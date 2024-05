UFC Schönegg überrollt USV St. Lorenzen mit einem beeindruckenden 7:1

Details Samstag, 18. Mai 2024 19:17

In einem bemerkenswerten Heimspiel der 23. Runde in der Gebietsliga Ost zeigte UFC Schönegg eine herausragende Leistung und besiegte USV St. Lorenzen mit 7:1. Nach einem ausgeglichenen 1:1 zur Halbzeit brach Schönegg in der zweiten Hälfte förmlich los und erzielte sechs weitere Tore, was den Endstand zu einem eindeutigen 7:1 katapultierte.

Ein ausgeglichenes Spiel bis zur Pause - 1:1 beim Kabinengang

Das Match begann mit hohem Engagement von beiden Seiten. UFC Schönegg, angeführt von Marco Reiböck, eröffnete den Torreigen in der 34. Minute, als er nach einer gut getimten Flanke zur Stelle war und das 1:0 markierte. St. Lorenzen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und konnte durch einen gekonnten Schuss von Jonas Josef Fellinger in der 43. Minute den Ausgleich herstellen. Die ersten 45 Minuten endeten somit mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Teams ihre Momente hatten, jedoch keine dominierende Seite erkennbar war.

Schönegg dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, und Schönegg schaltete sofort einen Gang höher. Lorenz Rechling brachte das Team in der 49. Minute wieder in Führung. Von da an dominierte Schönegg das Spielgeschehen. Marco Reiböck, der bereits das erste Tor erzielt hatte, legte in der 65. Minute nach und erzielte das 3:1. Nur wenige Minuten später folgte Mario Berghofer mit einem weiteren Treffer, der das Ergebnis auf 4:1 steigerte. Michael Seemann, der kurz nach seiner Einwechslung auf das Feld kam, traf in der 71. Minute zum 5:1.

Die Gäste schienen den Kampfgeist verloren zu haben und Schönegg nutzte dies gnadenlos aus. Ein unglückliches Eigentor von Rok Smid erhöhte das Leid von St. Lorenzen und brachte das 6:1. Mario Berghofer, der bereits einmal getroffen hatte, setzte mit einem spektakulären Tor zum 7:1 in der 88. Minute den Schlusspunkt eines beispiellosen Spiels.

Das Match endete schließlich mit einem klaren und verdienten Sieg für UFC Schönegg, die ihre Dominanz in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll unter Beweis stellten. USV St. Lorenzen konnte der überlegenen Spielweise der Heimmannschaft nicht mehr viel entgegensetzen und musste eine schwere Niederlage hinnehmen.

Dieses Ergebnis spiegelt die hervorragende Form von UFC Schönegg wider, die in der zweiten Spielhälfte eine beeindruckende Leistung zeigten. Für USV St. Lorenzen war es ein schwerer Schlag, der ihre Hoffnungen, sich von den unteren Tabellenrängen zu entfernen, dämpfte. UFC Schönegg hingegen bestätigte mit diesem Sieg ihre Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze in der Liga.

Gebietsliga Ost: Schönegg : St. Lorenzen/W - 7:1 (1:1)

88 Mario Berghofer 7:1

74 Eigentor durch Rok Smid 6:1

71 Michael Seemann 5:1

69 Mario Berghofer 4:1

65 Marco Reiböck 3:1

49 Lorenz Rechling 2:1

43 Jonas Josef Fellinger 1:1

34 Marco Reiböck 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner erstellt.

