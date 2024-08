SV Hirnsdorf macht halbes Dutzend voll

Details Freitag, 16. August 2024 20:54

Im ersten Spiel der Gebietsliga Ost setzte sich der SV Hirnsdorf eindrucksvoll gegen den FC Almenland United II mit 6:0 durch. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spielgeschehen und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte der SV seine Klasse und ging mit einer 2:0 Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit legten ie Heimischen deutlich nach und machten den Kantersieg perfekt.

Frühe Führung für Hirnsdorf

Das Spiel begann mit viel Druck von Seiten des SV Hirnsdorf. Bereits in den ersten Minuten drängte der SV Almenland II tief in die eigene Hälfte und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 14. Minute war es dann soweit: Nach einem tiefen, steilen Pass setzte sich Pentek durch und erzielte das erste Tor für die Gastgeber. Dieses frühe Tor verlieh dem SV Hirnsdorf noch mehr Selbstvertrauen.

Der FC Almenland II zeigte zwar zwischendurch gute Ansätze, konnte aber keinen nachhaltigen Druck aufbauen. In der 34. Minute erhöhte Wallner auf 2:0 für die Hausherren, nachdem er eine wunderschöne Hereingabe verwertete. Der SV zeigte sich in allen Belangen überlegen und ging verdient mit dieser Führung in die Halbzeitpause.

Hausherren legen vier Tore nach

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Der SV Hirnsdorf blieb spielbestimmend und baute seine Führung weiter aus. In der 56. Minute war es Pleteiano, der mit einem kraftvollen Schuss ins Kreuzeck das 3:0 markierte. Kurz darauf, in der 62. Minute, staubte Froschauer nach einem abgewehrten Distanzschuss ab und erzielte das 4:0. Die Gäste hatten weiterhin große Schwierigkeiten, sich gegen die dominanten Gastgeber zu behaupten.

Die Neuerwerbung Luca Cadar fügte sich in der 70. Minute perfekt ein und erzielte das 5:0. In der 74. Minute setzte Wallner mit einem präzisen Freistoß den Schlusspunkt zum 6:0. Der FC Almenland II bemühte sich weiterhin, musste aber anerkennen, dass sie an diesem Tag klar unterlegen waren.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne nennenswerte Ereignisse, abgesehen von einer Verletzungspause in der 85. Minute, nach der es jedoch für den betroffenen Spieler weiterging. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den hochverdienten Sieg für den SV Hirnsdorf.

