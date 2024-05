USV Kaindorf dreht das Spiel gegen USV Albersdorf - "aus einem 0:2 ein 5:2 gemacht!"

Details Sonntag, 19. Mai 2024 12:11

In einer torreichen Partie der Gebietsliga Ost zeigte der USV Kaindorf eine beeindruckende Aufholjagd gegen den USV Albersdorf-Prebuch. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit gewann das Heimteam letztendlich mit einem überzeugenden 5:2. Die Zuschauer wurden Zeugen einer zweiten Halbzeit, die Fußball in eine Richtung zeigte.

Ein holpriger Start für Kaindorf - Albersdorf führt mit 2:0 zur Pause

Der Anpfiff in Kaindorf erfolgte und die Gäste erschienen in den ersten Minuten voll motiviert zu sein. Das verhieß zunächst wenig Gutes für die Heimmannschaft. Schon in der 18. Minute brachte Sebastian Schmiedhofer die Gäste aus Albersdorf mit einem Kopfball nach einem Eckball in Führung. Michael Simut verdoppelte in der 30. Minute den Vorsprung, indem er den Torwart mit einem gekonnten Lupfer überwand.

Trotz guter Chancen gelang es Kaindorf in der ersten Halbzeit nicht, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen, was zu einem Pausenstand von 0:2 führte.

Die Wende in der zweiten Halbzeit - Kaindorf erzielt fünf Tore

Die zweite Hälfte begann jedoch mit einem ganz anderen Bild. Kaindorf startete eine fulminante Aufholjagd, angeführt durch Matija Petrak, der in der 59. Minute den Anschlusstreffer aus wenigen Metern erzielte.

Nur zwei Minuten später glich Karoly Bogyo mit seinem 17. Saisontor zum 2:2 aus, nachdem er sich gegen zwei Verteidiger durchgesetzt hatte. Der Wendepunkt des Spiels war erreicht, und das Momentum lag nun eindeutig auf Seiten der Hausherren.

Christopher Schaller brachte Kaindorf in der 67. Minute erstmals in Führung, als er im Strafraum zum Schuss kam und den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte. Die Euphorie im Team war kaum zu bremsen. Patrick Richardo Novak sorgte in der 70. Minute mit einem gut platzierten Schuss für das 4:2, nachdem eine Freistoßflanke von der Mittellinie im Strafraum verlängert wurde.

Den Schlusspunkt setzte Krijon Alijaj, der in der 87. Minute einen Freistoß direkt im rechten Kreuzeck versenkte und somit das spektakuläre 5:2 sicherte. Dieser Treffer zeigte nicht nur die technische Finesse von Alijaj, sondern unterstrich auch die beeindruckende Moral von Kaindorf, die das Spiel trotz des frühen Rückstands drehen konnten.

Als das Spiel nach 96 Minuten abgepfiffen wurde, stand es fest: USV Kaindorf hatte ein fast verloren geglaubtes Spiel mit einem beeindruckenden Endspurt noch gewonnen. Bemerkenswert sind auch sieben verschiedene Torschützen bei sieben Toren.

Gebietsliga Ost: Kaindorf/H. : Albersdorf-Prebuch - 5:2 (0:2)

87 Krijon Alijaj 5:2

70 Patrik Richardo Novak 4:2

67 Christopher Schaller 3:2

61 Karoly Bogyo 2:2

59 Matija Petrak 1:2

30 Michael Simut 0:2

18 Sebastian Schmiedhofer 0:1

