Dezimierter USV St. Lorenzen setzt sich in Hirnsdorf durch

Im spannenden Duell der Gebietsliga Ost trafen der SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf und der USV St. Lorenzen im Feistritztal Stadion aufeinander. Während Hirnsdorf nach einer enttäuschenden Niederlage auf Wiedergutmachung aus war, wollte St. Lorenzen nach zwei Niederlagen endlich punkten. Am Ende setzten sich die Gäste aus St. Lorenzen knapp mit 2:1 durch.

Intensive erste Halbzeit

Bereits in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass beide Teams entschlossen waren, das Spiel zu gewinnen. Die erste nennenswerte Chance hatte Hirnsdorf, als Adrian Pentek in der 5. Minute knapp über das Tor schoss. Nur eine Minute später antwortete St. Lorenzen mit einem gefährlichen Freistoß, den Kosnik knapp verfehlte.

Hirnsdorf blieb am Drücker und kam in der 19. Minute erneut durch Pentek zu einer Gelegenheit, doch der Ball ging knapp daneben. In der 27. Minute musste Spandl im Tor von St. Lorenzen einen scharfen Schuss von Pentek zur Ecke klären.

Schließlich belohnte sich Hirnsdorf in der 31. Minute für seine Bemühungen. Nach einem Freistoß von Gruber war es wieder Pentek, der die Kugel trocken im Fünfmeterraum zum 1:0 einnetzte. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn in der 43. Minute nutzte Philipp Spitzer einen Abwehrfehler der Heimischen und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Schützenhofer trifft zur Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit der Hoffnung, dass sich das Niveau des Spiels steigern würde. Die erste große Chance hatte St. Lorenzen in der 49. Minute, als Kosnik den möglichen Führungstreffer vergab. Kurz darauf wurde es für die Gäste schwierig, als Philipp Taucher in der 55. Minute die Gelb-Rote Karte sah.

Doch trotz Unterzahl gelang St. Lorenzen in der 67. Minute der Führungstreffer. Nach einem Abwehrfehler der Gastgeber nutzte Schützenhofer die Gelegenheit und traf zum 2:1. Hirnsdorf versuchte in der Folge alles, um den Ausgleich zu erzielen. Besonders ein satter Nachschuss von Zaff in der 72. Minute wurde vom Torhüter Spandl spektakulär gehalten.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen und verzweifelten Angriffen des HSV. In der 87. Minute wurde Trainer Prenner von St. Lorenzen wegen heftiger Kritik am Schiedsrichter mit Gelb-Rot auf die Tribüne verwiesen. Trotzdem verteidigte St. Lorenzen seine Führung entschlossen und ließ keine weiteren Treffer mehr zu.

In der Nachspielzeit versuchte Hirnsdorf alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch es gelang ihnen nicht, die gut organisierte Abwehr von St. Lorenzen zu überwinden. Mit dem Abpfiff in der 93. Minute stand fest, dass die Gäste aus St. Lorenzen ihren ersten Sieg der Saison einfahren konnten.

Der Endstand von 1:2 spiegelt die Dramatik und Intensität dieses Spiels wider, das durch Kampfgeist und entschlossene Verteidigung auf beiden Seiten geprägt war. Trotz der Niederlage zeigte Hirnsdorf eine kämpferische Leistung, während St. Lorenzen dank effizienter Chancenverwertung und starker Defensive verdient als Sieger vom Platz ging.

