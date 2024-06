Spannender Schlagabtausch zwischen SC Weiz II und USV Mitterdorf/R. endet mit knappem Auswärtssieg

In der 25. Runde der Gebietsliga Ost lieferten sich der SC BauerBikes Weiz II und der USV Mitterdorf an der Raab ein packendes Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Am Ende behielt der USV Mitterdorf/R. mit einem knappen 3:2-Sieg die Oberhand.

Frühe Führung des SC Weiz II wird egalisiert und wiederhergestellt

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 5. Minute hatte Andrew Ighoohwo Ucho die erste gute Möglichkeit für den SC Weiz II, verfehlte aber knapp. Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 16. Minute war es erneut Ucho, der nach einem schönen Stanglpass auf der linken Seite erfolgreich war und den Ball zum 1:0 für die Weizer einnetzte.

Doch die Antwort der Gäste aus Mitterdorf kam postwendend. Nur sechs Minuten später, in der 22. Minute, nutzte Kilian Schinagl eine Flanke von links und verwandelte am zweiten Pfosten völlig unbedrängt zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel war nun wieder völlig offen und beide Mannschaften zeigten sich in bester Spiellaune.

Der SC Weiz II ließ sich vom Ausgleich nicht beirren und setzte weiter auf Offensive. Dies wurde in der 26. Minute belohnt, als Stefan Harb eine Flanke von der rechten Seite perfekt verwertete und die Weizer erneut in Führung brachte. Mit einem 2:1 für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag seitens der Gäste. Bereits in der 51. Minute traf der Kapitän der Mitterdorfer, Leitgeb, nur den Pfosten und verpasste damit den schnellen Ausgleich. Doch die Mitterdorfer ließen nicht locker. In der 64. Minute nutzte Michael Schellnegger einen Fehler des Weizer Torwarts und traf zum 2:2-Ausgleich.

Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 76. Minute gelang Paul Lankmair der vorentscheidende Treffer zum 3:2 für den USV Mitterdorf/R.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der SC Weiz II noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive der Mitterdorfer hielt stand und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter MC First (570 Bonuspunkte)

Gebietsliga Ost: Weiz II : Mitterdorf/R. - 2:3 (2:1)

76 Paul Lankmair 2:3

64 Michael Schellnegger 2:2

26 Stefan Harb 2:1

22 Kilian Schinagl 1:1

16 Andrew Ighoohwo Ucho 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter MC First mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.