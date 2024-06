UFC Schönegg überrollt den USV Albersdorf-Prebuch mit 4:0

Details Montag, 03. Juni 2024 19:24

Im Duell der Gebietsliga Ost zwischen UFC Schönegg und USV Albersdorf-Prebuch setzte sich das Heimteam souverän mit 4:0 durch. Schönegg zeigte von Beginn an eine starke Leistung und ließ den Gästen kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und konnten im zweiten Durchgang noch zwei weitere Treffer nachlegen. Albersdorf-Prebuch konnte seinerseits keine der wenigen Chancen nutzen und beendete das Spiel zudem mit einem Spieler weniger auf dem Platz.

Frühe Führung durch Berghofer - zur Pause führt der Gastgeber 2:0

Von Beginn an machte UFC Schönegg Druck auf die Gäste aus Albersdorf-Prebuch. Bereits in der 12. Minute hatte Berghofer die erste große Möglichkeit, scheiterte jedoch am stark parierenden Torwart Deutsch. Ein paar Minuten später verwehrte der Schiedsrichter der Heimmannschaft ein Tor aufgrund einer Abseitsstellung.

In der 23. Minute war es dann aber so weit: Nach einem Freistoß von Saurer, der perfekt hinter die Abwehr gespielt wurde, legte Reiböck quer auf Berghofer, der zum 1:0 einschob. Die Fans von Schönegg machten ordentlich Stimmung und unterstützten ihr Team lautstark.

Albersdorf-Prebuch hatte in der 26. Minute eine Riesenchance auf den Ausgleich, doch Böjtös vergab aus kurzer Distanz. Kurz darauf musste das Spiel für einige Minuten unterbrochen werden, da Berghofer und Fink mit den Köpfen zusammenstießen. Berghofer konnte das Spielfeld zumindest selbstständig verlassen und kehrte nach einer kurzen Erholungsphase zurück.

In der 37. Minute erhöhte Berghofer dann mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Nach einem schönen Schnittpass von Narrnhofer flankte Berghofer butterweich und vollendete per Kopf. Die Freude über den Treffer war groß, jedoch blieb Berghofer danach benommen am Boden liegen und benötigte medizinische Unterstützung.

Schönegg baut die Führung weiter aus - am Ende steht ein 4:0

Im zweiten Durchgang setzte UFC Schönegg das Spiel dort fort, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. In der 60. Minute musste Deutsch im Tor der Gäste erneut eine Glanzparade zeigen, um einen Schuss der Schönegger zu parieren. Die Heimmannschaft drängte weiter auf das dritte Tor, und in der 68. Minute war es dann soweit: Michael Seemann traf nach einer schönen Kombination zum 3:0.

USV Albersdorf-Prebuch konnte in dieser Phase des Spiels kaum noch Akzente setzen. Böjtös zeigte in der 79. Minute eine tolle Einzelaktion, die jedoch im letzten Moment von einem Verteidiger gestoppt wurde. Schließlich fiel in der 86. Minute das 4:0 durch Philipp Kielnhofer, der damit endgültig den Deckel auf die Partie machte.

Für den negativen Höhepunkt sorgte dann Markus Böjtös, der in der 87. Minute nach einem Wortgefecht und einem Körperkontakt mit Matzer Marcell die rote Karte sah. Die Gäste mussten somit die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten.

Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und UFC Schönegg konnte einen verdienten 4:0-Sieg feiern. Mit dieser starken Leistung bleibt das Team im Rennen um die oberen Tabellenplätze, während USV Albersdorf-Prebuch momentan in einer schweren Situation steckt.

Aufstellungen:

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Rene Kainz, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Lorenz Rechling, Jakob Narrnhofer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck, Mario Berghofer

Ersatzspieler: Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Marcell Matzer, Michael Seemann

Trainer: Emmanuel Atangana

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Marvin-Michael Etienne Deutsch - Rafael Fink, Sebastian Posch (K), Manfred Seidl, Uros Stojkovic, Christian Edlinger - Michael Simut, Markus Böjtös, Albunit Berbatovci, Oliver Fladerer - Andreas Friesenbichler

Ersatzspieler: Manuel Baier, Harald Böjtös, Alexander Witting, Sven Reichstamm, Moritz Haberhofer, Rilind Syla

Trainer: Thomas Witting

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Schönegg : Albersdorf-Prebuch - 4:0 (2:0)

86 Philipp Kielnhofer 4:0

68 Michael Seemann 3:0

37 Mario Berghofer 2:0

24 Mario Berghofer 1:0

