensteiner und Patrick Riegler weitere gute Chancen hatten, blieb es zur Halbzeit beim knappen 1:0. SU Naintsch hatte nur wenige Gelegenheiten, von denen eine nennenswerte Chance kurz vor der Halbzeit durch Leonard Vrancic kam, jedoch konnte der Keeper des FCOF, Sascha Harrer, den Ball sicher halten.

Flutlichausfall und weitere Tore nach dem Wiederankick

Nach der Pause hatte der Gast zunächst eine Chance durch Vrancic - aber sie endete mit einem Torfestival des FC Oberes Feistritztal. Gregor Doppelreiter erzielte in der 54. Minute nach einer brillanten Kombination das 2:0. Dieses Tor gab dem Spiel eine neue Dynamik und SU Naintsch schien dem Druck nicht mehr standhalten zu können. Oliver Mock erweiterte die Führung in der 64. Minute auf 3:0, als er den Ball gekonnt im langen Eck unterbrachte.

Der überragende Patrick Riegler setzte seine herausragende Leistung fort und erzielte zwischen der 67. und 73. Minute zwei weitere Tore, was ihm einen beeindruckenden Hattrick bescherte. Sein drittes Tor, das den Endstand von 5:0 markierte, war ein klares Zeichen der Überlegenheit des FC Oberes Feistritztal in diesem Derby. Zwischendurch gab es einmal mehr eine längere Pause für die Spieler der Gastgeber - letzte Woche verletzte sich der Schiedsrichter, diesmal fiel ds Flutlicht aus.

In den Schlussminuten des Spiels hatte SU Naintsch durch Leonard Vrancic noch eine Chance, die jedoch nur den Querbalken traf. Es war die einzige nennenswerte Möglichkeit für die Gäste in einer ansonsten einseitigen Partie.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 92 Minuten beendete, war der klare Sieg des FC Oberes Feistritztal nicht nur ein Zeichen ihrer Stärke, sondern auch ein wichtiger Schritt im Kampf um die Meisterschaft.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem Sieg bleibt das Team im Titelkampf stark vertreten und zeigt, dass sie weiterhin bereit sind, um den Titel mitzuspielen. Man gewann bisher 15 Partien und erreichte vier Unentschieden. Naintsch empfängt in der nächsten Runde Schönegg zu einem schweren Heimspiel, es heißt weiter Punkte zu sammeln. Die Birkfelder fahren ins Glesidorfer Umland wo sie auf den unangenehmen Gegner aus Albersdorf treffen. Mit anderen Worten: beides keine leichte Aufgaben.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal

„Für meinen Coach und mich, ein Spiel mit sehr viel Emotion, da wir doch sehr eng mit dem Verein verbunden sind. Es war sehr turbulent, zuerst verzögert der Hagel das Spiel, dann streikt unser Flutlicht. Rein sportlich gesehen, bin ich der Meinung, dass es ein verdienter Sieg war und somit ist auch alles gesagt.“

Aufstellungen:

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Gregor Doppelreiter, Simon Dornhofer, Lukas Elmleitner, Daniel Windhaber, Marko Krajcer - Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Matthias Doppelreiter, Lukas Pöttler - Patrick Riegler

Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, David Reitbauer, Elias Hirt, Andre Kölbl, Arthur Hutter, Felix Geßlbauer

Trainer: Lukas Wurm

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Julian Pfeiffer - Lukas Kreimer, Stefan Nistelberger, Oliver Paier, Markus Wiesenhofer - Leonard Vrancic, Michael Hack, Bernd Kreimer, Matthias Schmid - Marijan Marković, Manfred Dunst (K)

Ersatzspieler: Markus Kulmer, Stefan Wetzelhütter, Clemens Raith, Leo Johannes Tandl, Paul Ederer

Trainer: Andreas Köhler

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Oberes Feistritztal : Naintsch - 5:0 (1:0)

73 Patrick Riegler 5:0

68 Patrick Riegler 4:0

64 Oliver Mock 3:0

54 Gregor Doppelreiter 2:0

6 Patrick Riegler 1:0

