USC Schäffern siegt mit 3:1 bei USV St. Lorenzen

Details Sonntag, 25. August 2024 18:08

In einem umkämpften Speil der Gebietsliga Ost setzte sich USC Schäffern mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen USV St. Lorenzen durch. Nachdem beide Teams in der ersten Halbzeit noch gleichauf lagen, nutzten die Gäste in der zweiten Halbzeit ihre Chancen besser und sicherten sich den Sieg. Der Endstand von 1:3 spiegelt den Verlauf des Spiels wider, in dem insbesondere Jan Humar und Albert Valentincic für Schäffern glänzten.

Frühe Führung- Wieser und Reiterer treffen - 1:1 zur Pause

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, wobei USV St. Lorenzen zunächst besser ins Spiel fand. Bereits in der 12. Minute konnte USC Schäffern jedoch die erste nennenswerte Aktion in ein Tor ummünzen. Patrick Wieser traf zum 0:1 für die Gäste und setzte damit ein frühes Zeichen. Trotz dieses Rückstands blieb die Heimmannschaft umgehend bemüht, das Spiel wieder unter Kontrolle zu bringen.

In der 24. Minute bot sich Matthias Reiterer eine Riesenchance, als er den Ball knapp über das Tor köpfte. Kurz darauf vergab Andrija Novosel eine weitere Möglichkeit für USV St. Lorenzen. Ein Elfmeter für die Heimmannschaft in der 31. Minute führte nicht zum gewünschten Erfolg, was das Spiel weiterhin spannend hielt. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Matthias Reiterer schließlich der verdiente Ausgleich für USV St. Lorenzen. Mit einem präzisen Schuss in der 44. Minute sorgte er für das 1:1 und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - die Punkte gehen nach Schäffern

Nach der Pause drängte USV St. Lorenzen auf die Führung. Ein Freistoß von USC Schäffern knallte in der 50. Minute an die Latte und deutete an, dass auch die Gäste weiterhin gefährlich bleiben würden. Marcel Spanndel, der Torwart von USV St. Lorenzen, zeigte in der 58. Minute eine Glanzparade und hielt sein Team im Spiel. Es schien als ob Lorenzen die bessere Mannschaft wäre, doch die Effizienz von Schäffern sollte den Unterschied ausmachen.

In der 73. Minute gelang Albert Valentincic das 1:2 für USC Schäffern. Nur drei Minuten später, in der 76. Minute, erhöhte Jan Humar auf 1:3 und brachte damit die Vorentscheidung. Trotz aller Bemühungen konnte USV St. Lorenzen in der verbleibenden Zeit kein weiteres Tor erzielen.

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute und besiegelte den 1:3-Endstand zugunsten der Gäste. USC Schäffern zeigte sich an diesem Tag besonders effektiv und nutzte seine Chancen konsequent. USV St. Lorenzen hingegen ließ zu viele Gelegenheiten ungenutzt und musste sich letztlich geschlagen geben. Der Gast holte nunmehr vier Punkte aus den ersten beiden Spielen, während der Gastgeber noch auf die ersten Punkte wartet.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Lorenzen/W : Schäffern - 1:3 (1:1)

76 Jan Humar 1:3

73 Albert Valentincic 1:2

44 Matthias Reiterer 1:1

12 Patrick Wieser 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.