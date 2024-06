Spitzenspiel: FC Oberes Feistritztal bezwingt St. Johann/Haide und hat Meistertitel nun in der eigenen Hand!

Im vorentscheidenden Spiel der Gebietsliga Ost setzte sich der FC Oberes Feistritztal mit einem überzeugenden 4:1 gegen den bisherigen Tabellenführer St. Johann/Haide durch. Das Team zeigte von Anfang an eine dominierende Leistung und übernahm mit diesem Sieg die Tabellenführung. Damit kann man sich am kommenden Wochenende aus eigener Kraft in die Unterliga katapultieren.

Verhaltener Beginn und dramatische Schlussphase der ersten Halbzeit

Das Spiel begann relativ ruhig, mit beiden Mannschaften, die kein unnötiges Risiko eingehen wollten. Erst in der 13. Minute gab es die erste nennenswerte Chance, als Oliver Mock für den Gastgeber einen Abschlussversuch unternahm, der jedoch von der Abwehr geklärt wurde. In den folgenden Minuten war es wiederum Mock, dessen schwacher Abschluss vom Torhüter problemlos pariert wurde.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich der FC Oberes Feistritztal als die aktivere Mannschaft, konnte aber zunächst keinen Treffer erzielen. In der 34. Minute wurde ein Schuss von Gregor Weissensteiner im letzten Moment geblockt. Kurz vor der Pause nahm das Spiel dann richtig Fahrt auf. In der 41. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem klaren Foul an Lukas Elmleitner auf Elfmeter, den Patrick Riegler souverän zum 1:0 für das Heim-Team verwandelte.

Doch die Freude währte nicht lange, denn nur wenige Minuten später setzte sich Zsolt Csaba Hegyesi gegen die Abwehr durch und erzielte den Ausgleich für St. Johann/Haide. So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Oberes Feistritztal dominiert die zweite Halbzeit und gewinnt verdient

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte der FC Oberes Feistritztal erneut, warum sie als eine der stärksten Mannschaften der Liga gelten. Bereits in der 46. Minute setzte sich Oliver Mock auf der linken Seite durch, doch ein ungenauer letzter Pass verhinderte eine klare Torchance. Der Druck des FCOF nahm weiter zu, und in der 55. Minute war es schließlich so weit: Nach einem Eckball von Gregor Weissensteiner stieg Marko Krajcer am höchsten und köpfte zur verdienten 2:1-Führung ein.

St. Johann/Haide versuchte zu reagieren und kam durch Hegyesi zu einer guten Chance, doch Sascha Harrer im Tor parierte souverän. In der 65. Minute war es erneut Hegyesi, dessen Abschluss jedoch über das Tor ging. Die Offensivaktionen der Gäste blieben insgesamt zu harmlos, um den FC Oberes Feistritztal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Die Hausherren hingegen spielte weiter druckvoll und erhöhte in der 70. Minute auf 3:1. Jaka Kuhar spielte einen präzisen Pass auf Patrick Riegler, der den Torwart umspielte und sicher einnetzte. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Doch die Heimmannschaft gab sich damit nicht zufrieden und setzte noch einen drauf: In der 84. Minute zeigte Jaka Kuhar erneut seine Klasse, als er einen Gegenspieler stehen ließ, den Torwart umkurvte und zum 4:1-Endstand traf.

Mit diesem klaren Sieg übernahm der FC Oberes Feistritztal die Tabellenführung und geht nun als Favorit in die letzte Runde der Saison.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Almer (8540 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Almer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.