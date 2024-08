SV Gutenberg übernimmt mit Sieg bei Almenland die Tabellenführung

Details Samstag, 24. August 2024 22:20

Der SV Gutenberg hat mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen FC Almenland II nicht nur drei wichtige Punkte geholt, sondern auch die Tabellenführung übernommen. Die Partie der Gebietsliga Ost in der 2. Runde war von Beginn an spannend und bot zahlreiche Highlights. Mit Toren von Elias Jud, Fabian Bauer und Daniel Wolf sicherte sich der SV Gutenberg den verdienten Siegbei gegen eine junge und ambitionierte Heimmannschaft.

Erich Klug steht mit seinem Team an der Tabellenspitze der Gebietsliga Ost

Turbulente Startphase - dann die Führung für die Gäste

Schon zu Beginn des Spiels deutete sich die Überlegenheit des SV Gutenberg an. In der 2. Minute vergab Lorenz Brander eine frühe Chance, als er aus nur drei Metern das Tor nicht traf. In der 5. Minute kam der SV Gutenberg erneut gefährlich vors Tor, konnte aber den Ball nicht im Netz unterbringen.

In der 8. Minute kam Keeper Lukas Tödtling in Bedrängnis, als er einen Schuss aus 16 Metern nicht festhalten konnte. Der nachfolgende Versuch der Gäste, den Ball zu verwandeln, scheiterte jeodch. Der FC Almenland II kam ebenfalls zu Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. In der 10. Minute vergab Oberlu aus kurzer Distanz eine nahezu sichere Möglichkeit. Die ersten zehn Minuten waren somit ein wahres Offensivfeuerwerk, es hätte tatsächlich 2:2 stehen können.

Nach wenigen Minuten verletzte sich dann Michael Gehring bei den Gästen, der Ersatzspieler Lukas Gruber machte seine Sache sehr ordentlich.

Der erste Treffer des Spiels fiel in der 23. Minute. Elias Jud vom SV Gutenberg zog auf der rechten Seite davon und netzte souverän zum 1:0 ein. Dieser Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die sich nun verstärkt auf die Defensive konzentrieren mussten.

SV Gutenberg baut bei hohen Temperaturen die Führung aus

Der FC Almenland II bemühte sich, ins Spiel zurückzufinden, blieb aber vor dem Tor glücklos. In der 32. Minute führte ein Freistoß aus 40 Metern der Gastgeber zu keinem zählbaren Ergebnis. Kurz darauf, in der 38. Minute, verpasste der SV Gutenberg nach einem Eckball aus nur einem Meter das Tor, was die Chance zur frühzeitigen Vorentscheidung ungenutzt ließ.

In der 40. Minute folgte dann das 2:0 für den SV Gutenberg. Ein schnell ausgeführter Freistoß wurde von Fabian Bauer verwertet, der den Ball gekonnt ins kurze Eck schoss. Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeitpause.

Top-Chance für Almenland und vergebener Elfmeter der Gäste

Auch in der zweiten Hälfte dominierte der SV Gutenberg das Spielgeschehen. In der 49. Minute, zeigte dann Julian Pöllabauer Nerven und vergab eine klare Torchance - das wäre der Anschlusstreffer gewesen

In der 59. Minute verpasste Lolo eine Flanke und landete im Tor, jedoch ohne den Ball. Der SV Gutenberg blieb weiterhin gefährlich, konnte aber in der 65. Minute einen Elfmeter nicht verwandeln. Elias Jud vergab die Möglichkeit, das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben.

Wolf setzt den Schlusspunkt - die Messe war gelesen

Die Entscheidung fiel in der 69. Minute, als Daniel Wolf aus 30 Metern einen Distanzschuss abfeuerte, der zum 3:0 führte. Der Torwart des FC Almenland II hatte keine Chance, den Treffer zu verhindern. In den verbleibenden Minuten versuchte der FC Almenland II noch einmal alles, um wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen, blieb aber glücklos.

In der 73. Minute erlitt Dominik Maric vom FC Almenland II eine Knieverletzung ohne Fremdeinwirkung, was zu einer weiteren Unterbrechung führte. Der SV Gutenberg hatte in der 82. Minute noch eine Topchance durch Gruber, doch der Ball rollte knapp am Tor vorbei.

Der Schlusspfiff in der 95. Minute besiegelte schließlich den 3:0-Erfolg des SV Gutenberg, der sich somit an die Tabellenspitze setzte. Die Freude über diesen Sieg und die damit verbundene Tabellenführung war bei den Spielern und Fans des SV Gutenberg groß.

Stimme zum Spiel

Erich Klug - Trainer Gutenberg

"Die Anfangsphase des Spiels war sehr turbulent, geprägt von intensiven Zweikämpfen und vielen Torchancen auf beiden Seiten. Leider mussten wir früh einen Rückschlag hinnehmen, als sich unser defensiver Mittelfeldspieler verletzte. Ich wünsche ihm an dieser Stelle eine schnelle und vollständige Genesung, denn er ist zweifellos einer der wichtigsten Spieler in unserem Team, insbesondere in der Defensive. Dennoch möchte ich betonen, dass Gruber, der für ihn eingewechselt wurde, eine hervorragende Leistung gezeigt hat und die entstandene Lücke gut füllen konnte.

Das 1:0 war für uns ein wichtiger Moment, und noch bedeutender war es, vor der Pause das 2:0 nachzulegen. Das hat uns enormen Rückenwind für die zweite Halbzeit gegeben. Nach dem Wiederanpfiff kam Almenland besser ins Spiel und hatte eine gute Phase, in der sie uns einiges abverlangt haben. Doch mit dem wunderbaren Treffer zum 3:0 haben wir endgültig den Deckel drauf gemacht.

In der Schlussphase hatten wir die Möglichkeit, drei unserer jungen Talente zu ihrem Debüt kommen zu lassen, was für sie und auch für uns ein wertvoller Moment war. Insgesamt war der Sieg etwas zu hoch ausgefallen. Wir haben gegen eine sehr junge und ambitionierte Mannschaft gespielt, die sich tapfer gewehrt hat, besonders unter diesen schwierigen Bedingungen bei großer Hitze.

Trotzdem bin ich stolz auf die Leistung unserer Mannschaft. Es war ein wichtiger Sieg, und ich bin zuversichtlich, dass wir auf dieser Leistung aufbauen können."

Aufstellungen: FC Almenland United II: Lukas Tödtling, Lukas Hütter, David Hechtl, Martin Lackner, Michael Mandl, Johannes Harrer (K), Markus Winter, Julian Pöllabauer, Florian Mandl, Paul Kletzenbauer, Bastian Elias Heider

Ersatzspieler: Andreas Wiedenhofer, Matthias Schreck, Thomas Windisch, Bastian Pichler, Stefan Klammler, Dominik Maric

Trainer: Patrick Kreutzer

- SV Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf, Fabian Bauer, Lukas Oberlojer, Elias Jud, Florian Wagner, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander, Michael Gehring, Dominic Reisenbichler, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Johannes Mayr, Jonas Siegl, Christoph Sauseng, Elias Raith, Lukas Gruber, Konrad Brander

Trainer: Erich Klug Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: FC Almenland II : Gutenberg - 0:3 (0:2)

69 Daniel Wolf 0:3

40 Fabian Bauer 0:2

23 Elias Jud 0:1

