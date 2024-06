USV Stubenberg mit klarem Heimsieg gegen den SV Hirnsdorf - 400 Zuschauer

Details Montag, 03. Juni 2024 16:50

In der 25. Runde der Gebietsliga Ost trafen der USV Stubenberg und der SV Hirnsdorf aufeinander. Bei bestem Fußballwetter und großer Spannung gelang es der Schöberl Truppe, die Gäste klar mit 4:1 zu besiegen. Bereits zur Halbzeit führte der USV Stubenberg mit 2:0 und ließ auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Das Team zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung - Hirnsdorf sehnt sich mit seinen zahlreichen verletzten Spielern der Sommerpause entgegen.

Revierderby am Stubenbergsee - beide Teams verfügen über eine solide Fangemeinschaft

Lattentreffer und ein 2:0 zur Pause - das Team vom See in toller Form

Das Spiel begann furios für den USV Stubenberg. Bereits in der zweiten Minute schoss Jan Hofer aus kurzer Distanz an die Querlatte und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Weitere Distanzschüsse von den Stubenbergern folgten, aber der Keeper von SV Hirnsdorf, Hödl, konnte die Bälle zunächst spektakulär abwehren.

In der 18. Minute dann das erste Tor für den USV Stubenberg. Peter Gyepes vollendete einen schönen Spielzug und traf zur verdienten Führung für die Heimmannschaft. Kurze Zeit später, in der 22. Minute, gab es einen Freistoß für Stubenberg, getreten von Meister, der jedoch keine Gefahr für das Tor der Gäste darstellte. Bis zur Halbzeitpause drängte Stubenberg weiter auf das nächste Tor, was in der 43. Minute dann auch gelang. Jan Hofer zündete den Turbo und verwertete flach ins Eck zum 2:0. Dabei blieb es dann auch bis zum Pausenpfiff.

Stubenberg dominiert die Gäste auch nach der Pause - am Ende steht ein 4:1

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte USV Stubenberg seinen Offensivdrang fort. In der 51. Minute traf Jan Hofer innerhalb von wenigen Minuten zweimal die Stange, was die Überlegenheit der Stubenberger Offensive an diesem Tag unterstrich. In der 56. Minute dann das 3:0 für Stubenberg durch Olivér Nyári. Nach einem Fehlpass des SV Hirnsdorf im letzten Offensivdrittel ging es schnell: Ein Steilpass in die Tiefe und Nyári verwertete im 1 gegen 1 entschlossen.

SV Hirnsdorf gab sich jedoch nicht auf und konnte in der 60. Minute durch Adrian Laszlo Pentek auf 3:1 verkürzen. Ein langer Abschlag von Hödl wurde von Schmallegger falsch eingeschätzt, und Pentek musste nur noch einschieben. Doch dieser Hoffnungsschimmer war nur von kurzer Dauer. In der 89. Minute nutzte Peter Gyepes erneut Unstimmigkeiten in der Abwehr der Gäste und erhöhte auf 4:1.

In der 90. Minute erhielt Alexander Josef Grabmayer von SV Hirnsdorf nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf, in der 96. Minute, endete das Spiel mit einem klaren 4:1-Sieg für USV Stubenberg.

Mit diesem Spiel rückte Stubenberg bis auf zwei Punkte an den HSV heran. Man spielte eine starke Saison und ist sicherlich eine Überraschung in der Gebietsliga Ost. Es wird zunehmend offensichtlich, dass der "junge Weg" den Stubenberg zunehmend Früchte trägt.

Statement zum Spiel und zur Saison

Mario Schöberl - Trainer Stubenberg

"Wir haben ja vor einiger Zeit beschlossen, dass wir einen Weg mit jungen Spielern gehen. Dieser Weg ist richtig, ich habe da Spieler im Kopf, die haben sich im Frühjahr wirklich toll entwickelt. Natürlich braucht man auch erfahrene Akteure - es ist die Mischung, die es ausmacht. Wir können unser Team zusammenhalten, wenn man in der Tabelle weiter oben steht, dann ist es natürlich leichter, etwas zu bieten. Klarerweise wecken junge Spieler Begehrlichkeiten, aber wir haben alles unter Kontrolle. Im Sommer kommen drei Verstärkungen. Wir lernen weiter und greifen dann in der nächsten Saison an.

Ich fand es interessant, dass sich in dieser Saison die beiden Teams oben plötzlich so deutlich abgesetzt haben. Gegen Hirnsdorf vor dieser tollen Kulisse sah das schon sehr gut aus. Unser Weg macht echt Freude!"

Aufstellungen:

USV Stubenberg: Philipp Schmallegger, Stefan Rechberger, Jan Hofer, Philipp Meister, Alexander Rechberger, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Lukas Stelzer (K), Andreas Hofer, Nico Gruber, Olivér Nyári

Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Bruno Chirean, Simon Breitenbrunner, Mathias Grabner, Fabio Schneider

Trainer: Mario Schöberl

SV Hirnsdorf: Yanik Hödl - Martin Kleinhappl (K), Matthias Zaff, Stephan Gschanes, Christoph Simon - Manuel Gruber, Alexander Mauerhofer, Emir Reisenhofer, Rainer Rath - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar

Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Dominic Kuschetz, Peter Paierl, Alexander Josef Grabmayer, Stefan Schwarz, Matthias Artauf

Trainer: Norbert Eggler

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Stubenberg : Hirnsdorf - 4:1 (2:0)

89 Peter Gyepes 4:1

60 Adrian Laszlo Pentek 3:1

56 Olivér Nyári 3:0

43 Jan Hofer 2:0

18 Peter Gyepes 1:0

