USC Schäffern erringt Sieg gegen SV Hirnsdorf mit 3:1- Hödl mit unglücklichem Eigentor

Im Rahmen der 23. Runde der Gebietsliga Ost trafen USC Schäffern und SV Hirnsdorf aufeinander. In einem abwechslungsreichen Match setzte sich das Heimteam mit 3:1 durch und sicherte sich weitere Punkte im Frühjahr. Die Zuschauer erlebten eine Partie, in der Schäffern ihre Überlegenheit durch effektive Spielzüge und wichtige Tore unter Beweis stellte.

Eröffnung durch Zufallstreffer - Hödl der unglückliche Keeper

Der Spielbeginn war geprägt von intensiven, aber erfolglosen Angriffsversuchen beider Mannschaften. USC Schäffern machte früh Druck, was sich in der 13. Minute mit dem ersten Torschuss von Attila Csiszar ankündigte. Der nasse Platz machte es beiden Teams schwer, sicheres Passspiel aufzuziehen, was zahlreiche Fehlpässe und rutschige Duelle zur Folge hatte. Die erste entscheidende Szene ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause. In der 42. Minute führte ein Eckball zu einem unglücklichen Eigentor durch den ansonsten über die Saison so konstanten Torwart von SV Hirnsdorf, Yanik Hödl, was USC Schäffern mit 1:0 in Führung brachte.

Aufbau der Führung und Antwort von Hirnsdorf - nach 70 Minuten stand es 3:0

Die zweite Halbzeit startete mit einem fulminanten Auftakt durch Schäffern. Nach einer gelungenen Flanke von der Seite konnte Nico Lind in der 49. Minute den Ball zum 2:0 für die Hausherren einköpfen. In der Folge ebbte der Spielfluß ein wenig ab.

In der 70. Minute zeigte Attila Csiszar seine Klasse, indem er nach einem schnellen Gegenzug und einer präzisen Vorlage das 3:0 markierte.

SV Hirnsdorf zeigte sich zwar bemüht, den Druck zu erhöhen, aber die Defensive von Schäffern stand weitestgehend sicher. Dennoch gelang es Adrian Laszlo Pentek in der 83. Minute, durch einen geschickten Schuss ins lange Eck den Ehrentreffer für die Gäste zu erzielen und das Ergebnis auf 3:1 zu korrigieren.

Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für USC Schäffern.

Trotz des Rückstands zeigten die Gäste aus Hirnsdorf gute Ansätze und Engagement, konnten jedoch die effiziente und zielstrebige Spielweise der Heimmannschaft nicht überwinden. Mit diesem Sieg festigt Schäffern ihren Anspruch auf eine Topplatzierung in der Gebietsliga Ost und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison noch zu rechnen ist.

Gebietsliga Ost: Schäffern : Hirnsdorf - 3:1 (1:0)

83 Adrian Laszlo Pentek 3:1

70 Attila Csiszar 3:0

49 Nico Lind 2:0

42 Eigentor durch Yanik Hödl 1:0

