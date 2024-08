UFC Schönegg triumphiert mit 3:0 über SC Weiz II

Der UFC Schönegg konnte im Spiel gegen den SC Weiz II einen überzeugenden 3:0-Sieg einfahren und somit den zweiten Sieg in der laufenden Saison verbuchen. Mit Toren von Lorenz Rechling, Mario Berghofer und Marco Reiböck legte Schönegg bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg. Weiz II konnte trotz einiger Chancen nicht punkten und blieb am Ende chancenlos gegen die stark aufspielenden Gastgeber.

Blitzstart für Schönegg

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, zeigte der UFC Schönegg seine Entschlossenheit. Ein perfekt vorgetragener Angriff führte bereits in der zweiten Minute zum Führungstreffer. Kapitän Benedikt Feiner leitete den Ball von hinten heraus, und über mehrere Stationen kam der Ball zu Lorenz Rechling, der im Strafraum schneller als der Torwart reagierte und den Ball ins Netz schob. Der frühe Treffer spielte den Gastgebern in die Karten und gab ihnen die notwendige Sicherheit.

Der SC Weiz II bemühte sich, auf den Rückstand zu reagieren und hatte in der vierten Minute seine erste gefährliche Aktion. Pöttler, der Schlussmann von Schönegg, konnte jedoch den Ball von Ugo noch rechtzeitig abfangen. Weiz versuchte es weiter mit Standardsituationen, doch sowohl ein Freistoß in der zehnten Minute als auch ein Schuss aus der Distanz in der 35. Minute brachten nichts Zählbares ein.

In der 27. Minute gelang dem UFC Schönegg der nächste Streich. Ein Zuckerpass von Reiböck in die Tiefe fand Mario Berghofer, der seinen Gegenspieler überlief und den Ball ins lange Eck zum 2:0 einschob. Schönegg zeigte in dieser Phase des Spiels eine aggressive und entschlossene Spielweise, die Weiz II vor erhebliche Probleme stellte. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es zur Halbzeit beim verdienten 2:0 für Schönegg.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Schönegg nicht nach. Weiz II versuchte zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber die Gastgeber blieben defensiv stabil. Pöttler zeigte mehrfach starke Paraden und verdiente sich großes Lob. In der 63. Minute setzte Marco Reiböck den Schlusspunkt mit einem sehenswerten Kopfballtreffer nach einer Ecke. Der Ball landete überlegt im langen Eck, und Schönegg führte nun mit 3:0.

In den letzten 20 Minuten des Spiels verflachte die Partie zusehends. Schönegg ließ den Gegner kommen und konzentrierte sich auf die Verwaltung des Ergebnisses. Weiz II schien auch nicht mehr den letzten Nachdruck zu haben, um das Spiel noch einmal zu drehen. Schöneggs Abwehr stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen mehr zu. So endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem klaren 3:0 für den UFC Schönegg.

Mit diesem Sieg hat Schönegg einen optimalen Start in die Saison hingelegt und konnte in der zweiten Runde der Gebietsliga Ost erneut überzeugen. Der SC Weiz II hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und versuchen, in den kommenden Spielen Punkte zu sammeln.

