Spannendes Unentschieden zwischen SC Weiz II und St. Johann/Haide - Gäste verteidigen die Tabellenführung

Im Rahmen der 23. Runde der Gebietsliga Ost standen sich SC Weiz II und St. Johann/Haide gegenüber. In einem hart umkämpften Spiel trennten sich die Teams mit einem 1:1 Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, wobei die Tore innerhalb einer Minute fielen und die Spannung bis zum Schlusspfiff aufrechterhalten wurde. St.Johann verteidigte damit die Tabellenführung.

Erste Halbzeit: es war ausgeglichen und man ging ohne Tore in die Kabinen

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei SC Weiz II in den Anfangsminuten die erste Torchance hatte – ein Kopfball ging jedoch knapp über das Tor. Die Gäste aus St. Johann/Haide ließen sich nicht lange bitten und starteten ihre Offensive. Thomas Reisinger sorgte in der 20. Minute für Aufregung, als er sich durch die linke Seite durchsetzte und nur die Querlatte traf. Die folgenden Minuten gehörten St. Johann, die mehrere gute Chancen hatten, aber entweder knapp scheiterten oder am starken Weizer Torwart Schrech hängen blieben. Trotz der Überlegenheit von St. Johann ging die erste Halbzeit torlos zu Ende.

Zweite Halbzeit - das Spiel endet mit einem 1:1

Kurz nach der Pause konnte SC Weiz II das erste Tor des Spiels erzielen. In der 48. Minute traf Sebastian Gabbichler spektakulär aus etwa 35 Metern – der Ball prallte von der Latte ab und landete via Rücken des Torwarts im Netz. Die Freude bei den Hausherren währte jedoch nicht lange, denn nur eine Minute später glich Thomas Bruckner für St. Johann aus. Er nutzte eine Unachtsamkeit der Weizer Abwehr und traf unhaltbar unter die Latte.

Nach dem Ausgleichstreffer entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, mit Chancen auf beiden Seiten. SC Weiz II hatte in der 90. Minute die große Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, doch der Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Das Spiel endete mit einem 1:1 Unentschieden, was besonders für St. Johann/Haide bedeutete, dass sie ihre Tabellenführung nur knapp verteidigen konnten und nun nur noch einen Punkt Vorsprung auf ihren Verfolger haben.

Der Schlusspfiff in der 92. Minute besiegelte das Ergebnis, welches beide Teams akzeptieren mussten, auch wenn sie sich sicherlich mehr erhofft hatten. Die Spannung hielt bis zum letzten Moment an, und die Zuschauer erlebten unterhaltsames Fußballspiel.

Aufstellungen:

Weiz: Marcel Schreck - Jeremiah Heuberger, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann, Peter Ebner, Paul Alexander Strobl - Nicky Fatayi Brown Ugo, Sebastian Gabbichler - Shtendil Ahmeti, Stefan Harb (K), Andrew Ighoohwo Ucho

St.Johann: Elias Ferstl, Kevin Gremsl (K), Thomas Bruckner, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Alexander Freitag, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Adam Balla

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Weiz II : St. Johann/H. - 1:1 (0:0)

49 Thomas Bruckner 1:1

48 Sebastian Gabbichler 1:0

