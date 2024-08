USV Albersdorf-Prebuch gewinnt vor 250 Zuschauern mit 2:0 gegen USV Dienersdorf

Details Sonntag, 18. August 2024 14:46

In einem spannenden Match in der ersten Runde der Gebietsliga Ost setzte sich der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch verdient mit 2:0 gegen den USV Dienersdorf RB Loidl durch. Vor einer beeindruckenden Kulisse zeigte sich die Heimmannschaft von ihrer besten Seite und dominierte über weite Strecken das Geschehen. Markus Böjtös war der Mann des Tages, der mit einem Doppelpack den Erfolg seines Teams sicherte. Dienersdorf zeigte sich als Bereicherung für die Liga.

Die ersten Punkte der Saison sind auf dem Punktekonto!

Albersdorf-Prebuch übernimmt das Kommando

Das Spiel begann mit einer dominanten Phase der Heimmannschaft, dem USV Albersdorf-Prebuch. Es wurde deutlich, dass die Gastgeber mehr vom Spiel hatten, auch wenn zwingende Möglichkeiten zunächst ausblieben. Die Fans mussten bis kurz vor der Halbzeit warten, bis der Bann gebrochen wurde.

In der 44. Minute war es Markus Böjtös, der nach einer schönen Vorarbeit von Milan Molnár zum 1:0 für Albersdorf-Prebuch traf. Dieser Treffer war nicht nur wichtig für die Moral, sondern gab den Gastgebern auch die nötige Sicherheit.

Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, doch das Spiel blieb weiterhin spannend. In der 54. Minute zeigte die Abwehr von Albersdorf-Prebuch mit einer großartigen Aktion von Pischinger, dass sie auf der Hut war und möglichste keine Fehler zulassen wollte. Dienersdorf spielte aktiv auf dem Feld und zeigte eine gute Vorstellung in der Heimmfestung der Gastgeber.

Zwei Minuten später dann der entscheidende Moment: Milan Molnár setzte sich gekonnt durch und bediente erneut Markus Böjtös, der mit einem sehenswerten Tor auf 2:0 erhöhte. Diese Aktion zeigte die Klasse und das Zusammenspiel der Heimmannschaft und war ein weiterer Beweis für die Überlegenheit der Gastgeber an diesem Tag.

USV Dienersdorf bemüht, aber ohne Fortune

Die Gäste aus Dienersdorf hatten es schwer, gegen die dominanten Albersdorfer ins Spiel zu finden. In der 72. Minute gelang es ihnen zwar, eine Ecke herauszuholen, aber der anschließende Kopfball ging deutlich über das Tor. Kurz darauf profitierte Albersdorf-Prebuch von einem Fehler des gegnerischen Torwarts, konnte jedoch das leere Tor nicht treffen. Eine verpasste Gelegenheit, die jedoch ohne größere Konsequenzen blieb - man verwaltete ja einen komfortablen Vorsprung.

In den letzten Minuten wurde das Spiel zunehmend zerfahren. Die Spieler lagen häufig am Boden, was den Spielfluss störte. Michael Simut von Albersdorf-Prebuch musste in der 86. Minute verletzt vom Feld.

Einiges los in den letzten Minuten - Dienersdorf Keeper hält Elfmeter

Es blieb beim 2:0 für Albersdorf-Prebuch, da die Gäste auch in der letzten Minute keine gefährliche Aktion mehr zustande brachten. Der Kapitän von Albersdorf-Prebuch, Manuel Baier, rettete in der 90. Minute noch einmal bravourös, was den Sieg endgültig sicherte.

n der Nachspielzeit hatten die Gastgeber die Möglichkeit, durch einen Elfmeter endgültig den Sack zuzumachen, doch der Schuss wurde vom Dienersdorf Keeper Käfer großartig gehalten.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für den USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch. Dienersdorf zeigte eine couragierte Leistung, ohne jedoch Punkte mitzunehmen. Die Gäste empfangen am nächsten Samstag SU Naintsch, Albersdorf reist zum Auswärtsspiel nach St. Kathrein. Beides sind ambitionierte Aufgaben für die Teams.

Stimme zum Spiel

Thomas Witting - Sportlicher Leiter Albersdorf

"Es war unser klares Ziel, das Auftaktspiel vor heimischem Publikum zu gewinnen. Das ist gelungen. Wichtig für das neuformierte Trainerteam um Cheftrainer Christian Mayer und das ganze Team.



Dienersdorf müssen wir ein Kompliment machen. Sie haben 90 Minuten gefightet und nie aufgegeben. Diese Mannschaft wird sicherlich ihren Weg in der Liga gehen.

Wir können es zweifelsohne besser, sind aber froh über die drei Punkte und die Null zum Auftakt."

Aufstellung:

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier (K) - Sebastian Schmiedhofer, Uros Stojkovic, Rafael Fink - Krijon Alijaj, Oliver Fladerer, Markus Böjtös, Richárd Martin Kichler, Daniel Stefan Pischinger - Michael Simut, Milan Molnar

Ersatzspieler: Paul Janisch, Manuel Gassenburger, Alexander Witting, Nico Strasser, Sebastian Posch, Andreas Friesenbichler

Trainer: Christian Mayer

- Dienersdorf: Andreas Käfer, Lukas Berner, Gerhard Schreiner, Markus Schweighofer, David Gamperl, Matthias Feichtinger, Andreas Schweighofer, Christoph Leitenbauer (K), Georg Schantl, Patrick Gutmann, Stefan Jagerhofer

Ersatzspieler: Kevin Schwarz, Sebastian Kröpfl, Andreas Gußmack, Justin Rosenberger, Robert Prenrecaj, Tobias Loidl

Trainer: Mag. Christoph Hammer Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Albersdorf-Prebuch : Dienersdorf - 2:0 (1:0)

56 Markus Böjtös 2:0

44 Markus Böjtös 1:0

