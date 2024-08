St.Kathrein läuft in ein Debakel gegen Albersdorf-Prebuch - Gassenburger schwer verletzt

Details Sonntag, 25. August 2024 19:15

In einem torreichen Match der Gebietsliga Ost konnte sich der USV Albersdorf-Prebuch klar mit 6:1 beim USV St. Kathrein durchsetzen. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und zeigten auch in der zweiten Hälfte eine dominante Leistung. Die Heimmannschaft konnte lediglich einen Ehrentreffer erzielen. Überschattet wurde die Partie jedoch von einer schweren Verletzung des Albersdorfer Spielers Manuel Gassenburger.

Der Gast gewann erstmals in der Festung St. Kathrein

Dominante erste Halbzeit von Albersdorf-Prebuch

Die ersten Chancen ließen nicht lange auf sich warten, wobei sowohl der Torhüter der Kathreiner, Leo Schweighofer, als auch Albersdorf-Keeper Manuel Baier jeweils souverän parierten.

In der 8. Minute fiel dann das erste Tor: Krijon Alijaj brachte Albersdorf-Prebuch mit einem Freistoß in Führung. Der Torwart der Gastgeber verschätzte sich bei diesem gefährlichen Ball. Trotz einiger Offensivaktionen der Gastgeber konnte Albersdorf-Prebuch die Kontrolle behalten.

Danach folgten intensive Minuten mit Chancen auf beiden Seiten, doch die Albersdorfer blieben die effizientere Mannschaft. In der 37. Minute erhöhte Markus Böjtös auf 2:0. Eine präzise Flanke von Kri fand Böjtös, der per Kopfball traf.

Klare Führung für die Gäste aus Albersdorf. Die gölb-schwoaze Fangemeinde ist hoch zufrieden Thomas Witting, Ticker-Reporter

Michael Simut erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 für die Gäste (41.).

Die Kathreiner hatten dem wenig entgegenzusetzen, und so ging es mit einem komfortablen Vorsprung der Gäste in die Halbzeitpause. Die klare Führung spiegelte die Überlegenheit von Albersdorf-Prebuch in der ersten Halbzeit wider.

Weitere Treffer in der zweiten Hälfte - am Ende steht ein 6:1 und die Tabellenführung

Nach der Pause starteten beide Teams ohne Wechsel in die zweite Halbzeit. Der USV St. Kathrein versuchte wieder ins Spiel zu finden, doch die Gäste blieben dominant. Der Kampfgeist der Kathreiner wurde in der 69. Minute belohnt, als Daniel-Andreas Ponsold das 1:3 erzielte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Gastgeber, der jedoch nicht lange anhielt.

Bereits in der 75. Minute antwortete Albersdorf-Prebuch mit einem weiteren Treffer. Sebastian Posch traf zum 4:1. Nur drei Minuten später, in der 78. Minute, konnte Milan Molnar nach einer Flanke von Pischinger das 5:1 erzielen. Der Spielfluss der Gäste war beeindruckend und ließ den Kathreinern kaum Chancen zur Erholung.

Das letzte Tor des Spiels fiel kurz vor der Nachspielzeit: Simut machte mit einem Treffer in der 89. Minute das halbe Dutzend voll.

Gute Besserung Manuel Gassenburger!

Trotz des überzeugenden Sieges war die Stimmung gedämpft, da sich Manuel Gassenburger in der 60. Minute ausgewechselt werden musste. Mit einer schweren Verletzung musste er vom Platz gebracht werden und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Dieser Vorfall überschattete den sportlichen Erfolg und dämpfte die Freude im Albersdorfer Lager. Die gesamte Mannschaft und die Fans hoffen auf eine baldige Genesung ihres Spielers.

Großer Dank an die Kathreiner Ordner und den Masseur für die vorbildliche Hilfe mit Gassi Thomas Witting, Ticker-Reporter

Am Ende stand ein historischer Sieg für Albersdorf-Prebuch, die zum ersten Mal in St. Kathrein gewinnen konnten. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch die Verletzung von Gassenburger, der wohl länger ausfallen wird.

Stimme zum Spiel

Thomas Witting - Sportlicher Leiter Albersdorf

„Unser Team hat heute zum ersten Mal in St. Kathrein einen Sieg errungen, was sportlich gesehen ein großartiger Erfolg für uns ist. Doch leider wird dieser große Moment von einer schweren Verletzung unseres Spielers Manuel Gassenburger überschattet. Manuel musste vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Gesundheit unserer Spieler steht für uns immer an erster Stelle, und in diesem Moment rückt der sportliche Erfolg in den Hintergrund.

Wir alle im Verein hoffen das Beste für Manuel und wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung. Die gesamte Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans stehen hinter ihm und senden ihm unsere besten Wünsche. Wir wissen, wie hart er für das Team kämpft, und wir sind uns sicher, dass er stärker zurückkommen wird.

Unser erster Sieg in St. Kathrein bedeutet uns viel, aber nichts ist wichtiger als die Gesundheit unserer Spieler. In solchen Momenten wird deutlich, dass Fußball mehr ist als nur ein Spiel – es geht um das Wohlergehen der Menschen, die auf dem Platz stehen. Wir danken den Helfern vor Ort und allen, die Manuel in dieser schwierigen Situation unterstützen.“

Aufstellungen:

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Großegger, Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Akram Ibrahim, Florian Brandtner, Jeremias Matzer, Markus Walcher (K) - Fabian Josef Neuhold, Julian Karrer, Philipp Kreimer

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Gabriel Reisinger, Nico Marcel Sallegger, Daniel-Andreas Ponsold, Benjamin Graf

Trainer: Franz Czadil

- USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier (K) - Nico Strasser, Sebastian Posch, Rafael Fink - Manuel Gassenburger, Krijon Alijaj, Markus Böjtös, Richárd Martin Kichler, Daniel Stefan Pischinger - Michael Simut, Milan Molnar

Ersatzspieler: Paul Janisch, Uros Stojkovic, Alexander Witting, Rilind Syla, Manfred Seidl, Leonardo Martinez Posch

Trainer: Christian Mayer Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Kathrein : Albersdorf-Prebuch - 1:6 (0:3)

89 Michael Simut 1:6

78 Milan Molnar 1:5

75 Sebastian Posch 1:4

69 Daniel-Andreas Ponsold 1:3

41 Michael Simut 0:3

37 Markus Böjtös 0:2

8 Krijon Alijaj 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.