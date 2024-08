Details Donnerstag, 15. August 2024 23:15

In einem packenden Erstrundenmatch der Gebietsliga Ost setzte sich SU Naintsch mit 3:1 gegen USV St. Lorenzen durch. Bereits in der ersten Halbzeit fielen drei Tore, was für reichlich Spannung sorgte. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte sich die Heimmannschaft im Laufe des Spiels entscheidend absetzen und verdiente sich letztlich den Sieg.

Bei der SU Naintsch spielen aktuell zwei Spieler mit dem Namen "Oliver Paier"!

Frühe Führung für SU Naintsch - nach weniger als 10 Minuten klingelte es - Paier und Paier mit dem 2:1 zur Pause

Gleich zu Beginn des Spiels fand USV St. Lorenzen besser ins Spiel. Doch SU Naintsch konterte prompt und erzielte bereits in der 9. Minute das 1:0. Der Torschütze war Niklas Zink. Dieser frühe Treffer zeigte, dass beide Teams offensiv eingestellt waren. Nur eine Minute zuvor hatte USV St. Lorenzen den ersten Torschuss knapp vorbei gesetzt.

In den folgenden Minuten blieb das Spiel ausgeglichen. Die Ausgeglichenheit änderte sich jedoch kurzfristig, zumindest bis zur 27.Minute. Oliver Paier traf zum 2:0 - das ist Oliver Paier, der ist Stürmer bei SU Naintsch.

Dann in der 28. Minute konnte der Gast das Zwischenresultat auf 2:1 ändern, diesmal durch Paier, diesmal mit einem Eigentor. Der unglückliche Torschütze ist aber nicht der Stürmer Oliver Paier, sondern ein Verteidiger, der den selben Namen trägt. Bis zum Kabinengang blieb es bei der knappen Führung der Köhler-Truppe.

Schlussoffensive und Entscheidung - Paier mit dem dritten Tor im Spiel

Nach der Pause dominierte zunächst USV St. Lorenzen das Geschehen. Das Team drängte auf den Ausgleich, während SU Naintsch in der Defensive gefordert war. Zudem gab es in der 54. Minute ein verdächtiges Handspiel seitens SU Naintsch, das jedoch ungeahndet blieb.

Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel, in dem beide Teams um jeden Ball kämpften. Doch in der 76. Minute fiel die Vorentscheidung zugunsten von SU Naintsch. Wieder war es Paier (der Stürmer), der zum 3:1 traf und damit seinen Doppelpack perfekt machte. Dieses Tor sorgte für Erleichterung bei den Gastgebern und machte die Aufgabe für USV St. Lorenzen nahezu unmöglich.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte USV St. Lorenzen noch einmal alles, um das Blatt zu wenden. Doch die Abwehr von SU Naintsch stand sicher und ließ keine weiteren Gegentore zu. Auch die zwei Minuten Nachspielzeit, die in der 90. Minute angekündigt wurden, änderten nichts mehr am Spielausgang.

Als der Schlusspfiff in der 92. Minute ertönte, war der 3:1-Sieg für SU Naintsch perfekt. Die Mannschaft konnte sich über einen gelungenen Auftakt in die neue Saison freuen, während USV St. Lorenzen trotz einer kämpferischen Leistung mit leeren Händen dastand. Oliver Paier und Oliver Paier werden dieses Spiel sicherlich nicht so schnell vergessen.

Aufstellungen:

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Markus Kulmer - Lukas Kreimer, Paul Sallegger, Oliver Paier, Balthasar Berger (K) - Niklas Zink, Lukas Kulmer, Clemens Raith, Niklas Kulmer, Paul Ederer - Oliver Paier

Ersatzspieler: Maximilian Weißenbacher, Carmine Saporito, Bernd Kreimer, Markus Wiesenhofer, Manfred Dunst, Philipp Hörz

Trainer: Ing. Andreas Köhler

- St. Lorenzen/W.: Marcel Robert Spandl, Jan Glatz, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Jonas Josef Fellinger (K), Michael Feiner, Matthias Reiterer, Andreas Schuh, Markus Hofer, Philipp Spitzer, Philipp Tauchner

Ersatzspieler: Kevin Stögerer, Thomas Hofer, Simon Ringhofer, Tobias Ringhofer, Manuel Schneider, Sebastian Karner

Trainer: Dietmar Prenner Bericht Florian Kober

