SV Gutenberg triumphiert im Auftaktspiel gegen Buch/St. Magdalena

Der SV Gutenberg startete beeindruckend in die neue Saison der Gebietsliga Ost, indem man den SV Buch/St. Magdalena mit einem klaren 4:1 besiegte. Besonders Michael Gehring und Julian Reiter trugen mit ihren Toren maßgeblich zum Erfolg bei - und es gab auch Comeback im Team. Nach einem spannenden 1:1 zur Halbzeit dominierte die Heimmannschaft die zweite Spielhälfte und sicherte sich somit den ersten Sieg der Saison.

Der Saisonauftakt verlief erfolgreich für das Team von Trainer Klug

Blitzstart für SV Gutenberg - 1:0 nach einem Eckball

Das Spiel begann direkt mit viel Dynamik und bereits in der 5. Minute gelang dem SV Gutenberg nach einem einstudierten Corner das erste Tor. Michael Gehring setzte ein erstes Ausrufezeichen und brachte sein Team früh mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer verlieh den Gastgebern viel Selbstvertrauen und sie setzten die Gäste aus Buch/St. Magdalena weiter unter Druck.

In der 8. Minute hatten die Gäste ihre erste Topchance durch Lukas Hammerl, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Kurz darauf folgte ein Eckball für Gutenberg in der 9. Minute, welcher jedoch nicht zu einem weiteren Tor führte. Trotzdem bewies die Heimmannschaft ihre Dominanz auf dem Platz.

Der SV Buch/St. Magdalena zeigte jedoch Kampfgeist und konnte in der 12. Minute durch Dominic Kirchsteiger per Elfmeter den Ausgleich erzielen. Dies brachte das Spiel wieder auf Augenhöhe und sorgte für Spannung. So ging es nach 45 Minuten mit einem 1:1 in die Kabinen.

Gutenberg dreht auf in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein 4:1

Nach der Pause blieb das Spiel weiterhin umkämpft. Buch hatte nun gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch mehrfach an Keeper Pöttler.

Unbeirrt von Trainer Klug auf Sieg eingestellt, konzentrierte sich der SV Gutenberg auf das Spiel und ging in der 63. Minute erneut in Führung. Julian Reiter erzielte das 2:1 und brachte den Absteiger der letzten Saison mit einem präzisen Treffer aus der Entferung wieder in die Favoritenrolle.

Die Gastgeber blieben weiterhin offensiv ausgerichtet, war nun sicherer und konnten den Vorsprung in der 73. Minute weiter ausbauen. Michael Gehring, der bereits das erste Tor geschossen hatte, traf erneut und erhöhte den Spielstand auf 3:1 für den SV Gutenberg. Dieser Treffer nahm den Gästen merklich den Wind aus den Segeln. Aus kurzer Distanz schob der Torschütze die Kugel über die Linie.

Die Schlussphase des Spiels wurde von den Hausherren dominiert. In der 88. Minute machte Lorenz Brander, der nach langer Verletzung wieder im Spiel war, mit einem Distanzschuss zum 4:1 den Sieg perfekt. Mit diesem Treffer war die Partie endgültig entschieden und der SV Gutenberg konnte die restlichen Minuten des Spiels souverän herunterspielen.

Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute stand der Sieg des SV Gutenberg fest. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und bewies, dass sie in dieser Saison eine ernstzunehmende Kraft in der Gebietsliga Ost sein wird. Der SV Buch/St. Magdalena konnte in der ersten Halbzeit gut mithalten, musste sich jedoch letztlich der spielerischen Überlegenheit des Gegners geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Erich Klug - Trainer SV Gutenberg

"Für den gesamten Verein war das ein sehr wichtiger Start nach dem Abstieg in die neue Saison. Das letzte Tor war wirklich spekatakulär und ich freue mich für Lorenz, dass er nach seiner Pause so zurückgekommen ist. Auch das Training hat sich gelohnt, das schon nach fünf Minuten, als wir nach einer einstudierten Ecke treffen konnten. Nächste Runde geht es zu Almenland United, wir werden uns darauf konzentriert vorbereiten!"

Aufstellungen:

SV Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf, Simon Harrer, Romeo Elias Krassnigg, Lukas Oberlojer, Elias Jud, Florian Wagner, Julian Reiter, Michael Gehring, Dominic Reisenbichler, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Thomas Stadlhofer, Jonas Siegl, Lukas Gruber, Konrad Brander, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander

Trainer: Erich Klug

- Buch/St.Magdalena: Matthias Werkovits, Jakob Schweighofer, Julian Keller, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Luka Brzin, Szabolcs Andrejek, Michael Matejka, Dominic Kirchsteiger (K), Krisztian Kottan

Ersatzspieler: Felix Sommer, Tobias Friesenbichler, Stefan Altmann, Stephan Nöhrer, Marijan Vukovic, Maximilian Prem Bericht Florian Kober

