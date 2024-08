USV Dienersdorf in der Saison angekommen - 7:2 gegen SU Naintsch

Details Samstag, 24. August 2024 22:33

Der USV Dienersdorf feierte in einem torreichen Spiel gegen SU Naintsch einen beeindruckenden 7:2-Sieg. Die Partie begann mit einem frühen Führungstreffer der Gastgeber und entwickelte sich zu einem aufregenden Schlagabtausch. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Andreas Schweighofer und Gerhard Schreiner, die jeweils mehrere Tore für ihre Mannschaft erzielten. Am Ende konnte Dienersdorf mit einer starken Offensive und sicherem Spiel überzeugen.

Dominanter Start der Heimmannschaft

Bereits in der 12. Minute konnte Andreas Schweighofer die Heimmannschaft in Führung bringen, als er den Ball souverän im Netz unterbrachte. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für die Dominanz des USV Dienersdorf in der ersten Halbzeit. Nur elf Minuten später, in der 23. Minute, erhöhte Markus Schweighofer auf 2:0 und festigte die Führung der Gastgeber.

Die erste Hälfte des Spiels zeigte deutlich die Überlegenheit des USV Dienersdorf, der durch gezieltes Passspiel und effektive Angriffe die Defensive von SU Naintsch immer wieder in Bedrängnis brachte. Der Halbzeitstand von 2:0 spiegelte die klare Kontrolle der Heimmannschaft über das Spielgeschehen wider.

Ein Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Anschlusstreffer für SU Naintsch durch Oliver Paier in der 47. Minute, der das Spielgeschehen wieder spannend machte. Doch die Antwort des USV Dienersdorf ließ nicht lange auf sich warten. Gerhard Schreiner stellte in der 53. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für das 3:1. Niklas Zink brachte SU Naintsch in der 54. Minute erneut heran, aber die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt.

In der 64. Minute war es wieder Gerhard Schreiner, der mit seinem zweiten Tor des Abends auf 4:2 erhöhte. Nur wenige Minuten später, in der 76. Minute, trug sich Andreas Schweighofer erneut in die Torschützenliste ein und stellte den Spielstand auf 5:2. Die Offensivkraft des USV Dienersdorf schien ungebrochen, und Patrick Hammer nutzte in der 78. Minute einen Elfmeter, um auf 6:2 zu erhöhen.

Den Schlusspunkt setzte Christoph Leitenbauer in der 90. Minute, der mit einem sehenswerten Treffer den Endstand von 7:2 besiegelte. Die Gastgeber feierten damit einen verdienten und deutlichen Sieg, der ihnen die ersten drei Punkte in der Gebietsliga-Saison bescheren.

Das Spiel endete nach 90 Minuten und einer kurzen Nachspielzeit mit einem klaren 7:2-Sieg für den USV Dienersdorf. Dieser Erfolg dürfte den Gastgebern Auftrieb für die kommenden Spiele geben, während SU Naintsch die Niederlage schnell verarbeiten muss, um in den nächsten Partien wieder zu punkten.

Gebietsliga Ost: Dienersdorf : Naintsch - 7:2 (2:0)

93 Christoph Leitenbauer 7:2

78 Patrick Hammer 6:2

76 Andreas Schweighofer 5:2

64 Gerhard Schreiner 4:2

54 Niklas Zink 3:2

53 Gerhard Schreiner 3:1

47 Oliver Paier 2:1

23 Markus Schweighofer 2:0

12 Andreas Schweighofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.