UFC Schönegg triumphiert in St. Kathrein.

Im ersten Spiel der Gebietsliga Ost zeigte der UFC Schönegg eine starke Leistung beim USV St. Kathrein/Off. Nach einer torlosen ersten Halbzeit und einem spannenden Spielverlauf sicherte sich Schönegg schließlich mit einem 3:1 den Sieg. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Mario Berghofer und Marco Reiböck, die maßgeblich an den Toren beteiligt waren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem starken Wind, der beiden Teams das Leben schwer machte. In den ersten zehn Minuten passierte wenig auf dem Spielfeld, da die Spieler mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen hatten. Schönegg hatte in der dritten Minute eine Ecke, die jedoch ohne nennenswerten Abschluss blieb. Der USV St. Kathrein versuchte ebenfalls, Chancen zu kreieren, konnte aber den Ball nicht entscheidend nach vorne bringen.

Nach einer halben Stunde hatten beide Teams jeweils eine gute Möglichkeit. Für die Gastgeber verpasste Karrer eine gute Gelegenheit im Strafraum, während die Gäste nach einem Angriff über die linke Seite und einem Schuss an den Pfosten Pech hatten. In der 38. Minute hatte Walcher die beste Chance für St. Kathrein, verfehlte das Tor jedoch knapp. Somit ging es torlos in die Halbzeitpause.

Schönegg nutzt Überzahl clever aus

Die zweite Halbzeit begann dynamisch, und bereits in der 49. Minute sah St. Kathreins Lukas Kreimer nach einem Foulspiel die Rote Karte. Dies erwies sich als Wendepunkt im Spiel, da Schönegg die numerische Überlegenheit schnell zu nutzen wusste. In der 53. Minute erzielte Marco Reiböck das 1:0 für die Gäste, nachdem Berghofer den Angriff über die linke Seite vorbereitet hatte.

Die Gastgeber bemühten sich, wieder ins Spiel zu finden, doch Schönegg kontrollierte nun die Partie. In der 74. Minute war es erneut Reiböck, der nach einer Vorlage von Berghofer den Ball im Netz versenkte und auf 2:0 erhöhte. St. Kathrein versuchte, trotz der Unterzahl, noch einmal Druck zu machen, und in der 87. Minute gelang es Riegler, per direktem Freistoß auf 1:2 zu verkürzen.

Die Schlussphase des Spiels wurde hektisch. Die Gastgeber witterten ihre Chance und setzten alles auf eine Karte. Doch Schönegg hielt stand und setzte in der 90. Minute den entscheidenden Konter. Berghofer startete einen Sololauf von der Mittellinie und überwand die gesamte Verteidigung von St. Kathrein, bevor er den Ball sicher zum 3:1 im Tor unterbrachte. Damit war das Spiel entschieden, und nach acht Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Insgesamt zeigte Schönegg eine starke Leistung, insbesondere nach dem Platzverweis von Kreimer. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und dürfen sich über einen verdienten Sieg freuen. Für St. Kathrein hingegen war es ein enttäuschender Auftakt in die neue Saison.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner (14243 Bonuspunkte)

Gebietsliga Ost: St. Kathrein : Schönegg - 1:3 (0:0)

93 Mario Berghofer 1:3

87 Eigentor durch Rene Kainz 1:2

74 Marco Reiböck 0:2

53 Marco Reiböck 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.