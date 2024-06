Torreiches Duell in der Gebietsliga Ost: USV Kaindorf unterliegt USV St. Kathrein mit 3:4

Details Montag, 03. Juni 2024 00:23

In einem knappen Spiel der 25. Runde der Gebietsliga Ost trafen der USV Holzbau-Shop Kaindorf und der USV RB Fb Industry St. Kathrein/Off. aufeinander. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Hin und Her, bei dem die Gäste aus St. Kathrein am Ende knapp die Oberhand behielten. Das Spiel endete mit einem 4:3-Sieg für die Gäste, wobei Lukas Greiner mit einem Last-Minute-Treffer den Sieg für seine Mannschaft sicherte.

Frühe Führung und Ausgleich in der ersten Halbzeit - zur Pause steht es 2:3

Das Spiel begann temporeich und bereits in der 19. Minute gingen die Gäste in Führung. Florian Brandtner traf zum 1:0 für den USV St. Kathrein und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen. Nur zehn Minuten später, in der 29. Minute, konnte Brandtner erneut zuschlagen und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Es schien, als ob die Czadil Truppe das Spiel frühzeitig unter Kontrolle bringen würde.

Doch Kaindofr ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 32. Minute war es Karoly Bogyo, der den Anschlusstreffer für die Heimmannschaft erzielte und damit den Rückstand auf 1:2 verkürzte. Nur wenige Minuten später, in der 36. Minute, konnte Antonius Auner zum 2:2 ausgleichen. Die Partie war nun wieder völlig offen.

Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange. Bereits in der 39. Minute stellte Philipp Kreimer die Führung für den USV St. Kathrein/Off. wieder her und sorgte für den 3:2-Halbzeitstand zugunsten der Gäste. Beide Mannschaften gingen mit viel Spannung in die Kabine, bereit für eine packende zweite Halbzeit.

Dramatisches Finale in den letzten Minuten

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, wie die erste geendet hatte. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Die Zeit verstrich, ohne dass weitere Tore fielen, doch in der Schlussphase nahm die Dramatik erneut zu.

In der 85. Minute gelang es Balint Gecse, den erneuten Ausgleich für die Gastgeber zu erzielen. Mit seinem Treffer zum 3:3 schien es, als könnte die Heimmannschaft das Spiel noch drehen. Die Freude war groß und die Spannung auf dem Höhepunkt.

Doch der USV St. Kathrein hatte das letzte Wort in diesem umkämpften Duell. In der 90. Minute war es Lukas Greiner, der den entscheidenden Treffer zum 4:3 für die Gäste erzielte und damit den Sieg sicherte. Die Heimmannschaft konnte in der verbleibenden Nachspielzeit nichts mehr entgegensetzen, und so endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten Sieg für den Tabellenvierten.

Während die Gäste aus St. Kathrein drei weitere Punkte mit nach Hause nehmen, bleibt dem USV Kaindorf nur die Erkenntnis, in einem knappen Duell bis zum Schluss gekämpft zu haben.

Gebietsliga Ost: Kaindorf/H. : St. Kathrein - 3:4 (2:3)

93 Lukas Greiner 3:4

85 Balint Gecse 3:3

39 Philipp Kreimer 2:3

36 Antonius Auner 2:2

32 Karoly Bogyo 1:2

29 Florian Brandtner 0:2

19 Florian Brandtner 0:1

