USC Schäffern und SV Kaindorf trennen sich unentschieden

Im Auftaktspiel der 1. Runde der Gebietsliga Ost trafen USC Schäffern und SV Kaindorf/H. aufeinander. In einem spannenden Match sahen die Zuschauer vier Tore und ein intensives Hin und Her, das schließlich in einem 2:2-Unentschieden endete. USC Schäffern konnte eine frühe Führung ausbauen, doch SV Kaindorf/H. zeigte Kampfgeist und glich in der zweiten Halbzeit aus.

Blitzstart und Doppelschlag vor der Pause

Das Spiel begann mit viel Schwung, und bereits in der 15. Minute setzte USC Schäffern das erste Ausrufezeichen. Albert Valentincic sorgte mit einem präzisen Schuss für die frühe Führung des Heimteams. Die Gastgeber spielten weiterhin druckvoll und kontrollierten das Geschehen auf dem Platz.

In der 45. Minute erhöhte Paul Andreas Simon auf 2:0 für USC Schäffern. Ein wichtiger Treffer kurz vor der Halbzeit, der den Gastgebern zunächst ein komfortables Polster verschaffte. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur wenige Augenblicke später schlug SV Kaindorf/H. zurück. Balint Gecse verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Ausgleich und ein hart umkämpftes Ende

Nach dem Seitenwechsel drängte SV Kaindorf/H. auf den Ausgleich. Die Bemühungen wurden in der 63. Minute belohnt, als Maximilian Grabner den 2:2-Ausgleich erzielte. Die Gäste schöpften nun Hoffnung und das Spiel wurde zunehmend intensiver.

Beide Teams kämpften verbissen um den Sieg, wobei USC Schäffern versuchte, die Kontrolle zurückzugewinnen und erneut in Führung zu gehen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten fielen jedoch keine weiteren Tore mehr.

In der 91. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften können mit dem Ergebnis zufrieden sein, auch wenn USC Schäffern nach der frühen Führung sicherlich auf mehr gehofft hatte.

Gebietsliga Ost: Schäffern : SV Kaindorf/H. - 2:2 (2:1)

63 Maximilian Grabner 2:2

46 Balint Gecse 2:1

45 Paul Andreas Simon 2:0

15 Albert Valentincic 1:0

