Unentschieden zwischen SV Gutenberg und SV Kaindorf - beide Teams bisher unbesiegt

In einem ausgezeichneten Match der Gebietsliga Ost trafen der SV Gutenberg und der SV Kaindorf aufeinander. Beide Mannschaften zeigten starke Leistungen, wobei sich die Begegnung letztendlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Während Gutenberg die erste Halbzeit dominierte, konnte Kaindorf in der zweiten Hälfte zurückschlagen und den Ausgleich erzielen.

Alles neu in Kaindorf! Neue Farben, neuer Sponsor - es geht was weiter in der Oststeiermark!

Gutenberg dominiert die erste Hälfte - Gefahr mit Standards

Schon kurz nach Anpfiff sorgte der SV Gutenberg für die erste Aufregung. In der 4. Minute erzielte Florian Wagner nach einem Eckball per Kopf das 1:0 für die Hausherren. Diese frühe Führung gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb und sie kontrollierten das Spielgeschehen in den folgenden Minuten.

In der 22. Minute hatte der SVG erneut eine gute Chance, doch der Ball war knapp im Aus, was zu einem Eckball führte. Kurz darauf, in der 23. Minute, folgte eine weitere Möglichkeit nach einem Freistoß, jedoch wurde der Ball im Fünfmeterraum geblockt. In der 28. Minute erkämpfte sich Lukas Gruber den Ball und kam zum Abschluss, was zu einem weiteren Eckball führte. Florian Wagner kam erneut zum Kopfball, jedoch ohne Erfolg.

Der SV Kaindorf hatte in dieser Phase des Spiels Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. In der 29. Minute führte ein Eckball zu einem Offensivfoul, was die Angriffsbemühungen der Gäste weiterhin unterbrach. Erst in der 38. Minute kamen die Gäste zu ihrem ersten Torschuss, der jedoch vom Torhüter Pöttler souverän gehalten wurde.

Bis zur Halbzeitpause blieb der SV Gutenberg die überlegene Mannschaft. Sie hatten das Spiel gut im Griff und ließen kaum Chancen für die Gäste zu. Mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber ging es in die Kabinen.

Kaindorf schlägt zurück - macht den Ausgleich und ein gutes Spiel

Nach der Pause kam der SV Kaindorf deutlich besser ins Spiel. Bereits in der 47. Minute hatte Lukas Gruber eine gute Chance für Gutenberg, stürzte jedoch im Sechzehner und erhielt keinen Elfmeter. In der 48. Minute verfehlte ein Spieler von Kaindorf nach einer Flanke den Ball und vergab eine gute Möglichkeit.

Die Partie wurde zunehmend intensiver. In der 58. Minute provozierte ein Kaindorfer Spieler seinen Gegenspieler, was zu einer hitzigen Atmosphäre auf dem Platz führte. In der 64. Minute hatte Kaindorf mittlerweile besser ins Spiel gefunden, während Gutenberg weiterhin etwas mehr Kontrolle behielt.

Der Ausgleich fiel schließlich in der 68. Minute. Patrik Richardo Novak zeigte eine schöne Einzelaktion im Strafraum, überlief mehrere Spieler und schoss den Ball aus etwa sieben Metern ins Tor. Dieser Treffer brachte den SV Kaindorf wieder zurück ins Spiel.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. In der 74. Minute wurde das Spiel hitziger, und es gab viele Fouls. Beide Teams kämpften verbissen um den Sieg. In der 75. Minute hatte der SV Gutenberg eine gute Chance nach einem Freistoß, doch der Torhüter parierte und es gab nur einen Eckball.

In der 78. Minute hatte Kaindorf eine weitere gute Möglichkeit, doch der Torhüter des SVG hielt souverän. Eine Minute später bot sich den Gastgebern eine weitere Gelegenheit, aber die Flanke fand keinen Abnehmer. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, hatte Kaindorf eine Top-Chance, doch Torhüter Pöttler parierte erneut souverän.

Nach 92 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und teilten sich letztlich gerecht die Punkte.

Statement von Erich Klug, Trainer des SV Gutenberg:

„In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft, was sicherlich auch durch die frühe Führung begünstigt wurde. Wir haben unseren Plan gut umgesetzt und Kaindorf vor allem durch Standards unter Druck gesetzt. Nach der Pause hat Kaindorf allerdings das Spiel übernommen und war spielerisch überlegen. Am Ende geht das Unentschieden völlig in Ordnung, vor allem wenn man die zahlreichen Ausfälle auf unserer Seite berücksichtigt. Höchste Anerkennung an das heutige Team, das trotz der schwierigen Umstände alles gegeben hat!

Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Jungs und möchte auch Kaindorf und ihrem Trainer Michi Noll ein großes Lob aussprechen. Sie haben eine starke zweite Halbzeit gespielt, und es ist immer eine Freude, gegen solch eine gut geführte Mannschaft anzutreten.“

Statement von Michael Noll, Trainer des SV Kaindorf:

„Wir sind heute früh durch einen Eckball in Rückstand geraten, und das hat uns natürlich direkt unter Druck gesetzt. In der ersten Halbzeit hatten wir kaum Chancen, uns wirklich zu entfalten. Gutenberg war vor allem bei Standardsituationen extrem präsent und hat uns in dieser Phase deutlich dominiert. Ehrlich gesagt, war Gutenberg in den ersten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft, und wir mussten uns in die Pause retten.

Nach der Pause haben wir uns dann aber gesteigert und verdient den Ausgleich erzielt. Danach haben wir richtig auf die Führung gedrückt, und man hat gespürt, dass wir das Spiel unbedingt noch drehen wollten. In der letzten Minute hatten wir sogar eine riesige Chance, aber leider sind wir einen Schritt zu spät gekommen. So bleibt am Ende ein Unentschieden, das nach der ersten Halbzeit zufriedenstellend, aber nach der zweiten Halbzeit doch etwas enttäuschend ist.

Trotzdem möchte ich betonen, dass im Verein gerade ein frischer Wind weht, auch hinter den Kulissen. Der Verein wird auf neue Beine gestellt, und das spürt man auch auf dem Platz. Wir haben eine super Stimmung innerhalb der Mannschaft und eine Euphorie, die uns nach vorne bringt. Jetzt gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und weiter hart zu arbeiten.“

Aufstellungen: SV Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf, Simon Harrer, Romeo Elias Krassnigg, Elias Raith, Lukas Gruber, Elias Jud, Florian Wagner, Lorenz Brander, Dominic Reisenbichler, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Johannes Mayr, Jonas Siegl, Filip Pesa, Christoph Sauseng, Jürgen Gottlieb

Trainer: Erich Klug

- SV Schü Kaindorf/H.: Anton Buchegger (K), Gergö Hahn, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Maximilian Grabner, Aleksa Misic, Nico Hohenscherer, Domenik Prenrecaj, Alexander Kaiser, Patrik Richardo Novak, Nino Diabel

Ersatzspieler: Hashim Halimi, Sakir Neziroski, Thomas Paar, Florent Zymeri, Edonis Dervisholli

Trainer: Mag. Michael Noll Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Gutenberg : SV Kaindorf/H. - 1:1 (1:0)

68 Patrik Richardo Novak 1:1

4 Florian Wagner 1:0

