USV Stubenberg bezwingt SC Weiz II in torreichem Auftaktspiel vor knapp 200 Zuschauern

Details Mittwoch, 14. August 2024 23:41

Der USV Stubenberg ist erfolgreich in die neue Saison der Gebietsliga Ost gestartet und konnte sich in einem spannenden Spiel mit 3:2 gegen den SC Weiz II durchsetzen. Vor heimischer Kulisse im Seestadion in Stubenberg entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie mit vielen Toren und spannenden Szenen. Besonders die erste Halbzeit hatte es in sich, da alle Tore bereits in den ersten 45 Minuten fielen.

Nach zwanzig Minuten im Dress als Doppelpacker - guter Neuzugang!

Furioser Beginn für Stubenberg - dann kommt Weiz zurück

Schon in den ersten Minuten zeigte der USV Stubenberg, dass er die drei Punkte unbedingt behalten wollte. Bereits in der sechsten Spielminute gingen die Gastgeber in Führung. Bernd Tödling erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft und brachte somit das Seestadion früh zum Jubeln. Das frühe Tor setzte den SC Weiz II unter Druck, der daraufhin versuchte, ins Spiel zu finden.

Der USV Stubenberg ließ sich jedoch nicht beirren und baute die Führung in der 21. Minute aus. Wieder war es Bernd Tödling, der mit seinem zweiten Treffer des Abends für das 2:0 sorgte. Zu diesem Zeitpunkt schien alles nach Plan für die Heimmannschaft zu laufen, die den Gegner gut im Griff hatte und mit viel Selbstbewusstsein agierte.

Der SC Weiz II zeigte jedoch Moral und kam gegen Ende der ersten Halbzeit zurück ins Spiel. In der 38. Minute konnte Robert Schmerleib den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen und brachte damit seine Mannschaft wieder in Schlagdistanz. Nur drei Minuten später, in der 41. Minute, war es erneut Schmerleib, der mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich zum 2:2 markierte. Plötzlich war das Spiel wieder völlig offen, und die Spannung im Seestadion stieg.

Entscheidung kurz vor der Pause - Stubenberg geht 3:2 in Führung

Als viele Zuschauer schon mit einem Unentschieden zur Halbzeitpause rechneten, schlug der USV Stubenberg noch einmal zu. In der 45. Minute erzielte Michael Hofer das 3:2 für die Gastgeber und brachte seine Mannschaft somit erneut in Führung. Dieser Treffer kurz vor der Pause war für den Spielverlauf von enormer Bedeutung, da er dem USV Stubenberg wieder die Oberhand gab und die Gäste aus Weiz II erneut unter Zugzwang setzte.

Am Ende bleibt es beim Heimsieg für den SV Stubenberg

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, wobei beide Mannschaften zu Chancen kamen, jedoch keine weiteren Treffer erzielen konnten. Die Defensivreihen beider Teams standen nun sicherer, und das Spiel verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld. Trotz einiger guter Gelegenheiten blieb es beim 3:2 für den USV Stubenberg.

In den letzten Minuten versuchte der SC Weiz II noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Die Mannschaft erhöhte den Druck und kam zu einigen vielversprechenden Angriffen, doch die Abwehr des USV Stubenberg hielt stand. Mit einer kämpferischen Leistung und einer geschlossenen Mannschaftsleistung brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit.

Nach 90 spannenden Minuten pfiff Schiedsrichter Peter Hegedüs die Partie ab, und der USV Stubenberg konnte sich über einen verdienten Auftaktsieg freuen. Das 3:2 gegen den SC Weiz II war ein hart erkämpfter Erfolg, der den 200 Fans im Seestadion ein aufregendes Fußballspiel bot. Mit diesen drei Punkten startet der USV Stubenberg vielversprechend in die neue Saison und kann optimistisch auf die kommenden Spiele blicken.

Am 23.08.24 reist Stubenberg nach Buch, die Weiz Reserve spielt ein weiteres Auswärtsspiel, der Gegner lautet dann UFC Schönegg.

Aufstellungen:

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger, Stefan Rechberger, Michael Hofer, Philipp Meister, Stefan Holzerbauer, David Windhaber, Alexander Rechberger, Jan Hofer, Lukas Stelzer (K), Herbert Großschedl, Bernd Tödling

Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Kevin Stuhlhofer, Bruno Chirean, Daniel Brunner, Andreas Hofer, Michael Fabschitz

Trainer: Mario Schöberl

- Weiz: Jonas Lehofer - Haris Hrustan, Stephan Allemann, Peter Ebner, Ardit Gashi - Shtendil Ahmeti, Nicky Fatayi Brown Ugo, Stefan Harb (K), Bill Hofer, David Feest - Robert Schmerleib

Ersatzspieler: Ardonis Gashi, Andrew Ighoohwo Ucho, Fabian Felberbauer, Sandro Geisler, Jeremiah Heuberger, Michael Purkarthofer

Trainer: Mario Schalk

Gebietsliga Ost: Stubenberg : Weiz II - 3:2 (3:2)

45 Michael Hofer 3:2

41 Robert Schmerleib 2:2

38 Robert Schmerleib 2:1

21 Bernd Tödling 2:0

6 Bernd Tödling 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.